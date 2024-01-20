https://ria.ru/20240120/sklad-1922554640.html

Глава Wildberries прокомментировала пожар на складе в Шушарах

Глава Wildberries прокомментировала пожар на складе в Шушарах - РИА Новости, 21.01.2024

Глава Wildberries прокомментировала пожар на складе в Шушарах

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала пожар на складе компании в Петербурге. Ролик с ее обращением опубликовала пресс-служба... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-20T23:33

2024-01-20T23:33

2024-01-21T00:06

общество

санкт-петербург

татьяна бакальчук

wildberries

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала пожар на складе компании в Петербурге. Ролик с ее обращением опубликовала пресс-служба организации в Telegram."Самое главное, что все живы. Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание", — сказала она.Бакальчук сообщила, что Wildberries работает над реконструкцией разрушенной в результате пожара инфраструктуры.Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240118/wildberries-1922101375.html

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общество, санкт-петербург, татьяна бакальчук, wildberries