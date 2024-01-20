https://ria.ru/20240120/ovoschi-1922515067.html

АПК в России обеспечили семенами овощей открытого грунта на 60 процентов

АПК в России обеспечили семенами овощей открытого грунта на 60 процентов - РИА Новости, 20.01.2024

АПК в России обеспечили семенами овощей открытого грунта на 60 процентов

АПК РФ перед весенней посевной обеспечен семенами овощей открытого грунта на 60%, закупка продолжается, но акцент делается на отечественной селекции, говорится... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T16:06

2024-01-20T16:06

2024-01-20T16:06

экономика

россия

волгоградская область

астраханская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. АПК РФ перед весенней посевной обеспечен семенами овощей открытого грунта на 60%, закупка продолжается, но акцент делается на отечественной селекции, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Два крупных региона-производителя овощей - Астраханская и Волгоградская области - столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной, сложности могут привести к снижению урожая у крупнейшего производителя томатной пасты, написало в субботу издание РБК. "Обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами находится на особом контроле Минсельхоза России. По состоянию на 15 января готовность семенного материала по овощам открытого грунта составляет 60%, что соответствует уровню прошлого года. Подготовка и закупка семенного материала продолжается", - сообщили в Минсельхозе. Там напомнили, что особый акцент в предстоящей посевной кампании будет сделан на использовании достижений отечественной селекции. В свою очередь, член правления Национального союза производителей плодов и овощей Ирина Мурашова подтвердила журналистам "беспрецедентное содействие получению семян овощных культур в необходимы для посевов сроки", сообщив, что подготовка и закупка семенного материала будет в активной фазе до конца марта. "Прогнозно посевная пройдет в штатном режиме и хорошие урожаи порадуют сельхозтоваропроизводителей и жителей не только РФ, но и будут отправлены на экспорт", - добавила она. В Минсельхозе Астраханской области сообщили, что на текущую дату обеспечено уже до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей. Сама работа над завозом семян овощных культур продолжается и проводится учетом сроков высева конкретных культур и их сортов и гибридов. Схожая ситуация и в Волгоградской области, где также обеспечено до 70% от общей потребности: там используют семена современных высокоурожайных гибридов, а также занимаются собственной селекцией.

https://ria.ru/20231016/sotrudnichestvo-1902973763.html

https://ria.ru/20240118/minselkhoz-1922205562.html

россия

волгоградская область

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, волгоградская область, астраханская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)