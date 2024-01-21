https://ria.ru/20240121/banki-1922556033.html
Российские банки обязали указывать на сайтах полную стоимость кредита
Российские банки обязали указывать на сайтах полную стоимость кредита - РИА Новости, 21.01.2024
Российские банки обязали указывать на сайтах полную стоимость кредита
Банки России теперь обязаны указывать полную стоимость кредита (ПСК) на своих сайтах и в офисах, а не только заманчивые ставки. Соответствующая норма закона... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T00:17
2024-01-21T00:17
2024-01-21T05:25
россия
экономика
александра пожарская
центральный банк рф (цб рф)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Банки России теперь обязаны указывать полную стоимость кредита (ПСК) на своих сайтах и в офисах, а не только заманчивые ставки. Соответствующая норма закона вступила в силу с 21 января.С 23 октября прошлого года в России вступил в силу закон, согласно которому российские кредитные организации обязаны в рекламе своих продуктов указывать полную стоимость кредита в процентах годовых и дополнительные условия. Закон тем самым запрещает банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только "привлекательные" процентные ставки. При этом речь шла только о той рекламе финансовых продуктов, которая размещена на сторонних носителях и сайтах. Вступившие в силу с 21 января нормы закона обязывают кредиторов в рекламе, на сайте, в мобильном приложении и офисе указывать рядом со ставкой диапазон значений ПСК таким же шрифтом, пояснила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" Александра Пожарская. При этом она напомнила, что ФАС и Центробанк еще раньше призывали рынок к прозрачности – их совместные рекомендации о раскрытии параметров финансовых продуктов вышли еще в феврале прошлого года.По словам эксперта, многие участники рынка прислушались к этому сигналу и уже давно занимаются перестройкой своего маркетинга. "Но практика показывает, что крупные банки такие призывы только принимают к сведению. Исполняют они лишь требования закона и приступают к этому только в момент вступления нормы в силу", - отметила она. "Существует вероятность того, что некоторые банки "опоздают", поскольку наказание за неисполнение этой нормы, на наш взгляд, довольно мягкое – штрафы не чувствительные. Но поскольку предполагается публично объявлять нарушителей, а рынок в основном дорожит репутацией, мы полагаем, что таких случаев будет немного", - добавила она. В конце декабря прошлого года директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов призвал банки к сознательности и попросил не указывать низкие ставки по кредитам, которые невозможны. В противном случае ЦБ примет меры, отметил он.
https://ria.ru/20231013/kredit-1902404584.html
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россия, экономика, александра пожарская, центральный банк рф (цб рф), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Экономика, Александра Пожарская, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Российские банки обязали указывать на сайтах полную стоимость кредита
Российские банки с 21 января будут указывать на сайтах полную стоимость кредита
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Банки России теперь обязаны указывать полную стоимость кредита (ПСК) на своих сайтах и в офисах, а не только заманчивые ставки. Соответствующая норма закона вступила в силу с 21 января.
С 23 октября прошлого года в России вступил в силу закон, согласно которому российские кредитные организации обязаны в рекламе своих продуктов указывать полную стоимость кредита в процентах годовых и дополнительные условия. Закон тем самым запрещает банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только "привлекательные" процентные ставки. При этом речь шла только о той рекламе финансовых продуктов, которая размещена на сторонних носителях и сайтах.
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Вступившие в силу с 21 января нормы закона обязывают кредиторов в рекламе, на сайте, в мобильном приложении и офисе указывать рядом со ставкой диапазон значений ПСК таким же шрифтом, пояснила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" Александра Пожарская
. При этом она напомнила, что ФАС
и Центробанк еще раньше призывали рынок к прозрачности – их совместные рекомендации о раскрытии параметров финансовых продуктов вышли еще в феврале прошлого года.
По словам эксперта, многие участники рынка прислушались к этому сигналу и уже давно занимаются перестройкой своего маркетинга. "Но практика показывает, что крупные банки такие призывы только принимают к сведению. Исполняют они лишь требования закона и приступают к этому только в момент вступления нормы в силу", - отметила она.
"Существует вероятность того, что некоторые банки "опоздают", поскольку наказание за неисполнение этой нормы, на наш взгляд, довольно мягкое – штрафы не чувствительные. Но поскольку предполагается публично объявлять нарушителей, а рынок в основном дорожит репутацией, мы полагаем, что таких случаев будет немного", - добавила она.
В конце декабря прошлого года директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ
Александр Данилов призвал банки к сознательности и попросил не указывать низкие ставки по кредитам, которые невозможны. В противном случае ЦБ примет меры, отметил он.
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