https://ria.ru/20240121/falcon-1922610741.html
Росавиация сообщила, откуда изначально вылетел разбившийся Falcon
Росавиация сообщила, откуда изначально вылетел разбившийся Falcon - РИА Новости, 21.01.2024
Росавиация сообщила, откуда изначально вылетел разбившийся Falcon
Первоначальным аэропортом вылета разбившегося в Афганистане самолета Falcon был таиландский Утапао, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T14:17
2024-01-21T14:17
2024-01-21T14:17
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россия
афганистан
мария захарова
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Первоначальным аэропортом вылета разбившегося в Афганистане самолета Falcon был таиландский Утапао, сообщили в Росавиации. "Первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао", - говорится в сообщении. Как сообщила Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту было 6 человек: 4 члена экипажа и 2 пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Росавиация находится на связи с авиавластями Афганистана и Таджикистана по пропавшему самолету, поиски судна ведутся. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, сообщил СК РФ.
https://ria.ru/20240121/afganistan-1922594539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, афганистан, мария захарова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета falcon в афганистане
В мире, Россия, Афганистан, Мария Захарова, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Крушение самолета Falcon в Афганистане
Росавиация сообщила, откуда изначально вылетел разбившийся Falcon
Росавиация: разбившийся Falcon вылетел из таиландского аэропорта Утапао