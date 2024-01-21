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В Совфеде заявили, что Россия не откажется от своего ядерного щита - РИА Новости, 21.01.2024
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19:29 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/bondarev-1922650887.html
В Совфеде заявили, что Россия не откажется от своего ядерного щита
В Совфеде заявили, что Россия не откажется от своего ядерного щита - РИА Новости, 21.01.2024
В Совфеде заявили, что Россия не откажется от своего ядерного щита
Украинским политикам не следует и мечтать, РФ не откажется от своего ядерного щита в одностороннем порядке, он нужен для защиты страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T19:29
2024-01-21T19:29
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинским политикам не следует и мечтать, РФ не откажется от своего ядерного щита в одностороннем порядке, он нужен для защиты страны, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Вооруженный конфликт России и Украины может завершиться подписанием соглашения, которое в том числе предусматривает отказ РФ от ядерного оружия, сказал ранее в интервью Tagesspiegel замглавы минобороны Украины Иван Гаврилюк. "Россия никогда в одностороннем порядке не откажется от своего ядерного щита: он необходим нам для защиты от Запада, а вовсе не для нападения на него. Это реальная гарантия, что ни одна сволочь в здравом уме не покусится на прямой конфликт с нами. Животный страх удержит их от этого. Поэтому, испытывая к России ненависть, хитроумные страны Запада и воюют чужими руками (до последнего украинца) с Россией. И если уж все эти государства не выигрывают у нас на поле брани, то уж точно, что им не заставить нас подписать позорный мир, который был бы не в наших интересах. Пусть об этом не мечтают", - сказал Бондарев. Сенатор также назвал "измышлениями идиотов" мнение Гаврилюка и согласных с ним лиц, поддерживающих режим Зеленского, в том, что "Украина будет диктовать условия мира России после окончания СВО". "Ключевой пункт этого "бреда сумасшедшего" - Россия должна отказаться от ядерного оружия. Так и хочется спросить: с чего вдруг мы это должны сделать? Мы никогда данный вид оружия не применяли и не собираемся, надеюсь, нас никогда не вынудят сделать это в качестве превентивной меры. Разумнее было бы требовать всеобщего запрета ядерного оружия, и в первую очередь запретить его использовать США, которые единственными в мире использовали ядерные бомбы против жителей двух японских городов", - подчеркнул законодатель. Бондарев добавил, что на одном глупом утверждении бредни бандеровского замминистра не заканчиваются: по мнению Гаврилюка, Украина по результатам переговоров должна восстановить свои границы, каковыми она обладала в 1991 году. "То есть Крым и Новороссия в этом случае якобы безусловно украинские. А не обнаглели ли все вы, те, кто движимы коллективным Западом, нам предлагаете такое? Разве Россия капитулировала? Всё ровным счётом наоборот: не осуществившим контрнаступление, лишившимся части огромной поддержки от США и ЕС, украинцам вдруг в голову пришла мысль, что переговорами и мирным договором кончаются все войны", - сказал парламентарий. В этой связи Бондарев напомнил, что именно Германия, проиграв в Великой Отечественной войне, была вынуждена капитулировать, а не СССР. "Мы методично будем уничтожать режим (Владимира) Зеленского, освобождая один населённый пункт за другим. И победа будет за нами! Это нашим недругам надо уяснить и сдаваться поскорее, иначе кроме капитуляции им ничего уже и не останется", - заключил сенатор.
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россия, украина, сша, виктор бондарев, совет федерации рф, евросоюз
Россия, Украина, США, Виктор Бондарев, Совет Федерации РФ, Евросоюз
В Совфеде заявили, что Россия не откажется от своего ядерного щита

Бондарев назвал идею Киева об отказе России от ядерного щита бредом сумасшедшего

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкМакет ядерного артиллерийского снаряда для артсистем калибра 152 мм
Макет ядерного артиллерийского снаряда для артсистем калибра 152 мм - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Макет ядерного артиллерийского снаряда для артсистем калибра 152 мм . Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинским политикам не следует и мечтать, РФ не откажется от своего ядерного щита в одностороннем порядке, он нужен для защиты страны, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Вооруженный конфликт России и Украины может завершиться подписанием соглашения, которое в том числе предусматривает отказ РФ от ядерного оружия, сказал ранее в интервью Tagesspiegel замглавы минобороны Украины Иван Гаврилюк.
«
"Россия никогда в одностороннем порядке не откажется от своего ядерного щита: он необходим нам для защиты от Запада, а вовсе не для нападения на него. Это реальная гарантия, что ни одна сволочь в здравом уме не покусится на прямой конфликт с нами. Животный страх удержит их от этого. Поэтому, испытывая к России ненависть, хитроумные страны Запада и воюют чужими руками (до последнего украинца) с Россией. И если уж все эти государства не выигрывают у нас на поле брани, то уж точно, что им не заставить нас подписать позорный мир, который был бы не в наших интересах. Пусть об этом не мечтают", - сказал Бондарев.
Сенатор также назвал "измышлениями идиотов" мнение Гаврилюка и согласных с ним лиц, поддерживающих режим Зеленского, в том, что "Украина будет диктовать условия мира России после окончания СВО".
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«
"Ключевой пункт этого "бреда сумасшедшего" - Россия должна отказаться от ядерного оружия. Так и хочется спросить: с чего вдруг мы это должны сделать? Мы никогда данный вид оружия не применяли и не собираемся, надеюсь, нас никогда не вынудят сделать это в качестве превентивной меры. Разумнее было бы требовать всеобщего запрета ядерного оружия, и в первую очередь запретить его использовать США, которые единственными в мире использовали ядерные бомбы против жителей двух японских городов", - подчеркнул законодатель.
Бондарев добавил, что на одном глупом утверждении бредни бандеровского замминистра не заканчиваются: по мнению Гаврилюка, Украина по результатам переговоров должна восстановить свои границы, каковыми она обладала в 1991 году. "То есть Крым и Новороссия в этом случае якобы безусловно украинские. А не обнаглели ли все вы, те, кто движимы коллективным Западом, нам предлагаете такое? Разве Россия капитулировала? Всё ровным счётом наоборот: не осуществившим контрнаступление, лишившимся части огромной поддержки от США и ЕС, украинцам вдруг в голову пришла мысль, что переговорами и мирным договором кончаются все войны", - сказал парламентарий.
В этой связи Бондарев напомнил, что именно Германия, проиграв в Великой Отечественной войне, была вынуждена капитулировать, а не СССР.
«
"Мы методично будем уничтожать режим (Владимира) Зеленского, освобождая один населённый пункт за другим. И победа будет за нами! Это нашим недругам надо уяснить и сдаваться поскорее, иначе кроме капитуляции им ничего уже и не останется", - заключил сенатор.
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12 января, 02:00
 
РоссияУкраинаСШАВиктор БондаревСовет Федерации РФЕвросоюз
 
 
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