Отреставрированный монумент Победы открыт к 80-летию освобождения Новгорода
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Монумент Победы торжественно открыли после реконструкции, возле него состоялся митинг в честь празднования 80-летия освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что в митинге приняли участие ветераны и поисковики, губернатор области Андрей Никитин, заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов, депутат Госдумы Елена Цунаева, сенаторы Сергей Митин и Елена Писарева, а также делегации Луганской республики и Запорожской области.
Монумент Победы сооружен в 1974 году к 30-летию освобождения Новгорода и Новгородской области на средства трудящихся. Со временем памятник начал разрушаться. В сентябре 2022 года началась его реконструкция. Монумент очистили, восстановили барельефы, асфальт на площадках заменили гранитными плитами и брусчаткой, оборудовали новое освещение и благоустроили территорию.
"Проект по реконструкции объекта культурного наследия "Монумент Победы" в Кремлёвском парке "Екатерининская горка" выполнен по государственной программе Новгородской области "Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области на 2019-2024 годы", - говорится в сообщении.
Новгородцы возложили цветы к братской могиле мемориального комплекса "Героям-освободителям Новгорода", почтили память бойцов минутой молчания.