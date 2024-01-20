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Автомобиль ГАЗ-67 открыл парад в Великом Новгороде - РИА Новости, 20.01.2024
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12:29 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/parad-1922491437.html
Автомобиль ГАЗ-67 открыл парад в Великом Новгороде
Автомобиль ГАЗ-67 открыл парад в Великом Новгороде - РИА Новости, 20.01.2024
Автомобиль ГАЗ-67 открыл парад в Великом Новгороде
Военный парад, посвященный 80-летию освобождения Новгорода (с 1999 года - Великий Новгород) от немецко-фашистских захватчиков, прошел на центральной городской... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T12:29
2024-01-20T12:29
общество
россия
новгородская область
владимир путин
андрей никитин (политик)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Военный парад, посвященный 80-летию освобождения Новгорода (с 1999 года - Великий Новгород) от немецко-фашистских захватчиков, прошел на центральной городской площади Победы - Софийской, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие началось в 11.25 (совпадает с мск) - именно в это время над новгородской кремлевской стеной 20 января 1944 года установили победное знамя. Был зачитан приветственный адрес от президента России Владимира Путина. Торжественным маршем прошли подразделения Росгвардии, МЧС, полиции, УФСИН, военнослужащие новгородского территориального гарнизона и участники СВО. Открыл парад автомобиль ГАЗ-67. Эту штабную машину начали использовать в последние годы войны, чтобы развозить по фронтам солдатские письма и документы. Транспорт восстановлен новгородскими энтузиастами военной истории. Из современной техники были представлены машины Росгвардии, а также десантно-штурмовой дивизии Северо-западного военного округа. "В день освобождения Новгорода мы вспоминаем тех, кто с оружием в руках сражался за его свободу, мирных жителей, уничтоженных карателями. Вечная слава героям! Здоровья ныне здравствующим ветеранам!" - сказал, выступая на параде, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
https://ria.ru/20240120/novgorod-1922489194.html
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россия
новгородская область
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общество, россия, новгородская область, владимир путин, андрей никитин (политик), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Новгородская область, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Автомобиль ГАЗ-67 открыл парад в Великом Новгороде

ГАЗ-67 открыл парад, посвященный освобождению Великого Новгорода от фашистов

© РИА Новости / Павел ЛисицынСоветский военный полноприводный легковой автомобиль ГАЗ-67
Советский военный полноприводный легковой автомобиль ГАЗ-67 - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Советский военный полноприводный легковой автомобиль ГАЗ-67. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Военный парад, посвященный 80-летию освобождения Новгорода (с 1999 года - Великий Новгород) от немецко-фашистских захватчиков, прошел на центральной городской площади Победы - Софийской, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие началось в 11.25 (совпадает с мск) - именно в это время над новгородской кремлевской стеной 20 января 1944 года установили победное знамя. Был зачитан приветственный адрес от президента России Владимира Путина. Торжественным маршем прошли подразделения Росгвардии, МЧС, полиции, УФСИН, военнослужащие новгородского территориального гарнизона и участники СВО.
Разрушенный Новгород - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Путин поздравил жителей Новгорода с юбилеем освобождения города от нацистов
12:05
Открыл парад автомобиль ГАЗ-67. Эту штабную машину начали использовать в последние годы войны, чтобы развозить по фронтам солдатские письма и документы. Транспорт восстановлен новгородскими энтузиастами военной истории. Из современной техники были представлены машины Росгвардии, а также десантно-штурмовой дивизии Северо-западного военного округа.
"В день освобождения Новгорода мы вспоминаем тех, кто с оружием в руках сражался за его свободу, мирных жителей, уничтоженных карателями. Вечная слава героям! Здоровья ныне здравствующим ветеранам!" - сказал, выступая на параде, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Тематический праздник И помнит Дон спасенный в Аксайском военно-историческом музее - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Праздник в честь юбилея освобождения от фашистов прошел в музее Аксая
5 сентября 2023, 17:15
 
ОбществоРоссияНовгородская областьВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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