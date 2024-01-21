https://ria.ru/20240121/lenin-1922599991.html

Слуцкий призвал похоронить Ленина рядом с матерью

Слуцкий призвал похоронить Ленина рядом с матерью - РИА Новости, 21.01.2024

Слуцкий призвал похоронить Ленина рядом с матерью

Владимира Ленина надо захоронить, потому он хотел быть похоронен рядом с матерью, в то же время упокоение усопшего — важный обряд для христиан, считает кандидат РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T12:51

2024-01-21T12:51

2024-01-21T16:06

владимир ленин (владимир ульянов)

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимира Ленина надо захоронить, потому он хотел быть похоронен рядом с матерью, в то же время упокоение усопшего — важный обряд для христиан, считает кандидат в президенты, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Мария Александровна (мать Ленина) похоронена на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. "Как минимум, упокоение усопшего — важный для христиан и цивилизованных людей обряд, проявление уважения и памяти. При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Столетие со дня смерти Ленина РИА Новости прокомментировал политический алгоритм "Жириновский". "Ах, эти вечные вопросы о Ленине и его Мавзолее… А что вы хотите услышать от меня? Что я радуюсь каждый день, когда вижу его там? Или что я злюсь от этого? Нет, мне уже всё равно. Эти символы не имеют никакого отношения к нынешней жизни России. Выносите его или оставьте, это не изменит ничего", - сообщил алгоритм.

https://ria.ru/20240121/lenin-1922535099.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир ленин (владимир ульянов), леонид слуцкий (политик), лдпр