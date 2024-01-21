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В Брюсселе демонстранты потребовали срочных мер против Израиля из-за Газы - РИА Новости, 21.01.2024
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21:08 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/demonstranty-1922660628.html
В Брюсселе демонстранты потребовали срочных мер против Израиля из-за Газы
В Брюсселе демонстранты потребовали срочных мер против Израиля из-за Газы - РИА Новости, 21.01.2024
В Брюсселе демонстранты потребовали срочных мер против Израиля из-за Газы
Тысячи демонстрантов вышли на акцию в Брюсселе с требованиями к ЕС добиваться немедленного прекращения огня в Газе, а также принятия жестких мер против Израиля... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T21:08
2024-01-21T21:08
в мире
израиль
брюссель
бельгия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Тысячи демонстрантов вышли на акцию в Брюсселе с требованиями к ЕС добиваться немедленного прекращения огня в Газе, а также принятия жестких мер против Израиля на фоне израильской операции в секторе Газа, жертвами которой стали более 24 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным организаторов, на улицы вышли более 20 тысяч человек, полиция Брюсселя сообщила о девяти тысячах. Демонстранты собрались на площади у Северного вокзала бельгийской столицы и прошли до Европейского квартала, где состоялся митинг и импровизированный концерт. К участию в демонстрации ранее призвали местная ассоциация дружбы с Палестиной, бельгийские профсоюзы и оппозиционные политические партии. Организаторы протеста отмечали, что за три месяца погибли более 24 тысяч палестинцев, большинство из которых женщины и дети, более 60 тысяч получили ранения, свыше 7 тысяч числятся пропавшими без вести. Как указали организаторы демонстрации, более 1,9 миллиона жителей Газы были вынуждены оставить свои дома, значительная часть инфраструктуры разрушена. В заявлении говорится, что "международное сообщество должно действовать, чтобы срочно положить конец несправедливости, установить прекращение огня, обеспечить безопасность гражданского населения". Демонстранты считают, что Бельгия, председательствующая в Совете ЕС в первой половине 2024 года, должна выступить с инициативой введения эмбарго на поставки оружия Израилю, принятия против него экономических и дипломатических мер на уровне Евросоюза. В частности, предлагается запретить любые коммерческие отношения с оккупированными Израилем территориями. Участники митинга напомнили о предстоящих в этом году выборах в Бельгии и на общеевропейском уровне, призвав не голосовать за партии и политиков, выступающих против прекращения огня в Газе и реализации прав палестинцев. После обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС. Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает". При этом в ЕС до сих пор так и не могут согласовать единую позицию о необходимости призвать к прекращению огня в секторе Газа.
https://ria.ru/20240120/aktsiya-1922521146.html
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в мире, израиль, брюссель, бельгия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Брюссель, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Брюсселе демонстранты потребовали срочных мер против Израиля из-за Газы

В Брюсселе тысячи демонстрантов требовали срочных мер против Израиля из-за Газы

© AFP 2024 / NICOLAS MAETERLINCKМитинге солидарности с народом Палестины в Брюсселе. 21 января 2024
Митинге солидарности с народом Палестины в Брюсселе. 21 января 2024 - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AFP 2024 / NICOLAS MAETERLINCK
Митинге солидарности с народом Палестины в Брюсселе. 21 января 2024
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Тысячи демонстрантов вышли на акцию в Брюсселе с требованиями к ЕС добиваться немедленного прекращения огня в Газе, а также принятия жестких мер против Израиля на фоне израильской операции в секторе Газа, жертвами которой стали более 24 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно данным организаторов, на улицы вышли более 20 тысяч человек, полиция Брюсселя сообщила о девяти тысячах.
Демонстранты собрались на площади у Северного вокзала бельгийской столицы и прошли до Европейского квартала, где состоялся митинг и импровизированный концерт.
Акция протеста в поддержку Палестины в Мадриде - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
В Мадриде около 25 тысяч человек собрались на пропалестинский протест
20 января, 16:58
К участию в демонстрации ранее призвали местная ассоциация дружбы с Палестиной, бельгийские профсоюзы и оппозиционные политические партии. Организаторы протеста отмечали, что за три месяца погибли более 24 тысяч палестинцев, большинство из которых женщины и дети, более 60 тысяч получили ранения, свыше 7 тысяч числятся пропавшими без вести. Как указали организаторы демонстрации, более 1,9 миллиона жителей Газы были вынуждены оставить свои дома, значительная часть инфраструктуры разрушена. В заявлении говорится, что "международное сообщество должно действовать, чтобы срочно положить конец несправедливости, установить прекращение огня, обеспечить безопасность гражданского населения".
Демонстранты считают, что Бельгия, председательствующая в Совете ЕС в первой половине 2024 года, должна выступить с инициативой введения эмбарго на поставки оружия Израилю, принятия против него экономических и дипломатических мер на уровне Евросоюза. В частности, предлагается запретить любые коммерческие отношения с оккупированными Израилем территориями.
Участники митинга напомнили о предстоящих в этом году выборах в Бельгии и на общеевропейском уровне, призвав не голосовать за партии и политиков, выступающих против прекращения огня в Газе и реализации прав палестинцев.
После обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС.
Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает". При этом в ЕС до сих пор так и не могут согласовать единую позицию о необходимости призвать к прекращению огня в секторе Газа.
Из Парижа в Брюссель. Митинг активистов в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Участники пропалестинского марша отправились пешком из Парижа в Брюссель
20 января, 19:40
 
В миреИзраильБрюссельБельгияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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