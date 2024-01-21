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В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.01.2024
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22:07 21.01.2024 (обновлено: 00:38 22.01.2024)
https://ria.ru/20240121/infrastruktura-1922664511.html
В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности
В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.01.2024
В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области, сообщило областное правительство. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-21T22:07
2024-01-22T00:38
ленинградская область
происшествия
усть-луга
кингисеппский район
александр дрозденко
новатэк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области, сообщило областное правительство.&quot;Подразделения охраны и силовые структуры в Ленобласти получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Ранее сегодня на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга произошел пожар. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, при возгорании никто не пострадал, персонал эвакуировали. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности. Позднее пожар удалось локализовать, осталась гореть одна цистерна объемом 100 кубометров. Компания "Новатэк", в свою очередь, сообщила, что технологический процесс на терминале в Усть-Луге приостановили. Пожар, по предварительным данным, произошел из-за внешнего воздействия.
ленинградская область
усть-луга
кингисеппский район
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Тушение пожара на терминале "Новатэка" в Усть-Луге
Глава Кингисеппского района показал кадры тушения пожара на терминале "Новатэка" в Усть-Луге
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РИА Новости
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ленинградская область, происшествия, усть-луга, кингисеппский район, александр дрозденко, новатэк, видео
Ленинградская область, Происшествия, Усть-Луга, Кингисеппский район, Александр Дрозденко, Новатэк
В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области, сообщило областное правительство.
2024-01-21T22:07
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В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности

В Ленобласти объявили особый режим на случай обнаружения беспилотников

© Фото из соцсетейПожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области
Пожар на терминале компании Новатэк в Усть-Луге Ленинградской области
© Фото из соцсетей
Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области, сообщило областное правительство.
«

"Подразделения охраны и силовые структуры в Ленобласти получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Ранее сегодня на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга произошел пожар. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, при возгорании никто не пострадал, персонал эвакуировали. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.
Позднее пожар удалось локализовать, осталась гореть одна цистерна объемом 100 кубометров. Компания "Новатэк", в свою очередь, сообщила, что технологический процесс на терминале в Усть-Луге приостановили. Пожар, по предварительным данным, произошел из-за внешнего воздействия.
 
Ленинградская областьПроисшествияУсть-ЛугаКингисеппский районАлександр ДрозденкоНоватэк
 
 
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