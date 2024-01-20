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АПК "Астраханский" сообщил о ситуации с семенами томатов к началу посевной - РИА Новости, 20.01.2024
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20:04 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/semena-1922542460.html
АПК "Астраханский" сообщил о ситуации с семенами томатов к началу посевной
АПК "Астраханский" сообщил о ситуации с семенами томатов к началу посевной - РИА Новости, 20.01.2024
АПК "Астраханский" сообщил о ситуации с семенами томатов к началу посевной
Крупнейший производитель томатов в Астраханской области, АПК "Астраханский", законтрактовал почти все потребности в семенах томатов, к началу посевной ввоз... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T20:04
2024-01-20T20:04
экономика
астраханская область
россия
волгоградская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Крупнейший производитель томатов в Астраханской области, АПК "Астраханский", законтрактовал почти все потребности в семенах томатов, к началу посевной ввоз всего необходимого объема будет завершен, сообщил журналистам гендиректор предприятия Михаил Зайцев. Два крупных региона-производителя овощей — Астраханская и Волгоградская области — столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной, сложности могут привести к снижению урожая у крупнейшего производителя томатной пасты, написало в субботу издание РБК: в частности, указывалось, что тяжелая ситуация сложилась у крупнейшего производителя томатов в регионе — предприятия АПК "Астраханский". Позже в Минсельхозе сообщили, что АПК РФ перед весенней посевной обеспечен семенами овощей открытого грунта на 60%, и закупка продолжается, но акцент делается на отечественной селекции. "По состоянию на 20 января компанией законтрактовано 87% от потребности в семенах томатов. Работа по завершению контрактации и ввозу продолжается и будет завершена к началу посевной", - сообщил Зайцев, комментируя публиковавшуюся в СМИ информацию по ситуации в с нехваткой семян у предприятия. По его словам, сложности во взаимодействии с иностранными поставщиками в последнее время объективно существуют, но при этом "Астраханский" проводит постоянную работу по преодолению возможных рисков, и она ведется в тесной координации с региональными властями и Минсельхозом. "Мы отчётливо понимаем всю ответственность перед российскими потребителями и делаем все возможное для наращивания темпов производства. Идёт активная работа по контрактованию и поставкам всех необходимых составляющих, в том числе семенного материала. Компания выражает уверенность в плановом старте полевых работ сезона 2024", - заключил Зайцев.
https://ria.ru/20240120/semena-1922518688.html
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экономика, астраханская область, россия, волгоградская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), рбк (медиагруппа)
Экономика, Астраханская область, Россия, Волгоградская область, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), РБК (медиагруппа)
АПК "Астраханский" сообщил о ситуации с семенами томатов к началу посевной

АПК "Астраханский" обеспечит к началу посевной нужный объем семян томатов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВысадка семян
Высадка семян - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Высадка семян. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Крупнейший производитель томатов в Астраханской области, АПК "Астраханский", законтрактовал почти все потребности в семенах томатов, к началу посевной ввоз всего необходимого объема будет завершен, сообщил журналистам гендиректор предприятия Михаил Зайцев.
Два крупных региона-производителя овощей — Астраханская и Волгоградская области — столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной, сложности могут привести к снижению урожая у крупнейшего производителя томатной пасты, написало в субботу издание РБК: в частности, указывалось, что тяжелая ситуация сложилась у крупнейшего производителя томатов в регионе — предприятия АПК "Астраханский".
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Позже в Минсельхозе сообщили, что АПК РФ перед весенней посевной обеспечен семенами овощей открытого грунта на 60%, и закупка продолжается, но акцент делается на отечественной селекции.
«
"По состоянию на 20 января компанией законтрактовано 87% от потребности в семенах томатов. Работа по завершению контрактации и ввозу продолжается и будет завершена к началу посевной", - сообщил Зайцев, комментируя публиковавшуюся в СМИ информацию по ситуации в с нехваткой семян у предприятия.
По его словам, сложности во взаимодействии с иностранными поставщиками в последнее время объективно существуют, но при этом "Астраханский" проводит постоянную работу по преодолению возможных рисков, и она ведется в тесной координации с региональными властями и Минсельхозом.
«
"Мы отчётливо понимаем всю ответственность перед российскими потребителями и делаем все возможное для наращивания темпов производства. Идёт активная работа по контрактованию и поставкам всех необходимых составляющих, в том числе семенного материала. Компания выражает уверенность в плановом старте полевых работ сезона 2024", - заключил Зайцев.
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ЭкономикаАстраханская областьРоссияВолгоградская областьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РБК (медиагруппа)
 
 
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