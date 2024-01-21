https://ria.ru/20240121/falcon-1922610741.html

Росавиация сообщила, откуда изначально вылетел разбившийся Falcon

Росавиация сообщила, откуда изначально вылетел разбившийся Falcon - РИА Новости, 21.01.2024

Росавиация сообщила, откуда изначально вылетел разбившийся Falcon

Первоначальным аэропортом вылета разбившегося в Афганистане самолета Falcon был таиландский Утапао, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T14:17

2024-01-21T14:17

2024-01-21T14:17

в мире

россия

афганистан

мария захарова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

крушение самолета falcon в афганистане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922587898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff5cb452c34153dd7a3526281d2f9f46.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Первоначальным аэропортом вылета разбившегося в Афганистане самолета Falcon был таиландский Утапао, сообщили в Росавиации. "Первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао", - говорится в сообщении. Как сообщила Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту было 6 человек: 4 члена экипажа и 2 пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Росавиация находится на связи с авиавластями Афганистана и Таджикистана по пропавшему самолету, поиски судна ведутся. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, сообщил СК РФ.

https://ria.ru/20240121/afganistan-1922594539.html

россия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, афганистан, мария захарова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета falcon в афганистане