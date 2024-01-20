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ХАМАС оценил позицию хуситов в отношении палестинского народа - РИА Новости, 20.01.2024
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18:48 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/khamas-1922534065.html
ХАМАС оценил позицию хуситов в отношении палестинского народа
ХАМАС оценил позицию хуситов в отношении палестинского народа - РИА Новости, 20.01.2024
ХАМАС оценил позицию хуситов в отношении палестинского народа
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС высоко оценивает позицию йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в отношении палестинского... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T18:48
2024-01-20T18:48
в мире
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израиль
красное море
муса абу марзук
михаил богданов
ансар алла
хамас
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС высоко оценивает позицию йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в отношении палестинского народа, заявил РИА Новости заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. В пятницу делегация ХАМАС во главе с Абу Марзуком провела консультации с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Москве, стороны обсудили пути прекращения огня в секторе Газа. В МИД РФ заявили, что Богданов в ходе беседы с Абу Марзуком акцентировал необходимость освобождения захваченных палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе трех российских граждан. "Мы высоко оцениваем все усилия, направленные на прекращение блокады, наложенной на наш народ, и завершение агрессии. То, что делает "Ансар Алла", это настоящая и активная солидарность с нашим народом", - сказал Абу Марзук. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240120/konflikt-1915630213.html
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в мире, россия, израиль, красное море, муса абу марзук, михаил богданов, ансар алла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Красное море, Муса Абу Марзук, Михаил Богданов, Ансар Алла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС оценил позицию хуситов в отношении палестинского народа

ХАМАС заявил, что высоко оценивает солидарность хуситов с палестинским народом

© Фото : Рафаэль ДаминовЗамглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук
Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : Рафаэль Даминов
Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС высоко оценивает позицию йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в отношении палестинского народа, заявил РИА Новости заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
В пятницу делегация ХАМАС во главе с Абу Марзуком провела консультации с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Москве, стороны обсудили пути прекращения огня в секторе Газа. В МИД РФ заявили, что Богданов в ходе беседы с Абу Марзуком акцентировал необходимость освобождения захваченных палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе трех российских граждан.
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"Мы высоко оцениваем все усилия, направленные на прекращение блокады, наложенной на наш народ, и завершение агрессии. То, что делает "Ансар Алла", это настоящая и активная солидарность с нашим народом", - сказал Абу Марзук.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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