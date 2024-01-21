https://ria.ru/20240121/infrastruktura-1922664511.html

В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности

В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.01.2024

В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области, сообщило областное правительство. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-21T22:07

2024-01-21T22:07

2024-01-22T00:38

ленинградская область

происшествия

усть-луга

кингисеппский район

александр дрозденко

новатэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922582532_0:240:570:561_1920x0_80_0_0_6b3a52bd81e2918648d6dce0a1908978.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области, сообщило областное правительство."Подразделения охраны и силовые структуры в Ленобласти получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях", — говорится в публикации в Telegram-канале.Ранее сегодня на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга произошел пожар. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, при возгорании никто не пострадал, персонал эвакуировали. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности. Позднее пожар удалось локализовать, осталась гореть одна цистерна объемом 100 кубометров. Компания "Новатэк", в свою очередь, сообщила, что технологический процесс на терминале в Усть-Луге приостановили. Пожар, по предварительным данным, произошел из-за внешнего воздействия.

ленинградская область

усть-луга

кингисеппский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара на терминале "Новатэка" в Усть-Луге Глава Кингисеппского района показал кадры тушения пожара на терминале "Новатэка" в Усть-Луге 2024-01-21T22:07 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ленинградская область, происшествия, усть-луга, кингисеппский район, александр дрозденко, новатэк, видео