https://ria.ru/20240121/afganistan-1922594539.html
МИД поблагодарил Афганистан за поисковые работы после крушения самолета
МИД поблагодарил Афганистан за поисковые работы после крушения самолета - РИА Новости, 21.01.2024
МИД поблагодарил Афганистан за поисковые работы после крушения самолета
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с разбившимся в Афганистане самолетом, сообщила РИА Новости, что российское посольство... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:01
2024-01-21T12:01
2024-01-21T14:34
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
афганистан
россия
мария захарова
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с разбившимся в Афганистане самолетом, сообщила РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с местной стороной."Российское посольство в Афганистане находится во взаимодействии с местной стороной. Контакт был установлен сразу же после получения соответствующего запроса от Росавиации", - сказала она РИА Новости."Благодарны афганской стороне за оказываемую помощь в розыскных работах", - заключила Захарова.Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту.Как сообщила Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту было 6 человек: 4 члена экипажа и 2 пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Росавиация находится на связи с авиавластями Афганистана и Таджикистана по пропавшему самолету, поиски судна ведутся.
https://ria.ru/20240121/samolet-1922584004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, россия, мария захарова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение самолета falcon в афганистане
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Афганистан, Россия, Мария Захарова, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение самолета Falcon в Афганистане
МИД поблагодарил Афганистан за поисковые работы после крушения самолета
МИД поблагодарил Афганистан за помощь в поисковых работах после крушения Falcon