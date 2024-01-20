https://ria.ru/20240120/kot-1922521500.html

Стала известна предварительная причина смерти кота, выброшенного из поезда

Стала известна предварительная причина смерти кота, выброшенного из поезда - РИА Новости, 20.01.2024

Стала известна предварительная причина смерти кота, выброшенного из поезда

Кот Твикс, которого проводница выбросила во время стоянки в Кирове, умер из-за укуса животного и обморожения, рассказала РИА Новости волонтер Ольга Кудряшова,... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T17:02

2024-01-20T17:02

2024-01-20T17:36

гибель кота твикса

киров

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Кот Твикс, которого проводница выбросила во время стоянки в Кирове, умер из-за укуса животного и обморожения, рассказала РИА Новости волонтер Ольга Кудряшова, ссылаясь на предварительное заключение врачей. "Укус и затем обморожение", — сказала она.Уточняется, что Кудряшова отвезла погибшее животное в ветклинику. Сопровождавшие ее волонтеры подтвердили, что Твикс умер от "внутреннего кровотечения и укусов в селезенку, легкое". Они также добавили, что это только предварительное заключение ветеринара. "Нужно вскрытие, заключение имеет право писать только кировская областная ветстанция, она будет работать в понедельник, сейчас зафиксировали только факт смерти", — отметила Кудряшова. В свою очередь, хозяин кота Эдгар Гайфуллин сообщил РИА Новости, что будет разбираться с РЖД, и выразил надежду, что виновных накажут. Он также добавил, что уже знает способ, как перевезти тело животного из Кирова домой, однако подробностей не привел.Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам, а также прочесывали улицы и вокзал. Сегодня волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым.Накануне в МВД заявили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве в отношении проводницы поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, выбросившей животное из вагона.

https://ria.ru/20240120/rzhd-1922499218.html

https://ria.ru/20240120/petitsiya-1922513839.html

киров

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

гибель кота твикса, киров