https://ria.ru/20240120/khamas-1922534065.html

ХАМАС оценил позицию хуситов в отношении палестинского народа

ХАМАС оценил позицию хуситов в отношении палестинского народа - РИА Новости, 20.01.2024

ХАМАС оценил позицию хуситов в отношении палестинского народа

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС высоко оценивает позицию йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в отношении палестинского... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T18:48

2024-01-20T18:48

2024-01-20T18:48

в мире

россия

израиль

красное море

муса абу марзук

михаил богданов

ансар алла

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101795/65/1017956552_0:0:2352:1324_1920x0_80_0_0_24c1c8ad2f08757da4f1aa21a3cfcbcb.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС высоко оценивает позицию йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в отношении палестинского народа, заявил РИА Новости заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. В пятницу делегация ХАМАС во главе с Абу Марзуком провела консультации с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Москве, стороны обсудили пути прекращения огня в секторе Газа. В МИД РФ заявили, что Богданов в ходе беседы с Абу Марзуком акцентировал необходимость освобождения захваченных палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе трех российских граждан. "Мы высоко оцениваем все усилия, направленные на прекращение блокады, наложенной на наш народ, и завершение агрессии. То, что делает "Ансар Алла", это настоящая и активная солидарность с нашим народом", - сказал Абу Марзук. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240120/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

россия

израиль

красное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, израиль, красное море, муса абу марзук, михаил богданов, ансар алла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году