https://ria.ru/20230608/kontsert-1876890563.html

В Италии отменили выступление пианистки, поддержавшей Донбасс

В Италии отменили выступление пианистки, поддержавшей Донбасс - РИА Новости, 08.06.2023

В Италии отменили выступление пианистки, поддержавшей Донбасс

Музыкальный фестиваль в итальянском городе Леричи отменил выступление пианистки Валентины Лисицы, следует из программы смотра. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:58

2023-06-08T11:58

2023-06-08T12:44

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донбасс

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Музыкальный фестиваль в итальянском городе Леричи отменил выступление пианистки Валентины Лисицы, следует из программы смотра. Концерт Лисицы был запланирован на 22 июля. В анонсе пианистку назвали "Королевой Рахманинова" – она считается одной из самых виртуозных исполнительниц произведений этого композитора. Сейчас поверх анонса стоит красная надпись "Концерт отменен".Причина отмены не указывается. Как пишет агентство ANSA, решение связано со спорами, развернувшимися из-за отношения пианистки к ситуации в Донбассе. Концерт исключили из программы по просьбе мэра Леонардо Паолетти. По его словам, он сомневался в уместности выступления пианистки и хотел бы, чтобы она разъяснила свою позицию. Но этого не произошло.Валентина Лисица родилась в Киеве. В 1991 году переехала в США. Широкой аудитории стала известна благодаря YouTube-каналу. С 2015 года пианистка приезжает с концертами в Донецк, а в сентябре 2021-го получила паспорт ДНР. В мае 2022 года выступила в Мариуполе в честь Дня Победы.

https://ria.ru/20220628/lisitsa-1798514255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, италия, донбасс