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В ХАМАС заявили, что стремятся к новой сделке по обмену пленными - РИА Новости, 20.01.2024
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17:40 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/plennye-1922526083.html
В ХАМАС заявили, что стремятся к новой сделке по обмену пленными
В ХАМАС заявили, что стремятся к новой сделке по обмену пленными - РИА Новости, 20.01.2024
В ХАМАС заявили, что стремятся к новой сделке по обмену пленными
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС не хочет удерживать военнопленных и стремится к новой сделке по обмену пленными и заключенными, заявил РИА... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T17:40
2024-01-20T17:40
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС не хочет удерживать военнопленных и стремится к новой сделке по обмену пленными и заключенными, заявил РИА Новости заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. В пятницу делегация ХАМАС во главе с Абу Марзуком провела консультации с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Москве, стороны обсудили пути прекращения огня в секторе Газа. В МИД РФ заявили, что Богданов в ходе беседы с Абу Марзуком акцентировал необходимость освобождения захваченных палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе трех российских граждан. "Мы не хотим удерживать находящихся у нас военнопленных. Мы хотим достичь сделки, которая оправдывает надежды нашего народа. В конце концов, Израиль будет вынужден заключить сделку", - сказал Абу Марзук. Ранее телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники, что новую сделку по обмену пленными следует ожидать не ранее чем через несколько недель. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 24,9 тысячи человек, 62,3 тысячи получили ранения. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240118/peregovory-1922166905.html
https://ria.ru/20240118/vrachi-1921976879.html
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в мире, израиль, россия, москва, муса абу марзук, михаил богданов, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, Муса Абу Марзук, Михаил Богданов, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС заявили, что стремятся к новой сделке по обмену пленными

В ХАМАС заявили, что стремятся к новой сделке по обмену пленными и заключенными

© AP Photo / Leo CorreaФотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС не хочет удерживать военнопленных и стремится к новой сделке по обмену пленными и заключенными, заявил РИА Новости заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
В пятницу делегация ХАМАС во главе с Абу Марзуком провела консультации с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Москве, стороны обсудили пути прекращения огня в секторе Газа. В МИД РФ заявили, что Богданов в ходе беседы с Абу Марзуком акцентировал необходимость освобождения захваченных палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе трех российских граждан.
"Мы не хотим удерживать находящихся у нас военнопленных. Мы хотим достичь сделки, которая оправдывает надежды нашего народа. В конце концов, Израиль будет вынужден заключить сделку", - сказал Абу Марзук.
Ранее телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники, что новую сделку по обмену пленными следует ожидать не ранее чем через несколько недель.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 24,9 тысячи человек, 62,3 тысячи получили ранения.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильРоссияМоскваМуса Абу МарзукМихаил БогдановВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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