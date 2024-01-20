https://ria.ru/20240120/parad-1922491437.html
Автомобиль ГАЗ-67 открыл парад в Великом Новгороде
Автомобиль ГАЗ-67 открыл парад в Великом Новгороде - РИА Новости, 20.01.2024
Автомобиль ГАЗ-67 открыл парад в Великом Новгороде
Военный парад, посвященный 80-летию освобождения Новгорода (с 1999 года - Великий Новгород) от немецко-фашистских захватчиков, прошел на центральной городской... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T12:29
2024-01-20T12:29
2024-01-20T12:29
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россия
новгородская область
владимир путин
андрей никитин (политик)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Военный парад, посвященный 80-летию освобождения Новгорода (с 1999 года - Великий Новгород) от немецко-фашистских захватчиков, прошел на центральной городской площади Победы - Софийской, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие началось в 11.25 (совпадает с мск) - именно в это время над новгородской кремлевской стеной 20 января 1944 года установили победное знамя. Был зачитан приветственный адрес от президента России Владимира Путина. Торжественным маршем прошли подразделения Росгвардии, МЧС, полиции, УФСИН, военнослужащие новгородского территориального гарнизона и участники СВО. Открыл парад автомобиль ГАЗ-67. Эту штабную машину начали использовать в последние годы войны, чтобы развозить по фронтам солдатские письма и документы. Транспорт восстановлен новгородскими энтузиастами военной истории. Из современной техники были представлены машины Росгвардии, а также десантно-штурмовой дивизии Северо-западного военного округа. "В день освобождения Новгорода мы вспоминаем тех, кто с оружием в руках сражался за его свободу, мирных жителей, уничтоженных карателями. Вечная слава героям! Здоровья ныне здравствующим ветеранам!" - сказал, выступая на параде, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
https://ria.ru/20240120/novgorod-1922489194.html
https://ria.ru/20230905/aksay-1894349143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, новгородская область, владимир путин, андрей никитин (политик), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Новгородская область, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Автомобиль ГАЗ-67 открыл парад в Великом Новгороде
ГАЗ-67 открыл парад, посвященный освобождению Великого Новгорода от фашистов