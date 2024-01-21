Работы фотоконкурса памяти Андрея Стенина впервые увидели в Аддис-Абебе
© Шибашиш Саха/StenincontestФото Шибашиш Саха для Stenincontest
© Шибашиш Саха/Stenincontest
АДДИС-АБЕБА, 21 янв – РИА Новости. Международный этап роуд-шоу конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, стартовавший в конце 2023 года, продолжается. Следующей за Преторией, Буэнос-Айресом и Белградом остановкой стала столица Эфиопии Аддис-Абеба.
Это первый в истории Стенинского фотоконкурса приезд в одну из крупнейших стран африканского континента. Выставка в Аддис-Абебе проходит при поддержке и на площадке Русского Дома в Эфиопии. Зрители смогут увидеть ее до 10 февраля. Вход на выставку свободный.
Почетными гостями церемонии стали Посол РФ в Эфиопии Евгений Терёхин и заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов.
Открывая экспозицию, посол РФ в Эфиопии Евгений Терёхин отметил: "В память о российском журналисте Андрее Стенине мы открываем сегодня экспозицию лучших работ конкурса в Аддис-Абебе. Я уверен, что гости выставки получат удовольствие от выдающихся произведений современной фотожурналистки. Надеемся, что в следующим году мы увидим снимки талантливых эфиопских фотографов не только среди участников, но и среди победителей этого важного конкурса.".
© Фото : Русский дом в Аддис-АбебеВыставка работ фотоконкурса памяти Андрея Стенина в Аддис-Абебе
© Фото : Русский дом в Аддис-Абебе
Выставка работ фотоконкурса памяти Андрея Стенина в Аддис-Абебе
Глава Русского дома в Аддис-Абебе Александр Евстигнеев подчеркнул значение конкурса для молодых фотографов по всему миру: "Мы виделись с Андреем Стениным примерно за десять дней до его гибели. В августе 2014 украинские военные расстреляли колонну гражданских машин. Раненого Андрея солдаты ВСУ добивали, когда поняли, что он журналист - замести следы, скрыть неудобную правду, заставить замолчать".
По его мнению, теперь сотни корреспондентов по всему миру, "под именем" Андрея Стенина, в рамках фотоконкурса, рассказывают правду. "Честно, непредвзято - о войне, о мире, об отчаянии, о надежде. И в каждом кадре - ответ на вопрос: "Для чего это всё". Ответ, который сформулировал Андрей, и придерживался до последнего дня жизни: "Чтобы знали"", - добавил он.
© Фото : Русский дом в Аддис-АбебеВыставка работ фотоконкурса памяти Андрея Стенина в Аддис-Абебе
© Фото : Русский дом в Аддис-Абебе
Выставка работ фотоконкурса памяти Андрея Стенина в Аддис-Абебе
"Фотожурналисты стран африканского континента – одни из самых активных среди участников конкурса, они неоднократно становились победителями в его номинациях. Мы надеемся, что интерес к нашей площадке как в Эфиопии, так и других странах Африки будет только расти. Мы с нетерпением ждем работы на юбилейном, десятом конкурсе, который по традиции стартовал 22 декабря, в день рождения нашего коллеги и военкора "России сегодня" Андрея Стенина", - завершила церемонию Кристина Лях, руководитель управления Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "России сегодня", представляющая конкурс имени Стенина на выставке в Аддис-Абебе.
До 15 марта 2024 года молодые фотопрофессионалы мира могут подать заявки на русской, английской и китайской версиях сайта.
© Фото : Русский дом в Аддис-АбебеВыставка работ фотоконкурса памяти Андрея Стенина в Аддис-Абебе
© Фото : Русский дом в Аддис-Абебе
Выставка работ фотоконкурса памяти Андрея Стенина в Аддис-Абебе
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2023 году конкурс в российском сегменте поддержали: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия), Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
© Фото : Русский дом в Аддис-АбебеВыставка работ фотоконкурса памяти Андрея Стенина в Аддис-Абебе
© Фото : Русский дом в Аддис-Абебе
Выставка работ фотоконкурса памяти Андрея Стенина в Аддис-Абебе
В международном сегменте конкурс прошел при поддержке информационного агентства и радио Sputnik (Международное), телеканала и портала RT (Международное), медиахолдинга Independent Media (ЮАР), новостного агентства ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портала газеты China Daily (Китай), интернет-портала The Paper (Китай), медиасети Al Mayadeen (Ливан).