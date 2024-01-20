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Стала известна предварительная причина смерти кота, выброшенного из поезда - РИА Новости, 20.01.2024
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17:02 20.01.2024 (обновлено: 17:36 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/kot-1922521500.html
Стала известна предварительная причина смерти кота, выброшенного из поезда
Стала известна предварительная причина смерти кота, выброшенного из поезда - РИА Новости, 20.01.2024
Стала известна предварительная причина смерти кота, выброшенного из поезда
Кот Твикс, которого проводница выбросила во время стоянки в Кирове, умер из-за укуса животного и обморожения, рассказала РИА Новости волонтер Ольга Кудряшова,... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T17:02
2024-01-20T17:36
гибель кота твикса
киров
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Кот Твикс, которого проводница выбросила во время стоянки в Кирове, умер из-за укуса животного и обморожения, рассказала РИА Новости волонтер Ольга Кудряшова, ссылаясь на предварительное заключение врачей. "Укус и затем обморожение", — сказала она.Уточняется, что Кудряшова отвезла погибшее животное в ветклинику. Сопровождавшие ее волонтеры подтвердили, что Твикс умер от "внутреннего кровотечения и укусов в селезенку, легкое". Они также добавили, что это только предварительное заключение ветеринара. "Нужно вскрытие, заключение имеет право писать только кировская областная ветстанция, она будет работать в понедельник, сейчас зафиксировали только факт смерти", — отметила Кудряшова. В свою очередь, хозяин кота Эдгар Гайфуллин сообщил РИА Новости, что будет разбираться с РЖД, и выразил надежду, что виновных накажут. Он также добавил, что уже знает способ, как перевезти тело животного из Кирова домой, однако подробностей не привел.Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам, а также прочесывали улицы и вокзал. Сегодня волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым.Накануне в МВД заявили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве в отношении проводницы поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, выбросившей животное из вагона.
https://ria.ru/20240120/rzhd-1922499218.html
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гибель кота твикса, киров
Гибель кота Твикса, Киров
Стала известна предварительная причина смерти кота, выброшенного из поезда

Смерть кота Твикса, предварительно, наступила из-за укуса и обморожения

© Фото : соцсетиКот Твикс
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : соцсети
Кот Твикс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Кот Твикс, которого проводница выбросила во время стоянки в Кирове, умер из-за укуса животного и обморожения, рассказала РИА Новости волонтер Ольга Кудряшова, ссылаясь на предварительное заключение врачей.
«
"Укус и затем обморожение", — сказала она.
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Уточняется, что Кудряшова отвезла погибшее животное в ветклинику. Сопровождавшие ее волонтеры подтвердили, что Твикс умер от "внутреннего кровотечения и укусов в селезенку, легкое". Они также добавили, что это только предварительное заключение ветеринара.
"Нужно вскрытие, заключение имеет право писать только кировская областная ветстанция, она будет работать в понедельник, сейчас зафиксировали только факт смерти", — отметила Кудряшова.
В свою очередь, хозяин кота Эдгар Гайфуллин сообщил РИА Новости, что будет разбираться с РЖД, и выразил надежду, что виновных накажут. Он также добавил, что уже знает способ, как перевезти тело животного из Кирова домой, однако подробностей не привел.
Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам, а также прочесывали улицы и вокзал. Сегодня волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым.
Накануне в МВД заявили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве в отношении проводницы поезда ЕкатеринбургСанкт-Петербург, выбросившей животное из вагона.
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