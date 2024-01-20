"Масштабный прорыв". На Западе забили тревогу из-за хода России на Украине
Полковник Райснер: истощение ВСУ может привести к масштабному прорыву ВС России
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Активные наступления российских военных по всему фронту истощают ВСУ, из-за чего может произойти масштабный прорыв, заявил австрийский полковник Маркус Райснер в интервью ZDF.
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"На стратегическом, оперативном и тактическом уровне видно, что Украина фактически находится в обороне, а Россия – в наступлении", — указал военный.
По его словам, благодаря укреплению оборонно-промышленного комплекса и наращивания производства боеприпасов российские силы могут проводить наступление на многих направлениях фронта и истощать уже скудные резервы украинцев, загоняя ВСУ в оборону, что создает условия для масштабного прорыва ВС России.
После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
Также в декабре прошлого года американская газета Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные атаки. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима нет.