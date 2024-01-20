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Путин заявил о поддержке Движения неприсоединения - РИА Новости, 20.01.2024
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11:31 20.01.2024 (обновлено: 11:35 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/putin-1922485230.html
Путин заявил о поддержке Движения неприсоединения
Путин заявил о поддержке Движения неприсоединения - РИА Новости, 20.01.2024
Путин заявил о поддержке Движения неприсоединения
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XIX встречи глав государств и правительств Движения неприсоединения, подчеркнув, что РФ... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T11:31
2024-01-20T11:35
в мире
россия
уганда
владимир путин
движение неприсоединения
оон
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XIX встречи глав государств и правительств Движения неприсоединения, подчеркнув, что РФ поддерживает участников Движения в усилиях по защите принципов безусловного равенства всех государств, уважения их суверенитета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Мероприятия XIX саммита Движения неприсоединения проходят 19-20 января в столице Уганды Кампале. "Уважаемые дамы и господа! Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, XIX саммита Движения неприсоединения. Движение неприсоединения по праву пользуется значительным авторитетом на мировой арене... Россия последовательно поддерживает участников Движения в усилиях по защите принципов безусловного равенства всех государств, уважения их суверенитета и законных интересов в строгом соответствии с духом и буквой Устава ООН ", - говорится в телеграмме президента РФ. По словам Путина, Россию и страны Движения неприсоединения в полной мере объединяет неприятие неоколониалистских амбиций, двойных стандартов, а также силового давления, диктата и шантажа как средств достижения внешнеполитических и внешнеэкономических целей. "Дальнейшее расширение партнерского взаимодействия между нашей страной и Движением неприсоединения будет способствовать решению многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, упрочению безопасности и стабильности в мире", - добавляется в телеграмме. Путин пожелал участникам и гостям XIX встречи глав государств и правительств Движения неприсоединения успешной работы и всего самого доброго. Движение неприсоединения объединяет 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Функционирование Движения организовано без создания формальных административных структур и без бюджета. Движение неприсоединения образовано в 1961 году в целях отстаивания интересов развивающихся стран в условиях конфронтации холодной войны. В первые три десятилетия после создания Движение выполняло важную роль в содействии процессам деколонизации, становлении новых независимых государств, демократизации международных отношений.
https://ria.ru/20220317/yuar-1778693017.html
https://ria.ru/20211011/putin-1753969021.html
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в мире, россия, уганда, владимир путин, движение неприсоединения, оон
В мире, Россия, Уганда, Владимир Путин, Движение неприсоединения, ООН
Путин заявил о поддержке Движения неприсоединения

Путин: Россия поддерживает Движение неприсоединения в защите равенства стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XIX встречи глав государств и правительств Движения неприсоединения, подчеркнув, что РФ поддерживает участников Движения в усилиях по защите принципов безусловного равенства всех государств, уважения их суверенитета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Мероприятия XIX саммита Движения неприсоединения проходят 19-20 января в столице Уганды Кампале.
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"Уважаемые дамы и господа! Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, XIX саммита Движения неприсоединения. Движение неприсоединения по праву пользуется значительным авторитетом на мировой арене... Россия последовательно поддерживает участников Движения в усилиях по защите принципов безусловного равенства всех государств, уважения их суверенитета и законных интересов в строгом соответствии с духом и буквой Устава ООН ", - говорится в телеграмме президента РФ.
По словам Путина, Россию и страны Движения неприсоединения в полной мере объединяет неприятие неоколониалистских амбиций, двойных стандартов, а также силового давления, диктата и шантажа как средств достижения внешнеполитических и внешнеэкономических целей.
"Дальнейшее расширение партнерского взаимодействия между нашей страной и Движением неприсоединения будет способствовать решению многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, упрочению безопасности и стабильности в мире", - добавляется в телеграмме.
Путин пожелал участникам и гостям XIX встречи глав государств и правительств Движения неприсоединения успешной работы и всего самого доброго.
Движение неприсоединения объединяет 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Функционирование Движения организовано без создания формальных административных структур и без бюджета. Движение неприсоединения образовано в 1961 году в целях отстаивания интересов развивающихся стран в условиях конфронтации холодной войны. В первые три десятилетия после создания Движение выполняло важную роль в содействии процессам деколонизации, становлении новых независимых государств, демократизации международных отношений.
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