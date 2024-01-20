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Жога: благодаря действиям Путина не началась третья мировая война
Жога: благодаря действиям Путина не началась третья мировая война - РИА Новости, 20.01.2024
Жога: благодаря действиям Путина не началась третья мировая война
Председатель Народного Совета ДНР Артем Жога заявил, что именно благодаря грамотным действиям Владимира Путина не началась третья мировая война. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T20:38
2024-01-20T20:38
2024-01-20T20:38
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Председатель Народного Совета ДНР Артем Жога заявил, что именно благодаря грамотным действиям Владимира Путина не началась третья мировая война. "От его (Путина) грамотных решений и действий в принципе и не началась третья мировая война", - сказал Жога. Ранее в субботу Жога сообщил, что в донецком избирательном штабе кандидата в президенты России Путина оценили результаты работы первого месяца. Выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240120/putin-1922499777.html
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политика, россия, лдпр, владимир путин, кпрф, артем жога, леонид слуцкий (политик), донецкая народная республика
Политика, Россия, ЛДПР, Владимир Путин, КПРФ, Артем Жога, Леонид Слуцкий (политик), Донецкая Народная Республика
Жога: благодаря действиям Путина не началась третья мировая война
Жога: благодаря грамотным действиям Путина не началась третья мировая война