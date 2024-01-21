https://ria.ru/20240121/bakalchuk-1922558881.html

Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах

Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах - РИА Новости, 21.01.2024

Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах

Компания Wildberries круглосуточно работает над восстановлением логистической инфраструктуры, сообщила основательница и генеральный директор компании Татьяна... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T01:07

2024-01-21T01:07

2024-01-21T01:07

происшествия

санкт-петербург

татьяна бакальчук

александр бастрыкин

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Компания Wildberries круглосуточно работает над восстановлением логистической инфраструктуры, сообщила основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук."Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание. Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства", - говорится в официальном Telegram-канале компании для предпринимателей.Планируется восстановитьWildberries планирует реконструировать свой поврежденный после пожара склад в Шушарах, сейчас оценивается необходимый объем инвестиций, сообщили ранее в компании.Отмечается, что в будущем это позволит полностью восстановить логистическую инфраструктуру в регионе и снизить нагрузку на другие склады и сортировочные центры. Другими деталями компания пообещала поделиться позже.На прошлой неделе в Wildberries рассказали РИА Новости о том, что собираются в течение двух недель открыть новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге. Однако точную дату, адрес центра и детали его работы в маркетплейсе не раскрыли.Пожар в ШушарахСклад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Из здания эвакуировали 350 человек, никто из них не пострадал.Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. компания объявила о том, что у неё был заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки.При этом, по данным РБК, само сгоревшее здание не было застраховано — переговоры с двумя крупными страховыми компаниями не успели дойти до стадии подписания договора.Уголовное делоПетербургский главк СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями "неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности".Возбудить уголовное дело поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.Компания Wildberries круглосуточно работает над восстановлением логистической инфраструктуры, сообщила основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук."Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание. Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства", - говорится в официальном Telegram-канале компании для предпринимателей.

https://ria.ru/20240118/wildberries-1922101375.html

https://realty.ria.ru/20240116/zakazy-1921575883.html

https://ria.ru/20240115/wildberries-1921492969.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

происшествия, санкт-петербург, татьяна бакальчук, александр бастрыкин, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)