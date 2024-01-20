https://ria.ru/20240120/proryv-1922498798.html

"Масштабный прорыв". На Западе забили тревогу из-за хода России на Украине

"Масштабный прорыв". На Западе забили тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 20.01.2024

"Масштабный прорыв". На Западе забили тревогу из-за хода России на Украине

Активные наступления российских военных по всему фронту истощают ВСУ, из-за чего может произойти масштабный прорыв, заявил австрийский полковник Маркус Райснер... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T13:34

2024-01-20T13:34

2024-01-20T13:34

политика

россия

украина

марьинка (днр)

маркус райснер

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bab54e837aec5d82977aa4ee99407a6.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Активные наступления российских военных по всему фронту истощают ВСУ, из-за чего может произойти масштабный прорыв, заявил австрийский полковник Маркус Райснер в интервью ZDF."На стратегическом, оперативном и тактическом уровне видно, что Украина фактически находится в обороне, а Россия – в наступлении", — указал военный.По его словам, благодаря укреплению оборонно-промышленного комплекса и наращивания производства боеприпасов российские силы могут проводить наступление на многих направлениях фронта и истощать уже скудные резервы украинцев, загоняя ВСУ в оборону, что создает условия для масштабного прорыва ВС России.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.Также в декабре прошлого года американская газета Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные атаки. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима нет.

https://ria.ru/20240120/glavnoe-1922486482.html

https://ria.ru/20240120/svo-1922480668.html

россия

украина

марьинка (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, украина, марьинка (днр), маркус райснер, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире