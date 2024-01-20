https://ria.ru/20240120/pomidory-1922512207.html
СМИ: российский завод томатной пасты сообщил о нехватке семян помидоров
СМИ: российский завод томатной пасты сообщил о нехватке семян помидоров - РИА Новости, 20.01.2024
СМИ: российский завод томатной пасты сообщил о нехватке семян помидоров
Крупнейший производитель томатов в Астраханской области заявил о нехватке семян помидоров, сообщил "РБК" со ссылкой на гендиректора АПК "Астраханский" Михаила... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T15:51
2024-01-20T15:51
2024-01-20T15:51
экономика
россия
астраханская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Крупнейший производитель томатов в Астраханской области заявил о нехватке семян помидоров, сообщил "РБК" со ссылкой на гендиректора АПК "Астраханский" Михаила Зайцева."Проблема у предприятия возникла в связи с запретом на ввоз в Россию голландского посадочного материала. Запрет в конце ноября 2023 года ввел Россельхознадзор на фоне систематического выявления карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов", — говорится в статье.Доля голландских семян томата у АПК "Астраханский" составляла 35%. Это именно то количество, которого не хватает для производства, уточнил директор предприятия. При этом отечественных семян для производства томатной пасты в России в промышленных масштабах нет — посадочный материал импортируется из других стран, пояснил Зайцев.Национальный союз производителей плодов и овощей, в свою очередь, прогнозирует, что посевная кампания 2024 года пройдет штатно, урожай будет обильным и пойдет на экспорт. По словам члена правления союза Ирины Мурашовой, Минсельхоз оказывает беспрецедентное содействие получению семян овощных культур в нужные для посевов сроки.
https://ria.ru/20230226/pomidory-1854443669.html
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экономика, россия, астраханская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Астраханская область, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
СМИ: российский завод томатной пасты сообщил о нехватке семян помидоров
Крупнейший в России завод томатной пасты сообщил о нехватке семян помидоров