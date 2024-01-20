https://ria.ru/20240120/rzhd-1922499218.html

РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса

РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса - РИА Новости, 20.01.2024

РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса

Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота Твикса в Кирове, сообщили в РЖД. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T13:36

2024-01-20T13:36

2024-01-20T14:57

ржд

россия

гибель кота твикса

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота Твикса в Кирове, сообщили в РЖД."В компании было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию", — говорится в публикации в Telegram-канале.В РЖД выразили сожаление из-за инцидента и принесли извинения владельцам кота. Там также добавили, что во избежание повторения таких случаев уже сейчас вносят изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО "ФПК". В частности, проводникам запретят высаживать их. Вместо этого они должны будут передавать животное работникам на остановочных пунктах, которые, в свою очередь, вызовут представителей зоозащитных организаций.Кроме того, в ФПК изучают инициативу по установлению долгосрочных отношений с учреждениями, помогающими беспризорным животным в российских регионах.Накануне в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс.Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали животное несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам, а также прочесывали улицы и вокзал.Сегодня волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым.

https://ria.ru/20240120/kot-1922486271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ржд, россия, гибель кота твикса