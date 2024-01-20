https://ria.ru/20240120/monument-1922524187.html

Отреставрированный монумент Победы открыт к 80-летию освобождения Новгорода

Отреставрированный монумент Победы открыт к 80-летию освобождения Новгорода - РИА Новости, 20.01.2024

Отреставрированный монумент Победы открыт к 80-летию освобождения Новгорода

Монумент Победы торжественно открыли после реконструкции, возле него состоялся митинг в честь празднования 80-летия освобождения Новгорода от немецко-фашистских РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T17:21

2024-01-20T17:21

2024-01-20T17:21

новгородская область

андрей никитин (политик)

великий новгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/14/1922523867_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_13f57b4d759ff3f6059e95de01cb96af.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Монумент Победы торжественно открыли после реконструкции, возле него состоялся митинг в честь празднования 80-летия освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в митинге приняли участие ветераны и поисковики, губернатор области Андрей Никитин, заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов, депутат Госдумы Елена Цунаева, сенаторы Сергей Митин и Елена Писарева, а также делегации Луганской республики и Запорожской области. Монумент Победы сооружен в 1974 году к 30-летию освобождения Новгорода и Новгородской области на средства трудящихся. Со временем памятник начал разрушаться. В сентябре 2022 года началась его реконструкция. Монумент очистили, восстановили барельефы, асфальт на площадках заменили гранитными плитами и брусчаткой, оборудовали новое освещение и благоустроили территорию. "Проект по реконструкции объекта культурного наследия "Монумент Победы" в Кремлёвском парке "Екатерининская горка" выполнен по государственной программе Новгородской области "Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области на 2019-2024 годы", - говорится в сообщении. Новгородцы возложили цветы к братской могиле мемориального комплекса "Героям-освободителям Новгорода", почтили память бойцов минутой молчания.

https://ria.ru/20240120/parad-1922491437.html

https://ria.ru/20240120/novgorod-1922489194.html

новгородская область

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новгородская область, андрей никитин (политик), великий новгород