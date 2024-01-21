https://ria.ru/20240121/infrastruktura-1922664511.html
В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности
В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.01.2024
В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области, сообщило областное правительство. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-21T22:07
2024-01-21T22:07
2024-01-22T00:38
ленинградская область
происшествия
усть-луга
кингисеппский район
александр дрозденко
новатэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922582532_0:240:570:561_1920x0_80_0_0_6b3a52bd81e2918648d6dce0a1908978.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области, сообщило областное правительство."Подразделения охраны и силовые структуры в Ленобласти получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях", — говорится в публикации в Telegram-канале.Ранее сегодня на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга произошел пожар. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, при возгорании никто не пострадал, персонал эвакуировали. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности. Позднее пожар удалось локализовать, осталась гореть одна цистерна объемом 100 кубометров. Компания "Новатэк", в свою очередь, сообщила, что технологический процесс на терминале в Усть-Луге приостановили. Пожар, по предварительным данным, произошел из-за внешнего воздействия.
ленинградская область
усть-луга
кингисеппский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922582532_0:187:570:615_1920x0_80_0_0_aa29930684ee27dfb6553bdbbe2cd54e.jpg
Тушение пожара на терминале "Новатэка" в Усть-Луге
Глава Кингисеппского района показал кадры тушения пожара на терминале "Новатэка" в Усть-Луге
2024-01-21T22:07
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, происшествия, усть-луга, кингисеппский район, александр дрозденко, новатэк, видео
Ленинградская область, Происшествия, Усть-Луга, Кингисеппский район, Александр Дрозденко, Новатэк
В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности
В Ленобласти объявили особый режим на случай обнаружения беспилотников