https://ria.ru/20240120/semena-1922542460.html

АПК "Астраханский" сообщил о ситуации с семенами томатов к началу посевной

АПК "Астраханский" сообщил о ситуации с семенами томатов к началу посевной - РИА Новости, 20.01.2024

АПК "Астраханский" сообщил о ситуации с семенами томатов к началу посевной

Крупнейший производитель томатов в Астраханской области, АПК "Астраханский", законтрактовал почти все потребности в семенах томатов, к началу посевной ввоз... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T20:04

2024-01-20T20:04

2024-01-20T20:04

экономика

астраханская область

россия

волгоградская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

рбк (медиагруппа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785497939_0:0:3349:1885_1920x0_80_0_0_5b45af52856e2d014097e11d73e43d26.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Крупнейший производитель томатов в Астраханской области, АПК "Астраханский", законтрактовал почти все потребности в семенах томатов, к началу посевной ввоз всего необходимого объема будет завершен, сообщил журналистам гендиректор предприятия Михаил Зайцев. Два крупных региона-производителя овощей — Астраханская и Волгоградская области — столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной, сложности могут привести к снижению урожая у крупнейшего производителя томатной пасты, написало в субботу издание РБК: в частности, указывалось, что тяжелая ситуация сложилась у крупнейшего производителя томатов в регионе — предприятия АПК "Астраханский". Позже в Минсельхозе сообщили, что АПК РФ перед весенней посевной обеспечен семенами овощей открытого грунта на 60%, и закупка продолжается, но акцент делается на отечественной селекции. "По состоянию на 20 января компанией законтрактовано 87% от потребности в семенах томатов. Работа по завершению контрактации и ввозу продолжается и будет завершена к началу посевной", - сообщил Зайцев, комментируя публиковавшуюся в СМИ информацию по ситуации в с нехваткой семян у предприятия. По его словам, сложности во взаимодействии с иностранными поставщиками в последнее время объективно существуют, но при этом "Астраханский" проводит постоянную работу по преодолению возможных рисков, и она ведется в тесной координации с региональными властями и Минсельхозом. "Мы отчётливо понимаем всю ответственность перед российскими потребителями и делаем все возможное для наращивания темпов производства. Идёт активная работа по контрактованию и поставкам всех необходимых составляющих, в том числе семенного материала. Компания выражает уверенность в плановом старте полевых работ сезона 2024", - заключил Зайцев.

https://ria.ru/20240120/semena-1922518688.html

https://ria.ru/20240118/minselkhoz-1922205562.html

астраханская область

россия

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, астраханская область, россия, волгоградская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), рбк (медиагруппа)