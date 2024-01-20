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АПК в России обеспечили семенами овощей открытого грунта на 60 процентов - РИА Новости, 20.01.2024
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16:06 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/ovoschi-1922515067.html
АПК в России обеспечили семенами овощей открытого грунта на 60 процентов
АПК в России обеспечили семенами овощей открытого грунта на 60 процентов - РИА Новости, 20.01.2024
АПК в России обеспечили семенами овощей открытого грунта на 60 процентов
АПК РФ перед весенней посевной обеспечен семенами овощей открытого грунта на 60%, закупка продолжается, но акцент делается на отечественной селекции, говорится... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T16:06
2024-01-20T16:06
экономика
россия
волгоградская область
астраханская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. АПК РФ перед весенней посевной обеспечен семенами овощей открытого грунта на 60%, закупка продолжается, но акцент делается на отечественной селекции, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Два крупных региона-производителя овощей - Астраханская и Волгоградская области - столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной, сложности могут привести к снижению урожая у крупнейшего производителя томатной пасты, написало в субботу издание РБК. "Обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами находится на особом контроле Минсельхоза России. По состоянию на 15 января готовность семенного материала по овощам открытого грунта составляет 60%, что соответствует уровню прошлого года. Подготовка и закупка семенного материала продолжается", - сообщили в Минсельхозе. Там напомнили, что особый акцент в предстоящей посевной кампании будет сделан на использовании достижений отечественной селекции. В свою очередь, член правления Национального союза производителей плодов и овощей Ирина Мурашова подтвердила журналистам "беспрецедентное содействие получению семян овощных культур в необходимы для посевов сроки", сообщив, что подготовка и закупка семенного материала будет в активной фазе до конца марта. "Прогнозно посевная пройдет в штатном режиме и хорошие урожаи порадуют сельхозтоваропроизводителей и жителей не только РФ, но и будут отправлены на экспорт", - добавила она. В Минсельхозе Астраханской области сообщили, что на текущую дату обеспечено уже до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей. Сама работа над завозом семян овощных культур продолжается и проводится учетом сроков высева конкретных культур и их сортов и гибридов. Схожая ситуация и в Волгоградской области, где также обеспечено до 70% от общей потребности: там используют семена современных высокоурожайных гибридов, а также занимаются собственной селекцией.
https://ria.ru/20231016/sotrudnichestvo-1902973763.html
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россия
волгоградская область
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экономика, россия, волгоградская область, астраханская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Волгоградская область, Астраханская область, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
АПК в России обеспечили семенами овощей открытого грунта на 60 процентов

Минсельхоз: аграрии закупили уже 60 процентов семян овощей открытого грунта

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПомидоры в тепличном хозяйстве
Помидоры в тепличном хозяйстве - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Помидоры в тепличном хозяйстве . Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. АПК РФ перед весенней посевной обеспечен семенами овощей открытого грунта на 60%, закупка продолжается, но акцент делается на отечественной селекции, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Два крупных региона-производителя овощей - Астраханская и Волгоградская области - столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной, сложности могут привести к снижению урожая у крупнейшего производителя томатной пасты, написало в субботу издание РБК.
"Обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами находится на особом контроле Минсельхоза России. По состоянию на 15 января готовность семенного материала по овощам открытого грунта составляет 60%, что соответствует уровню прошлого года. Подготовка и закупка семенного материала продолжается", - сообщили в Минсельхозе.
Там напомнили, что особый акцент в предстоящей посевной кампании будет сделан на использовании достижений отечественной селекции.
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В свою очередь, член правления Национального союза производителей плодов и овощей Ирина Мурашова подтвердила журналистам "беспрецедентное содействие получению семян овощных культур в необходимы для посевов сроки", сообщив, что подготовка и закупка семенного материала будет в активной фазе до конца марта.
"Прогнозно посевная пройдет в штатном режиме и хорошие урожаи порадуют сельхозтоваропроизводителей и жителей не только РФ, но и будут отправлены на экспорт", - добавила она.
В Минсельхозе Астраханской области сообщили, что на текущую дату обеспечено уже до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей. Сама работа над завозом семян овощных культур продолжается и проводится учетом сроков высева конкретных культур и их сортов и гибридов. Схожая ситуация и в Волгоградской области, где также обеспечено до 70% от общей потребности: там используют семена современных высокоурожайных гибридов, а также занимаются собственной селекцией.
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ЭкономикаРоссияВолгоградская областьАстраханская областьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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