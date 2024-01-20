https://ria.ru/20240120/rzhd-1922499218.html
РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса
РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса - РИА Новости, 20.01.2024
РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса
Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота Твикса в Кирове, сообщили в РЖД. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T13:36
2024-01-20T13:36
2024-01-20T14:57
ржд
россия
гибель кота твикса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734720559_0:58:3155:1833_1920x0_80_0_0_a09768c5b489f24a0154d841f5feabdc.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота Твикса в Кирове, сообщили в РЖД."В компании было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию", — говорится в публикации в Telegram-канале.В РЖД выразили сожаление из-за инцидента и принесли извинения владельцам кота. Там также добавили, что во избежание повторения таких случаев уже сейчас вносят изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО "ФПК". В частности, проводникам запретят высаживать их. Вместо этого они должны будут передавать животное работникам на остановочных пунктах, которые, в свою очередь, вызовут представителей зоозащитных организаций.Кроме того, в ФПК изучают инициативу по установлению долгосрочных отношений с учреждениями, помогающими беспризорным животным в российских регионах.Накануне в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс.Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали животное несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам, а также прочесывали улицы и вокзал.Сегодня волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым.
https://ria.ru/20240120/kot-1922486271.html
https://ria.ru/20240119/kot-1922336506.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734720559_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_052e30a3c9eab88b0e265d502b81aeda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, россия, гибель кота твикса
РЖД, Россия, Гибель кота Твикса
РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса
РЖД запретят высаживать животных из поездов после гибели кота Твикса
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота Твикса в Кирове, сообщили
в РЖД.
«
"В компании было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Депутат призвал наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда
В РЖД выразили сожаление из-за инцидента и принесли извинения владельцам кота. Там также добавили, что во избежание повторения таких случаев уже сейчас вносят изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО "ФПК". В частности, проводникам запретят высаживать их. Вместо этого они должны будут передавать животное работникам на остановочных пунктах, которые, в свою очередь, вызовут представителей зоозащитных организаций.
Кроме того, в ФПК изучают инициативу по установлению долгосрочных отношений с учреждениями, помогающими беспризорным животным в российских регионах.
Накануне в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург
— Санкт-Петербург
во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс.
Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали животное несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам, а также прочесывали улицы и вокзал.
Сегодня волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым.
Депутат прокомментировал ситуацию с выброшенным из поезда котом