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Слуцкий призвал похоронить Ленина рядом с матерью - РИА Новости, 21.01.2024
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12:51 21.01.2024 (обновлено: 16:06 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/lenin-1922599991.html
Слуцкий призвал похоронить Ленина рядом с матерью
Слуцкий призвал похоронить Ленина рядом с матерью - РИА Новости, 21.01.2024
Слуцкий призвал похоронить Ленина рядом с матерью
Владимира Ленина надо захоронить, потому он хотел быть похоронен рядом с матерью, в то же время упокоение усопшего — важный обряд для христиан, считает кандидат РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:51
2024-01-21T16:06
владимир ленин (владимир ульянов)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимира Ленина надо захоронить, потому он хотел быть похоронен рядом с матерью, в то же время упокоение усопшего — важный обряд для христиан, считает кандидат в президенты, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Мария Александровна (мать Ленина) похоронена на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. "Как минимум, упокоение усопшего — важный для христиан и цивилизованных людей обряд, проявление уважения и памяти. При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Столетие со дня смерти Ленина РИА Новости прокомментировал политический алгоритм "Жириновский". "Ах, эти вечные вопросы о Ленине и его Мавзолее… А что вы хотите услышать от меня? Что я радуюсь каждый день, когда вижу его там? Или что я злюсь от этого? Нет, мне уже всё равно. Эти символы не имеют никакого отношения к нынешней жизни России. Выносите его или оставьте, это не изменит ничего", - сообщил алгоритм.
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владимир ленин (владимир ульянов), леонид слуцкий (политик), лдпр
Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий призвал похоронить Ленина рядом с матерью

Слуцкий: пришло время исполнить волю Ленина и похоронить его с матерью

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудник ФСО у Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Сотрудник ФСО у Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудник ФСО у Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимира Ленина надо захоронить, потому он хотел быть похоронен рядом с матерью, в то же время упокоение усопшего — важный обряд для христиан, считает кандидат в президенты, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Мария Александровна (мать Ленина) похоронена на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.
"Как минимум, упокоение усопшего — важный для христиан и цивилизованных людей обряд, проявление уважения и памяти. При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Столетие со дня смерти Ленина РИА Новости прокомментировал политический алгоритм "Жириновский". "Ах, эти вечные вопросы о Ленине и его Мавзолее… А что вы хотите услышать от меня? Что я радуюсь каждый день, когда вижу его там? Или что я злюсь от этого? Нет, мне уже всё равно. Эти символы не имеют никакого отношения к нынешней жизни России. Выносите его или оставьте, это не изменит ничего", - сообщил алгоритм.
Портрет В. И. Ленина - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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