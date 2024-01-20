https://ria.ru/20240120/sklad-1922554640.html
Глава Wildberries прокомментировала пожар на складе в Шушарах
Глава Wildberries прокомментировала пожар на складе в Шушарах - РИА Новости, 21.01.2024
Глава Wildberries прокомментировала пожар на складе в Шушарах
Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала пожар на складе компании в Петербурге. Ролик с ее обращением опубликовала пресс-служба... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-20T23:33
2024-01-20T23:33
2024-01-21T00:06
общество
санкт-петербург
татьяна бакальчук
wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764689653_0:6:3047:1720_1920x0_80_0_0_4e40dffd450e2be32f2b328127b76332.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала пожар на складе компании в Петербурге. Ролик с ее обращением опубликовала пресс-служба организации в Telegram."Самое главное, что все живы. Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание", — сказала она.Бакальчук сообщила, что Wildberries работает над реконструкцией разрушенной в результате пожара инфраструктуры.Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240118/wildberries-1922101375.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764689653_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_b93b966a40329af50b832f3b6b2ec3af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, татьяна бакальчук, wildberries
Общество, Санкт-Петербург, Татьяна Бакальчук, Wildberries
Глава Wildberries прокомментировала пожар на складе в Шушарах
Глава Wildberries Бакальчук назвала пожар на складе в Шушарах большим испытанием