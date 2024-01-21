https://ria.ru/20240121/kultura-1922161427.html

Правда на Западе под цензурой: запрет "Свидетеля" и "поляк" Тарковский

Правда на Западе под цензурой: запрет "Свидетеля" и "поляк" Тарковский - РИА Новости, 21.01.2024

Правда на Западе под цензурой: запрет "Свидетеля" и "поляк" Тарковский

Истерика вокруг всего русского за рубежом понемногу сбавляет обороты. Тем нелепее выглядят попытки слабеющих проукраинских сил что-то "отменить". О... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T08:00

2024-01-21T08:00

2024-01-21T08:05

культура

валентина лисица

андрей тарковский

украина

италия

болонья

кино и сериалы

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Юлия Зачетова. Истерика вокруг всего русского за рубежом понемногу сбавляет обороты. Тем нелепее выглядят попытки слабеющих проукраинских сил что-то "отменить". О невозможности скрыть от мира правду — в материале РИА Новости.Итальянская цензураПервый российский художественный фильм о событиях специальной военной операции на Украине "Свидетель" режиссера Давида Дадунашвили в октябре показали в Риме. На фоне большого интереса публики сеансы с дебатами запланировали и в других итальянских городах.Но мэрия Болоньи выступила против. Местные власти назвали картину "антиукраинской пропагандой", а владельцев кинотеатра призвали отменить ее демонстрацию 27 января."Ассоциация Villa Paradiso согласилась на показ, но потом поступил протест украинского посла, а следом и цензура от мэра Болоньи. Фактически он сказал: если сеанс состоится, за это придется расплачиваться последствиями. Ассоциация решила отступить, объяснив, что на фильм поступило слишком много заявок и зал не вместит всех желающих. Но ведь можно было устроить два вечера", — рассказал организатор показов ленты в Италии и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо.Главный герой фильма, скрипач-виртуоз из Бельгии, в конце февраля 2022-го приезжает на выступление в Киев. Музыкант попадает в руки украинских военных, становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций националистов. Теперь его главная цель — не просто выжить, а донести правду до всего мира.Украина верховодит?Отмена показа "Свидетеля" совпала по времени с другим актом итальянской цензуры. В Модене 20 января планировали провести конференцию и выставку "Мариуполь: возрождение после войны". В анонсе мероприятия город назывался "символом восстания против киевской хунты", на протяжении восьми лет находившимся "под бандеровской оккупацией".Однако городской совет Модены отозвал разрешение на аренду одного из муниципальных залов — под давлением украинского МИД.Посольство России в Италии выразило недоумение в связи с "двойственной, если не трусливой позицией итальянских властей", которые "под влиянием "полемики" и нажимом прогнившего олигархического украинского режима отменяют свое ранее принятое решение".Рахманинов и политическая позицияПрошлым летом в итальянском городе Леричи не состоялся концерт выступавшей в Донбассе пианистки Валентины Лисицы.В анонсе музыкального фестиваля ее назвали "Королевой Рахманинова". Выступление отменили по просьбе мэра Леонардо Паолетти. По его словам, он хотел бы, чтобы Лисица разъяснила свою политическую позицию, однако этого не произошло."Все как обычно. Под "давлением" анонимных активистов власти города, в данном случае из офиса мэра, требуют, чтобы я "осудила", отмежевалась, выступила против и так далее. В случае моего отказа приказывают директору фестиваля отменить концерт", — рассказала Валентина Лисица РИА Новости.Пан ТарковскийВ США тем временем продолжают "выдавать" новое гражданство русским гениям. Вслед за Метрополитен-музеем, превратившим Архипа Куинджи, Илью Репина и Ивана Айвазовского в украинцев, отличился журнал Variety.В интервью изданию режиссер Алексей Герман — младший, комментируя отстранение российских артистов от участия в кинофестивалях после начала конфликта на Украине, напомнил, что значительное число фильмов Андрея Тарковского никогда не показывали на международных смотрах. Редакция снабдила беседу примечанием о том, что Тарковский — "знаменитый польский режиссер".Остается только гадать, записали ли уроженца Ивановской области, народного артиста РСФСР в паны по политическим соображениям или от банальной неграмотности.

https://ria.ru/20230904/muzei-1892861615.html

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валентина лисица, андрей тарковский, украина, италия, болонья, кино и сериалы