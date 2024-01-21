https://ria.ru/20240121/bakalchuk-1922558881.html
Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах
Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах - РИА Новости, 21.01.2024
Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах
Компания Wildberries круглосуточно работает над восстановлением логистической инфраструктуры, сообщила основательница и генеральный директор компании Татьяна... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T01:07
2024-01-21T01:07
2024-01-21T01:07
происшествия
санкт-петербург
татьяна бакальчук
александр бастрыкин
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921163833_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_270a3b0b2fccc9c933761e24ade3ccf3.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Компания Wildberries круглосуточно работает над восстановлением логистической инфраструктуры, сообщила основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук."Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание. Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства", - говорится в официальном Telegram-канале компании для предпринимателей.Планируется восстановитьWildberries планирует реконструировать свой поврежденный после пожара склад в Шушарах, сейчас оценивается необходимый объем инвестиций, сообщили ранее в компании.Отмечается, что в будущем это позволит полностью восстановить логистическую инфраструктуру в регионе и снизить нагрузку на другие склады и сортировочные центры. Другими деталями компания пообещала поделиться позже.На прошлой неделе в Wildberries рассказали РИА Новости о том, что собираются в течение двух недель открыть новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге. Однако точную дату, адрес центра и детали его работы в маркетплейсе не раскрыли.Пожар в ШушарахСклад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Из здания эвакуировали 350 человек, никто из них не пострадал.Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. компания объявила о том, что у неё был заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки.При этом, по данным РБК, само сгоревшее здание не было застраховано — переговоры с двумя крупными страховыми компаниями не успели дойти до стадии подписания договора.Уголовное делоПетербургский главк СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями "неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности".Возбудить уголовное дело поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.Компания Wildberries круглосуточно работает над восстановлением логистической инфраструктуры, сообщила основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук."Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание. Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства", - говорится в официальном Telegram-канале компании для предпринимателей.
https://ria.ru/20240118/wildberries-1922101375.html
https://realty.ria.ru/20240116/zakazy-1921575883.html
https://ria.ru/20240115/wildberries-1921492969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, татьяна бакальчук, александр бастрыкин, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Татьяна Бакальчук, Александр Бастрыкин, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах
Глава Wildberries Бакальчук назвала пожар на складе под Петербургом испытанием
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Компания Wildberries круглосуточно работает над восстановлением логистической инфраструктуры, сообщила
основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.
«
"Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание. Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства", - говорится в официальном Telegram-канале компании для предпринимателей.
Wildberries планирует реконструировать свой поврежденный после пожара склад в Шушарах, сейчас оценивается необходимый объем инвестиций, сообщили ранее в компании.
Отмечается, что в будущем это позволит полностью восстановить логистическую инфраструктуру в регионе и снизить нагрузку на другие склады и сортировочные центры. Другими деталями компания пообещала поделиться позже.
Силовики пришли в московский офис Wildberries
На прошлой неделе в Wildberries рассказали РИА Новости о том, что собираются в течение двух недель открыть новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге
. Однако точную дату, адрес центра и детали его работы в маркетплейсе не раскрыли.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Из здания эвакуировали 350 человек, никто из них не пострадал.
Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. компания объявила о том, что у неё был заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки.
При этом, по данным РБК
, само сгоревшее здание не было застраховано — переговоры с двумя крупными страховыми компаниями не успели дойти до стадии подписания договора.
Wildberries возвращает деньги за отмененные заказы со склада в Шушарах
Петербургский главк СК
возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями "неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности".
Возбудить уголовное дело поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин
.Компания Wildberries круглосуточно работает над восстановлением логистической инфраструктуры, сообщила основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.
"Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание. Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства", - говорится в официальном Telegram-канале компании для предпринимателей.
Wildberries установила местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада