Рейтинг@Mail.ru
Представители КПРФ возложили цветы к мавзолею Ленина - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/mavzoley-1922601023.html
Представители КПРФ возложили цветы к мавзолею Ленина
Представители КПРФ возложили цветы к мавзолею Ленина - РИА Новости, 21.01.2024
Представители КПРФ возложили цветы к мавзолею Ленина
Представители КПРФ возложили цветы к мавзолею основателя и первого главы Советского государства Владимира Ленина в день столетия его смерти. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T13:01
2024-01-21T13:01
владимир ленин (владимир ульянов)
геннадий зюганов
николай харитонов
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922601263_0:73:2937:1725_1920x0_80_0_0_5d4a9edfa9d05c6a865680dbb406badb.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Представители КПРФ возложили цветы к мавзолею основателя и первого главы Советского государства Владимира Ленина в день столетия его смерти. Ленин скончался 21 января 1924 года в подмосковных Горках. Почтить память Ленина пришли председатель КПРФ Геннадий Зюганов, кандидат от партии на выборах президента РФ Николай Харитонов и другие представители партии. "Ленин ушел в иной мир, но навсегда остался с человечеством, где на планете Земля впервые пытался построить новый мир… в котором труд правил, а не капитал", - сообщил Зюганов после возложения венков.
https://ria.ru/20240121/lenin-1922535099.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922601263_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_4e7064bd6830919d01eb48d352a17964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ленин (владимир ульянов), геннадий зюганов, николай харитонов, кпрф
Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Геннадий Зюганов, Николай Харитонов, КПРФ
Представители КПРФ возложили цветы к мавзолею Ленина

Представители КПРФ возложили цветы к мавзолею Ленина в день столетия его смерти

© Илья ПиталевКандидат от КПРФ на должность президента РФ Николай Харитонов и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии возложения венков и цветов к Мавзолею В. И. Ленина
Кандидат от КПРФ на должность президента РФ Николай Харитонов и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии возложения венков и цветов к Мавзолею В. И. Ленина
© Илья Питалев
Кандидат от КПРФ на должность президента РФ Николай Харитонов и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии возложения венков и цветов к Мавзолею В. И. Ленина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Представители КПРФ возложили цветы к мавзолею основателя и первого главы Советского государства Владимира Ленина в день столетия его смерти.
Ленин скончался 21 января 1924 года в подмосковных Горках.
Почтить память Ленина пришли председатель КПРФ Геннадий Зюганов, кандидат от партии на выборах президента РФ Николай Харитонов и другие представители партии.
"Ленин ушел в иной мир, но навсегда остался с человечеством, где на планете Земля впервые пытался построить новый мир… в котором труд правил, а не капитал", - сообщил Зюганов после возложения венков.
Портрет В. И. Ленина - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
России не хватило ста лет, чтобы разобраться с Лениным
Вчера, 08:00
 
Владимир Ленин (Владимир Ульянов)Геннадий ЗюгановНиколай ХаритоновКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала