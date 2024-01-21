https://ria.ru/20240121/banki-1922556033.html

Российские банки обязали указывать на сайтах полную стоимость кредита

Российские банки обязали указывать на сайтах полную стоимость кредита - РИА Новости, 21.01.2024

Российские банки обязали указывать на сайтах полную стоимость кредита

Банки России теперь обязаны указывать полную стоимость кредита (ПСК) на своих сайтах и в офисах, а не только заманчивые ставки. Соответствующая норма закона... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T00:17

2024-01-21T00:17

2024-01-21T05:25

россия

экономика

александра пожарская

центральный банк рф (цб рф)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Банки России теперь обязаны указывать полную стоимость кредита (ПСК) на своих сайтах и в офисах, а не только заманчивые ставки. Соответствующая норма закона вступила в силу с 21 января.С 23 октября прошлого года в России вступил в силу закон, согласно которому российские кредитные организации обязаны в рекламе своих продуктов указывать полную стоимость кредита в процентах годовых и дополнительные условия. Закон тем самым запрещает банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только "привлекательные" процентные ставки. При этом речь шла только о той рекламе финансовых продуктов, которая размещена на сторонних носителях и сайтах. Вступившие в силу с 21 января нормы закона обязывают кредиторов в рекламе, на сайте, в мобильном приложении и офисе указывать рядом со ставкой диапазон значений ПСК таким же шрифтом, пояснила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" Александра Пожарская. При этом она напомнила, что ФАС и Центробанк еще раньше призывали рынок к прозрачности – их совместные рекомендации о раскрытии параметров финансовых продуктов вышли еще в феврале прошлого года.По словам эксперта, многие участники рынка прислушались к этому сигналу и уже давно занимаются перестройкой своего маркетинга. "Но практика показывает, что крупные банки такие призывы только принимают к сведению. Исполняют они лишь требования закона и приступают к этому только в момент вступления нормы в силу", - отметила она. "Существует вероятность того, что некоторые банки "опоздают", поскольку наказание за неисполнение этой нормы, на наш взгляд, довольно мягкое – штрафы не чувствительные. Но поскольку предполагается публично объявлять нарушителей, а рынок в основном дорожит репутацией, мы полагаем, что таких случаев будет немного", - добавила она. В конце декабря прошлого года директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов призвал банки к сознательности и попросил не указывать низкие ставки по кредитам, которые невозможны. В противном случае ЦБ примет меры, отметил он.

https://ria.ru/20231013/kredit-1902404584.html

https://realty.ria.ru/20240119/banki-1922389474.html

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россия, экономика, александра пожарская, центральный банк рф (цб рф), федеральная антимонопольная служба (фас россии)