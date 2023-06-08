https://ria.ru/20230608/donbass-1876985100.html

Пианистка Лисица прокомментировала отмену ее концерта в Италии

Пианистка Лисица прокомментировала отмену ее концерта в Италии - РИА Новости, 08.06.2023

Пианистка Лисица прокомментировала отмену ее концерта в Италии

Валентина Лисица прокомментировала отмену ее концерта на музыкальном фестивале в итальянском Леричи из-за отношения пианистки к ситуации в Донбассе... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:21

2023-06-08T17:21

2023-06-08T17:21

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Валентина Лисица прокомментировала отмену ее концерта на музыкальном фестивале в итальянском Леричи из-за отношения пианистки к ситуации в Донбассе. Подробностями она поделилась с РИА Новости. "Все как обычно. Под "давлением" анонимных активистов власти города, в данном случае из офиса мэра, требуют, чтобы я "осудила", отмежевалась, выступила против и так далее. В случае моего отказа приказывают директору фестиваля отменить концерт", – рассказала Валентина Лисица.С просьбой осудить СВО к агенту пианистки обратилась пресс-секретарь мэра города Леричи Леонардо Паолетти. По словам Валентины Лисицы, она уже привыкла к подобным ситуациям. "Раньше писала в ответ, немного троллила, осуждая агрессии США, гражданкой коих еще являюсь. А теперь просто надоело", – поделилась она. Как отметила Лисица, своему агенту она ответила, что не собирается подчиняться требованиям мэра. Пианистка напомнила, что Леричи – небольшой красивый курортный город, с населением девять тысяч человек, которые живут за счет туризма летом. И фестиваль – часть туристического сезона.Валентина Лисица уточнила, что смотр выплатит ей компенсацию за отмененный концерт в размере оговоренного гонорара. При этом она отметила, что "город потеряет доход от туристов, которые бы приехали на концерт, заплатив за билеты, отставили бы деньги в ресторанах и отелях". Музыкант рассказала, что после объявления об отмене выступления, ей стали писать незнакомые люди со словами поддержки. Получила она и сообщения от хейтеров, но таких меньше."Четыре – пять против сотни в поддержку", – уточнила Лисица.Валентина Лисица родилась в Киеве. В 1991 году переехала в США. Широкой аудитории стала известна благодаря YouTube-каналу. С 2015 года пианистка приезжает с концертами в Донецк, а в сентябре 2021-го получила паспорт ДНР. В мае 2022 года выступила в Мариуполе в честь Дня Победы.Ранее сообщалось, что на музыкальном фестивале в Леричи по требованию мэра отменили концерт Валентины Лисицы. Мероприятие было запланировано на 22 июля.

https://ria.ru/20220628/lisitsa-1798514255.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валентина лисица, донецкая народная республика, италия, музыка