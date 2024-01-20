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"Масштабный прорыв". На Западе забили тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 20.01.2024
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13:34 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/proryv-1922498798.html
"Масштабный прорыв". На Западе забили тревогу из-за хода России на Украине
"Масштабный прорыв". На Западе забили тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 20.01.2024
"Масштабный прорыв". На Западе забили тревогу из-за хода России на Украине
Активные наступления российских военных по всему фронту истощают ВСУ, из-за чего может произойти масштабный прорыв, заявил австрийский полковник Маркус Райснер... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T13:34
2024-01-20T13:34
политика
россия
украина
марьинка (днр)
маркус райснер
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Активные наступления российских военных по всему фронту истощают ВСУ, из-за чего может произойти масштабный прорыв, заявил австрийский полковник Маркус Райснер в интервью ZDF.&quot;На стратегическом, оперативном и тактическом уровне видно, что Украина фактически находится в обороне, а Россия – в наступлении&quot;, — указал военный.По его словам, благодаря укреплению оборонно-промышленного комплекса и наращивания производства боеприпасов российские силы могут проводить наступление на многих направлениях фронта и истощать уже скудные резервы украинцев, загоняя ВСУ в оборону, что создает условия для масштабного прорыва ВС России.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.Также в декабре прошлого года американская газета Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные атаки. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима нет.
https://ria.ru/20240120/glavnoe-1922486482.html
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политика, россия, украина, марьинка (днр), маркус райснер, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Политика, Россия, Украина, Марьинка (ДНР), Маркус Райснер, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
"Масштабный прорыв". На Западе забили тревогу из-за хода России на Украине

Полковник Райснер: истощение ВСУ может привести к масштабному прорыву ВС России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Активные наступления российских военных по всему фронту истощают ВСУ, из-за чего может произойти масштабный прорыв, заявил австрийский полковник Маркус Райснер в интервью ZDF.
«

"На стратегическом, оперативном и тактическом уровне видно, что Украина фактически находится в обороне, а Россия – в наступлении", — указал военный.

Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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По его словам, благодаря укреплению оборонно-промышленного комплекса и наращивания производства боеприпасов российские силы могут проводить наступление на многих направлениях фронта и истощать уже скудные резервы украинцев, загоняя ВСУ в оборону, что создает условия для масштабного прорыва ВС России.
После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
Также в декабре прошлого года американская газета Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные атаки. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима нет.
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ПолитикаРоссияУкраинаМарьинка (ДНР)Маркус РайснерСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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