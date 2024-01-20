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Жога: благодаря действиям Путина не началась третья мировая война - РИА Новости, 20.01.2024
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20:38 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/zhoga-1922545141.html
Жога: благодаря действиям Путина не началась третья мировая война
Жога: благодаря действиям Путина не началась третья мировая война - РИА Новости, 20.01.2024
Жога: благодаря действиям Путина не началась третья мировая война
Председатель Народного Совета ДНР Артем Жога заявил, что именно благодаря грамотным действиям Владимира Путина не началась третья мировая война. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T20:38
2024-01-20T20:38
политика
россия
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владимир путин
кпрф
артем жога
леонид слуцкий (политик)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Председатель Народного Совета ДНР Артем Жога заявил, что именно благодаря грамотным действиям Владимира Путина не началась третья мировая война. "От его (Путина) грамотных решений и действий в принципе и не началась третья мировая война", - сказал Жога. Ранее в субботу Жога сообщил, что в донецком избирательном штабе кандидата в президенты России Путина оценили результаты работы первого месяца. Выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240120/putin-1922499777.html
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политика, россия, лдпр, владимир путин, кпрф, артем жога, леонид слуцкий (политик), донецкая народная республика
Политика, Россия, ЛДПР, Владимир Путин, КПРФ, Артем Жога, Леонид Слуцкий (политик), Донецкая Народная Республика
Жога: благодаря действиям Путина не началась третья мировая война

Жога: благодаря грамотным действиям Путина не началась третья мировая война

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Артем Жога
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Артем Жога . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Председатель Народного Совета ДНР Артем Жога заявил, что именно благодаря грамотным действиям Владимира Путина не началась третья мировая война.
«
"От его (Путина) грамотных решений и действий в принципе и не началась третья мировая война", - сказал Жога.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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Вчера, 13:56
Ранее в субботу Жога сообщил, что в донецком избирательном штабе кандидата в президенты России Путина оценили результаты работы первого месяца.
Выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Действующий президент РФ Владимир Путин подает документы в Центральной избирательной комиссии РФ для регистрации кандидатом на пост президента РФ на выборах 2024 года - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Машков, Лысенко и Жога рассказали, как стали сопредседателями штаба Путина
21 декабря 2023, 12:41
 
ПолитикаРоссияЛДПРВладимир ПутинКПРФАртем ЖогаЛеонид Слуцкий (политик)Донецкая Народная Республика
 
 
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