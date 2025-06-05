https://ria.ru/20250605/glagoleva-2021162768.html

Что убило Веру Глаголеву еще раньше рака?

Что убило Веру Глаголеву еще раньше рака? - РИА Новости, 05.06.2025

Что убило Веру Глаголеву еще раньше рака?

Вера Глаголева, хрупкая блондинка с пронзительным взглядом, казалась воплощением женской стойкости. На экране она играла сильных духом героинь, а в жизни... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:55:00+03:00

2025-06-05T17:55:00+03:00

2025-06-05T17:55:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вера Глаголева, хрупкая блондинка с пронзительным взглядом, казалась воплощением женской стойкости. На экране она играла сильных духом героинь, а в жизни скрывала боль за улыбкой. Ее последний публичный жест стал символом этой борьбы. В июле 2017 года, за месяц до смерти, артистка веселилась на свадьбе младшей дочери Анастасии и хоккеиста Александра Овечкина.Никто из гостей не догадывался, что актриса, танцующая в кругу семьи, сгорает изнутри. Вера запретила близким говорить о болезни. Глаголева словно боялась, что жалость разрушит тот хрупкий мир, который она выстроила вопреки ударам судьбы.С ранних лет выделяласьВера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве в семье учителей физики и химии. Её дед по материнской линии, конструктор, был расстрелян в 1938 году. В 1962 году семья переехала в Карл-Маркс-Штадт, ныне Хемниц, в Восточной Германии. Там родители юной Верочки продолжили преподавательскую деятельность в русской школе № 103.В 1966 году Глаголевы вернулись в Москву. Вера, будучи активной и любознательной, занялась стрельбой из лука. Она достигла значительных успехов в спорте и в 1975 году получила звание мастера спорта, однако решила не продолжать карьеру спортсменки.Свою любовь к кино Вера открыла вскоре после окончания школы, когда в 1974 году оказалась на киностудии "Мосфильм". Во время проб на фильм "На край света…" оператор заметил её и предложил поучаствовать в съемках. Ее естественность и раскрепощенность произвели впечатление на режиссера Родиона Нахапетова, который пригласил Веру сыграть в проекте. Хотя на роль Симы была изначально утверждена другая актриса, именно этот персонаж стал дебютом Веры Глаголевой в кино.На протяжении своей карьеры Вера снялась в ряде известных фильмов, среди которых можно выделить "В четверг и больше никогда" и "Выйти замуж за капитана". Роль в последней кинокартине подарила Глаголевой звание лучшей актрисы 1986 года, согласно опросу, проведенному журналом "Советский экран".Режиссура как спасениеПозже актриса попробовала себя в качестве режиссера и поняла, что это ее призвание. В 1990 году Вера сняла свой первый фильм "Сломанный свет". Сюжет картины повествовал о судьбах актеров, пытающихся найти работу на фоне конца перестройки и распада СССР. Из-за проблем с авторскими правами фильм вышел на экраны лишь спустя 11 лет."Знаете, очень приятно, когда ты пытаешься что-то сказать людям своей картиной, и они это понимают. Идут отклики. Вообще, в профессии режиссера мне нравится все от начала и до конца. Мне нравится создавать некое полотно, которое только твое. Которое создал ты.Эти характеры, этих героев, эту музыку, это изображение. Эту историю, в конце концов. Это только твоя история. И эмоционально она проникает в зрителя. Зритель разделяет твои чувства. Или не разделяет — это и показывает — получилось или не получилось кино", — делилась Глаголева в интервью изданию "Metro Санкт-Петербург".Работа стала спасением Веры, особенно в годы тяжелой борьбы с болезнью.Птица феникс, которая не хотела сдаватьсяДиагноз рак желудка Глаголевой поставили ещё в 2007 году, но она, как истинная актриса, превратила свою жизнь в спектакль, где боль оставалась за кулисами. Врачи и близкие поражались её выносливости.В годы борьбы с раком Вера сняла свои самые пронзительные фильмы. Картина "Одна война" рассказывала о матерях, родивших детей от немецких солдат. Фильм "Две женщины" был снят по пьесе Тургенева. В фильме снялись актеры Бренд Мосс, Сильви Тестю и Рэйф Файнс, известный по работам в фильме "Список Шиндлера" и франшизе про Гарри Поттера.Кроме того, в период борьбы с раком Глаголева удостоилась звания народной артистки России.Удары судьбыБлизкие уверены, еще задолго до болезни, Веру Глаголеву погубили собственные мужья. Первый муж, режиссер Родион Нахапетов, ради которого она в 19 лет бросила спортивную карьеру, уехал в Голливуд и остался там с продюсером Натальей Шляпникофф. Мужчина бросил Веру с двумя дочерьми на руках.Второй супруг Кирилл Шубский изменял Глаголевой с гимнасткой Светланой Хоркиной, которая родила ему сына в 2005 году. Участники скандала все слухи отрицали, но в 2011 году отец спортсменки признался, что она действительно растит сына Святослава от Шубского. Несмотря на вскрывшуюся правду, Глаголева сохранила брак с предпринимателем.Неожиданную версию смерти Глаголевой озвучил известный режиссер Аким Салбиев, который был хорошим другом актрисы. Свои переживания он озвучил в документальном фильме "Вера Глаголева. Несломанный свет". По его мнению, у артистки была очень сложная личная жизнь, полная стрессов, проблем и разочарований. Именно это и довело ее до болезни."Жизнь этой маленькой хрупкой женщины была далеко не сахарной. Вера была слишком умна и совершенна, чтобы пиариться за счет чего-то или кого-то. Не лезла со своими бедами и душевными потерями на скоротечные ток-шоу", — делился Салбиев в интервью.Однако в самый тяжелый для Веры период Кирилл Шубский был рядом. Он оплачивал дорогостоящее лечение в Германии. Миллиардер потом признавался, что по Вере не было ясно, когда ей плохо. Это давало надежду на ремиссию. Однако Глаголева словно предчувствовала скорый конец. Она решила отпраздновать свадьбу дочери Анастасии Шубской, которая выходила замуж за хоккеиста Александра Овечкина.Свадьба как прощаниеК июлю 2017 года она уже знала, что время её истекает. Но когда младшая дочь Анастасия объявила о помолвке с Овечкиным, Глаголева настояла, свадьба должна состояться немедленно. Она будто торопилась подарить идеальный день для дочери, который станет прощанием.16 августа 2017 года Веры Глаголевой не стало. Ее смерть стала для многих неожиданностью."Ее волновало и интересовало абсолютно все! И более того, мне кажется, что все переживания, огорчения и даже беды переживала внутри себя. Возможно, поэтому она и ушла так рано. А мы ничего и не подозревали! Ее смерть — это как взрыв! Абсолютный шок", — сказала народная артистка СССР Инна Чурикова на церемонии прощания.3 июня 2018 года Вера Глаголева была посмертно удостоена приза кинофестиваля "Кинотавр"."Актрисе и режиссеру, научившему нас стремлению к мечте" — с такими слова вручили награду Анне Нахапетовой, дочери актрисы.Незадолго до своей смерти Глаголева дала последнее интервью, где рассказала, что ничего бы не хотела менять в своей жизни. Она считает, что у нее не тяжелая судьба, а воплощение мечты любой девушки."У меня было все: популярность, слава, любимая карьера, любовь, разочарование, боль, слезы и вновь обретенная любовь. Жизнь, похожая на красивый женский роман, а что еще нужно для счастья?" — так охарактеризовала свой жизненный путь артистка Вера Глаголева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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