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Отреставрированный монумент Победы открыт к 80-летию освобождения Новгорода - РИА Новости, 20.01.2024
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17:21 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/monument-1922524187.html
Отреставрированный монумент Победы открыт к 80-летию освобождения Новгорода
Отреставрированный монумент Победы открыт к 80-летию освобождения Новгорода - РИА Новости, 20.01.2024
Отреставрированный монумент Победы открыт к 80-летию освобождения Новгорода
Монумент Победы торжественно открыли после реконструкции, возле него состоялся митинг в честь празднования 80-летия освобождения Новгорода от немецко-фашистских РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T17:21
2024-01-20T17:21
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Монумент Победы торжественно открыли после реконструкции, возле него состоялся митинг в честь празднования 80-летия освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в митинге приняли участие ветераны и поисковики, губернатор области Андрей Никитин, заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов, депутат Госдумы Елена Цунаева, сенаторы Сергей Митин и Елена Писарева, а также делегации Луганской республики и Запорожской области. Монумент Победы сооружен в 1974 году к 30-летию освобождения Новгорода и Новгородской области на средства трудящихся. Со временем памятник начал разрушаться. В сентябре 2022 года началась его реконструкция. Монумент очистили, восстановили барельефы, асфальт на площадках заменили гранитными плитами и брусчаткой, оборудовали новое освещение и благоустроили территорию. "Проект по реконструкции объекта культурного наследия "Монумент Победы" в Кремлёвском парке "Екатерининская горка" выполнен по государственной программе Новгородской области "Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области на 2019-2024 годы", - говорится в сообщении. Новгородцы возложили цветы к братской могиле мемориального комплекса "Героям-освободителям Новгорода", почтили память бойцов минутой молчания.
https://ria.ru/20240120/parad-1922491437.html
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новгородская область, андрей никитин (политик), великий новгород
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Великий Новгород

Отреставрированный монумент Победы открыт к 80-летию освобождения Новгорода

© Фото : Правительство Новгородской областиОтреставрированный монумент Победы в Новгороде
Отреставрированный монумент Победы в Новгороде - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : Правительство Новгородской области
Отреставрированный монумент Победы в Новгороде
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Монумент Победы торжественно открыли после реконструкции, возле него состоялся митинг в честь празднования 80-летия освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что в митинге приняли участие ветераны и поисковики, губернатор области Андрей Никитин, заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов, депутат Госдумы Елена Цунаева, сенаторы Сергей Митин и Елена Писарева, а также делегации Луганской республики и Запорожской области.
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Монумент Победы сооружен в 1974 году к 30-летию освобождения Новгорода и Новгородской области на средства трудящихся. Со временем памятник начал разрушаться. В сентябре 2022 года началась его реконструкция. Монумент очистили, восстановили барельефы, асфальт на площадках заменили гранитными плитами и брусчаткой, оборудовали новое освещение и благоустроили территорию.
"Проект по реконструкции объекта культурного наследия "Монумент Победы" в Кремлёвском парке "Екатерининская горка" выполнен по государственной программе Новгородской области "Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области на 2019-2024 годы", - говорится в сообщении.
Новгородцы возложили цветы к братской могиле мемориального комплекса "Героям-освободителям Новгорода", почтили память бойцов минутой молчания.
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