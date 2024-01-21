https://ria.ru/20240121/donetsk-1922592842.html

Число погибших при обстреле ВСУ Донецка увеличилось до 13

Число погибших при обстреле ВСУ Донецка увеличилось до 13 - РИА Новости, 21.01.2024

Число погибших при обстреле ВСУ Донецка увеличилось до 13

Число погибших при обстреле территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик увеличилось до 13 человек, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T11:51

2024-01-21T11:51

2024-01-21T13:20

происшествия

донецк

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ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Число погибших при обстреле территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик увеличилось до 13 человек, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram."По предварительной информации, не менее 13 погибших и десять раненых в результате чудовищного обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик. Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно", — написал он.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал о 12 жертвах.Как добавил Пушилин, на месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется. Также ведется поиск фрагментов вооружения.Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155-миллиметров по микрорайону Текстильщик в Кировском районе, где расположены рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находятся мирные жители.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранены девять гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

донецк

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, донецк