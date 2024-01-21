https://ria.ru/20240121/krakhmalnoe-1922593471.html
Российские военные освободили Крахмальное в Харьковской области
Российские военные освободили Крахмальное в Харьковской области - РИА Новости, 21.01.2024
Российские военные освободили Крахмальное в Харьковской области
Российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:55
2024-01-21T11:55
2024-01-21T14:59
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области", — сказали в ведомстве.Кроме того, на этом направлении отразили семь атак подразделений ВСУ. Противник потерял до 55 военнослужащих.В четверг в администрации Харьковской области заявили РИА Новости, что под контролем России находятся 35 населенных пунктов региона, в которых живут около двух тысяч человек, включая детей. При этом ВСУ постоянно обстреливают освобожденные территории.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска взяли инициативу в боевых действиях. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку. А в четверг в Минобороны сообщили, что российские военные выбили ВСУ из села Веселое в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
Российские военные освободили Крахмальное в Харьковской области
Минобороны РФ сообщило об освобождении харьковского села Крахмальное
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«
"На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области", — сказали в ведомстве.
Кроме того, на этом направлении отразили семь атак подразделений ВСУ. Противник потерял до 55 военнослужащих.
В четверг в администрации Харьковской области заявили РИА Новости, что под контролем России находятся 35 населенных пунктов региона, в которых живут около двух тысяч человек, включая детей.
При этом ВСУ постоянно обстреливают освобожденные территории.
После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска взяли инициативу в боевых действиях. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу
доложил президенту Владимиру Путину
, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку
. А в четверг в Минобороны сообщили, что российские военные выбили ВСУ из села Веселое в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине