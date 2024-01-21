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Захарова напомнила Германии о ее истории из-за позиции Берлина по Газе - РИА Новости, 21.01.2024
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10:44 21.01.2024 (обновлено: 13:58 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/mid-1922585672.html
Захарова напомнила Германии о ее истории из-за позиции Берлина по Газе
Захарова напомнила Германии о ее истории из-за позиции Берлина по Газе - РИА Новости, 21.01.2024
Захарова напомнила Германии о ее истории из-за позиции Берлина по Газе
Германия вновь проводит политику, основанную на национальной дискриминации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение властей... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T10:44
2024-01-21T13:58
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
германия
юар
оон
политика
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мария захарова
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Германия вновь проводит политику, основанную на национальной дискриминации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение властей ФРГ противодействовать ЮАР, подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде в Газе.&quot;История знает немало примеров, когда преступники, совершившие тяжкие проступки, вставали на путь исправления, используя свои знания о незаконном опыте, помогали предотвратить аналогичные злодеяния &lt;...&gt;. Мы видим, что Германия пошла по другому пути взаимодействия со своим прошлым. Снова, как 80 лет назад, в поступках официального Берлина наблюдается деление людей по национальному признаку, выведенное на новый, более изощренный уровень&quot;, — указала она.В качестве примеров дипломат привела то, что Германия отказывается платить блокадникам Ленинграда нееврейской национальности. "Берлин продолжает отказываться признавать преступления национал-социализма против народов нашей страны геноцидом", — отметила Захарова.При этом решение властей Германии противодействовать ЮАР не удивило Россию. Представитель МИД отметила, что этот шаг происходит на фоне безоговорочной поддержки, которую Берлин постоянно оказывает Израилю "без оглядки на ее последствия".Она подчеркнула, что такая политика ФРГ давно занимает важное место среди негласных догм и "порядка, основанного на правилах", определяемых Вашингтоном. По ее мнению, немецкие элиты оказали Израилю медвежью услугу: в заявлении властей Берлин ссылается на "учет истории Германии и преступление против человечности в виде холокоста", тем самым указывая на себя в качестве "эксперта" в вопросах массового уничтожения людей.Захарова добавила, что Москва считает поведение немецких властей недопустимым, безнравственным, незаконным и аморальным. При этом наиболее тревожащим остается возрождение германского милитаризма на фоне одобрения неонацистских практик.На минувшей неделе Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску ЮАР против Израиля из-за предполагаемого нарушения Конвенции о геноциде в секторе Газа. Африканская страна призвала обязать Тель-Авив прекратить военную операцию в анклаве, обеспечить доступ его жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать нахождению там международных миссий.
https://ria.ru/20240112/sudi-1921044884.html
https://ria.ru/20240119/gaza-1922339111.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, германия, юар, оон, политика, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мария захарова
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Германия, ЮАР, ООН, Политика, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Мария Захарова
Захарова напомнила Германии о ее истории из-за позиции Берлина по Газе

Захарова напомнила ФРГ о ее истории из-за позиции Берлина по иску ЮАР из-за Газы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Германия вновь проводит политику, основанную на национальной дискриминации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение властей ФРГ противодействовать ЮАР, подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде в Газе.
«

"История знает немало примеров, когда преступники, совершившие тяжкие проступки, вставали на путь исправления, используя свои знания о незаконном опыте, помогали предотвратить аналогичные злодеяния <...>. Мы видим, что Германия пошла по другому пути взаимодействия со своим прошлым. Снова, как 80 лет назад, в поступках официального Берлина наблюдается деление людей по национальному признаку, выведенное на новый, более изощренный уровень", — указала она.

В качестве примеров дипломат привела то, что Германия отказывается платить блокадникам Ленинграда нееврейской национальности.
"Берлин продолжает отказываться признавать преступления национал-социализма против народов нашей страны геноцидом", — отметила Захарова.
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При этом решение властей Германии противодействовать ЮАР не удивило Россию. Представитель МИД отметила, что этот шаг происходит на фоне безоговорочной поддержки, которую Берлин постоянно оказывает Израилю "без оглядки на ее последствия".
Она подчеркнула, что такая политика ФРГ давно занимает важное место среди негласных догм и "порядка, основанного на правилах", определяемых Вашингтоном.
По ее мнению, немецкие элиты оказали Израилю медвежью услугу: в заявлении властей Берлин ссылается на "учет истории Германии и преступление против человечности в виде холокоста", тем самым указывая на себя в качестве "эксперта" в вопросах массового уничтожения людей.
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Захарова добавила, что Москва считает поведение немецких властей недопустимым, безнравственным, незаконным и аморальным. При этом наиболее тревожащим остается возрождение германского милитаризма на фоне одобрения неонацистских практик.
На минувшей неделе Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску ЮАР против Израиля из-за предполагаемого нарушения Конвенции о геноциде в секторе Газа. Африканская страна призвала обязать Тель-Авив прекратить военную операцию в анклаве, обеспечить доступ его жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать нахождению там международных миссий.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияГерманияЮАРООНПолитикаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМария Захарова
 
 
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