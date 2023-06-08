https://ria.ru/20230608/donbass-1876985100.html
Пианистка Лисица прокомментировала отмену ее концерта в Италии
Пианистка Лисица прокомментировала отмену ее концерта в Италии - РИА Новости, 08.06.2023
Пианистка Лисица прокомментировала отмену ее концерта в Италии
Валентина Лисица прокомментировала отмену ее концерта на музыкальном фестивале в итальянском Леричи из-за отношения пианистки к ситуации в Донбассе... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:21
2023-06-08T17:21
2023-06-08T17:21
культура
новости культуры
валентина лисица
донецкая народная республика
италия
музыка
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Валентина Лисица прокомментировала отмену ее концерта на музыкальном фестивале в итальянском Леричи из-за отношения пианистки к ситуации в Донбассе. Подробностями она поделилась с РИА Новости. "Все как обычно. Под "давлением" анонимных активистов власти города, в данном случае из офиса мэра, требуют, чтобы я "осудила", отмежевалась, выступила против и так далее. В случае моего отказа приказывают директору фестиваля отменить концерт", – рассказала Валентина Лисица.С просьбой осудить СВО к агенту пианистки обратилась пресс-секретарь мэра города Леричи Леонардо Паолетти. По словам Валентины Лисицы, она уже привыкла к подобным ситуациям. "Раньше писала в ответ, немного троллила, осуждая агрессии США, гражданкой коих еще являюсь. А теперь просто надоело", – поделилась она. Как отметила Лисица, своему агенту она ответила, что не собирается подчиняться требованиям мэра. Пианистка напомнила, что Леричи – небольшой красивый курортный город, с населением девять тысяч человек, которые живут за счет туризма летом. И фестиваль – часть туристического сезона.Валентина Лисица уточнила, что смотр выплатит ей компенсацию за отмененный концерт в размере оговоренного гонорара. При этом она отметила, что "город потеряет доход от туристов, которые бы приехали на концерт, заплатив за билеты, отставили бы деньги в ресторанах и отелях". Музыкант рассказала, что после объявления об отмене выступления, ей стали писать незнакомые люди со словами поддержки. Получила она и сообщения от хейтеров, но таких меньше."Четыре – пять против сотни в поддержку", – уточнила Лисица.Валентина Лисица родилась в Киеве. В 1991 году переехала в США. Широкой аудитории стала известна благодаря YouTube-каналу. С 2015 года пианистка приезжает с концертами в Донецк, а в сентябре 2021-го получила паспорт ДНР. В мае 2022 года выступила в Мариуполе в честь Дня Победы.Ранее сообщалось, что на музыкальном фестивале в Леричи по требованию мэра отменили концерт Валентины Лисицы. Мероприятие было запланировано на 22 июля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, валентина лисица, донецкая народная республика, италия, музыка
Культура, Новости культуры, Валентина Лисица, Донецкая Народная Республика, Италия, Музыка
Пианистка Лисица прокомментировала отмену ее концерта в Италии
Пианистка Лисица прокомментировала отмену концерта в Италии из-за ее поддержки ДНР
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Валентина Лисица прокомментировала отмену ее концерта на музыкальном фестивале в итальянском Леричи из-за отношения пианистки к ситуации в Донбассе. Подробностями она поделилась с РИА Новости.
«
"Все как обычно. Под "давлением" анонимных активистов власти города, в данном случае из офиса мэра, требуют, чтобы я "осудила", отмежевалась, выступила против и так далее. В случае моего отказа приказывают директору фестиваля отменить концерт", – рассказала Валентина Лисица.
С просьбой осудить СВО к агенту пианистки обратилась пресс-секретарь мэра города Леричи Леонардо Паолетти.
По словам Валентины Лисицы, она уже привыкла к подобным ситуациям.
"Раньше писала в ответ, немного троллила, осуждая агрессии США, гражданкой коих еще являюсь. А теперь просто надоело", – поделилась она.
Как отметила Лисица, своему агенту она ответила, что не собирается подчиняться требованиям мэра. Пианистка напомнила, что Леричи – небольшой красивый курортный город, с населением девять тысяч человек, которые живут за счет туризма летом. И фестиваль – часть туристического сезона.
Валентина Лисица уточнила, что смотр выплатит ей компенсацию за отмененный концерт в размере оговоренного гонорара. При этом она отметила, что "город потеряет доход от туристов, которые бы приехали на концерт, заплатив за билеты, отставили бы деньги в ресторанах и отелях".
Музыкант рассказала, что после объявления об отмене выступления, ей стали писать незнакомые люди со словами поддержки. Получила она и сообщения от хейтеров, но таких меньше.
"Четыре – пять против сотни в поддержку", – уточнила Лисица.
Валентина Лисица родилась в Киеве. В 1991 году переехала в США. Широкой аудитории стала известна благодаря YouTube-каналу. С 2015 года пианистка приезжает с концертами в Донецк, а в сентябре 2021-го получила паспорт ДНР. В мае 2022 года выступила в Мариуполе в честь Дня Победы.
Ранее сообщалось
, что на музыкальном фестивале в Леричи по требованию мэра отменили концерт Валентины Лисицы. Мероприятие было запланировано на 22 июля.
"Плачу у рояля": пианистку из Киева Валентину Лисицу отменили на Западе