Слуцкий призвал похоронить Ленина рядом с матерью
Слуцкий: пришло время исполнить волю Ленина и похоронить его с матерью
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудник ФСО у Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Сотрудник ФСО у Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимира Ленина надо захоронить, потому он хотел быть похоронен рядом с матерью, в то же время упокоение усопшего — важный обряд для христиан, считает кандидат в президенты, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Мария Александровна (мать Ленина) похоронена на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.
"Как минимум, упокоение усопшего — важный для христиан и цивилизованных людей обряд, проявление уважения и памяти. При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Столетие со дня смерти Ленина РИА Новости прокомментировал политический алгоритм "Жириновский". "Ах, эти вечные вопросы о Ленине и его Мавзолее… А что вы хотите услышать от меня? Что я радуюсь каждый день, когда вижу его там? Или что я злюсь от этого? Нет, мне уже всё равно. Эти символы не имеют никакого отношения к нынешней жизни России. Выносите его или оставьте, это не изменит ничего", - сообщил алгоритм.