https://ria.ru/20240121/konkurs-1922615977.html

Работы фотоконкурса памяти Андрея Стенина впервые увидели в Аддис-Абебе

Работы фотоконкурса памяти Андрея Стенина впервые увидели в Аддис-Абебе - РИА Новости, 21.01.2024

Работы фотоконкурса памяти Андрея Стенина впервые увидели в Аддис-Абебе

Международный этап роуд-шоу конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, стартовавший в конце 2023 года, продолжается. Следующей за Преторией, Буэнос-Айресом РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T14:56

2024-01-21T14:56

2024-01-21T16:47

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аддис-абеба

эфиопия

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АДДИС-АБЕБА, 21 янв – РИА Новости. Международный этап роуд-шоу конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, стартовавший в конце 2023 года, продолжается. Следующей за Преторией, Буэнос-Айресом и Белградом остановкой стала столица Эфиопии Аддис-Абеба.Это первый в истории Стенинского фотоконкурса приезд в одну из крупнейших стран африканского континента. Выставка в Аддис-Абебе проходит при поддержке и на площадке Русского Дома в Эфиопии. Зрители смогут увидеть ее до 10 февраля. Вход на выставку свободный.В числе более пятидесяти выставочных работ - репортажные кадры и серии, спортивные и этнографические зарисовки, урбанистические пейзажи и портреты - в объективе молодых фоторепортеров из России, Китая, Индии, Бангладеш и Испании, Ирана, Франции, Боснии и Герцеговины, Бахрейна и других стран.Почетными гостями церемонии стали Посол РФ в Эфиопии Евгений Терёхин и заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов.Открывая экспозицию, посол РФ в Эфиопии Евгений Терёхин отметил: "В память о российском журналисте Андрее Стенине мы открываем сегодня экспозицию лучших работ конкурса в Аддис-Абебе. Я уверен, что гости выставки получат удовольствие от выдающихся произведений современной фотожурналистки. Надеемся, что в следующим году мы увидим снимки талантливых эфиопских фотографов не только среди участников, но и среди победителей этого важного конкурса.".Глава Русского дома в Аддис-Абебе Александр Евстигнеев подчеркнул значение конкурса для молодых фотографов по всему миру: "Мы виделись с Андреем Стениным примерно за десять дней до его гибели. В августе 2014 украинские военные расстреляли колонну гражданских машин. Раненого Андрея солдаты ВСУ добивали, когда поняли, что он журналист - замести следы, скрыть неудобную правду, заставить замолчать".По его мнению, теперь сотни корреспондентов по всему миру, "под именем" Андрея Стенина, в рамках фотоконкурса, рассказывают правду. "Честно, непредвзято - о войне, о мире, об отчаянии, о надежде. И в каждом кадре - ответ на вопрос: "Для чего это всё". Ответ, который сформулировал Андрей, и придерживался до последнего дня жизни: "Чтобы знали"", - добавил он."Фотожурналисты стран африканского континента – одни из самых активных среди участников конкурса, они неоднократно становились победителями в его номинациях. Мы надеемся, что интерес к нашей площадке как в Эфиопии, так и других странах Африки будет только расти. Мы с нетерпением ждем работы на юбилейном, десятом конкурсе, который по традиции стартовал 22 декабря, в день рождения нашего коллеги и военкора "России сегодня" Андрея Стенина", - завершила церемонию Кристина Лях, руководитель управления Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "России сегодня", представляющая конкурс имени Стенина на выставке в Аддис-Абебе.До 15 марта 2024 года молодые фотопрофессионалы мира могут подать заявки на русской, английской и китайской версиях сайта.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.В 2023 году конкурс в российском сегменте поддержали: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия), Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).В международном сегменте конкурс прошел при поддержке информационного агентства и радио Sputnik (Международное), телеканала и портала RT (Международное), медиахолдинга Independent Media (ЮАР), новостного агентства ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портала газеты China Daily (Китай), интернет-портала The Paper (Китай), медиасети Al Mayadeen (Ливан).

https://ria.ru/20231222/konkurs-1917304706.html

https://ria.ru/20231020/konkurs-1903790554.html

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Дарья Буймова

россия, аддис-абеба, эфиопия, андрей стенин, вооруженные силы украины, юнеско, вгтрк, в мире