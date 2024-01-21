https://ria.ru/20240121/mavzoley-1922601023.html
Представители КПРФ возложили цветы к мавзолею Ленина
Представители КПРФ возложили цветы к мавзолею Ленина - РИА Новости, 21.01.2024
Представители КПРФ возложили цветы к мавзолею Ленина
Представители КПРФ возложили цветы к мавзолею основателя и первого главы Советского государства Владимира Ленина в день столетия его смерти. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T13:01
2024-01-21T13:01
2024-01-21T13:01
владимир ленин (владимир ульянов)
геннадий зюганов
николай харитонов
кпрф
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Представители КПРФ возложили цветы к мавзолею основателя и первого главы Советского государства Владимира Ленина в день столетия его смерти. Ленин скончался 21 января 1924 года в подмосковных Горках. Почтить память Ленина пришли председатель КПРФ Геннадий Зюганов, кандидат от партии на выборах президента РФ Николай Харитонов и другие представители партии. "Ленин ушел в иной мир, но навсегда остался с человечеством, где на планете Земля впервые пытался построить новый мир… в котором труд правил, а не капитал", - сообщил Зюганов после возложения венков.
https://ria.ru/20240121/lenin-1922535099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ленин (владимир ульянов), геннадий зюганов, николай харитонов, кпрф
Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Геннадий Зюганов, Николай Харитонов, КПРФ
Представители КПРФ возложили цветы к мавзолею Ленина
Представители КПРФ возложили цветы к мавзолею Ленина в день столетия его смерти
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Представители КПРФ возложили цветы к мавзолею основателя и первого главы Советского государства Владимира Ленина в день столетия его смерти.
Ленин скончался 21 января 1924 года в подмосковных Горках.
Почтить память Ленина пришли председатель КПРФ Геннадий Зюганов
, кандидат от партии на выборах президента РФ Николай Харитонов
и другие представители партии.
"Ленин ушел в иной мир, но навсегда остался с человечеством, где на планете Земля впервые пытался построить новый мир… в котором труд правил, а не капитал", - сообщил Зюганов после возложения венков.
России не хватило ста лет, чтобы разобраться с Лениным