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РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса - РИА Новости, 20.01.2024
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13:36 20.01.2024 (обновлено: 14:57 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/rzhd-1922499218.html
РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса
РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса - РИА Новости, 20.01.2024
РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса
Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота Твикса в Кирове, сообщили в РЖД. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T13:36
2024-01-20T14:57
ржд
россия
гибель кота твикса
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота Твикса в Кирове, сообщили в РЖД."В компании было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию", — говорится в публикации в Telegram-канале.В РЖД выразили сожаление из-за инцидента и принесли извинения владельцам кота. Там также добавили, что во избежание повторения таких случаев уже сейчас вносят изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО "ФПК". В частности, проводникам запретят высаживать их. Вместо этого они должны будут передавать животное работникам на остановочных пунктах, которые, в свою очередь, вызовут представителей зоозащитных организаций.Кроме того, в ФПК изучают инициативу по установлению долгосрочных отношений с учреждениями, помогающими беспризорным животным в российских регионах.Накануне в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс.Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали животное несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам, а также прочесывали улицы и вокзал.Сегодня волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым.
https://ria.ru/20240120/kot-1922486271.html
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ржд, россия, гибель кота твикса
РЖД, Россия, Гибель кота Твикса
РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса

РЖД запретят высаживать животных из поездов после гибели кота Твикса

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоезд дальнего следования
Поезд дальнего следования - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поезд дальнего следования. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота Твикса в Кирове, сообщили в РЖД.
«
"В компании было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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Депутат призвал наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда
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В РЖД выразили сожаление из-за инцидента и принесли извинения владельцам кота. Там также добавили, что во избежание повторения таких случаев уже сейчас вносят изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО "ФПК". В частности, проводникам запретят высаживать их. Вместо этого они должны будут передавать животное работникам на остановочных пунктах, которые, в свою очередь, вызовут представителей зоозащитных организаций.
Кроме того, в ФПК изучают инициативу по установлению долгосрочных отношений с учреждениями, помогающими беспризорным животным в российских регионах.
Накануне в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда ЕкатеринбургСанкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс.
Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали животное несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам, а также прочесывали улицы и вокзал.
Сегодня волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым.
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РЖДРоссияГибель кота Твикса
 
 
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