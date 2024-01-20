https://ria.ru/20240120/glavnoe-1922486482.html

Отключили главное. Стало известно, чего Россия лишила Украину

Отключили главное. Стало известно, чего Россия лишила Украину - РИА Новости, 20.01.2024

Отключили главное. Стало известно, чего Россия лишила Украину

Вооруженные силы Украины больше не могут эффективно использовать базовые гражданские беспилотники в зоне СВО из-за средств РЭБ ВС России, пишет Business... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T11:48

2024-01-20T11:48

2024-01-20T11:49

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины больше не могут эффективно использовать базовые гражданские беспилотники в зоне СВО из-за средств РЭБ ВС России, пишет Business Insider."Их эффективность значительно ухудшается по мере того, как системы радиоэлектронной борьбы ВС России становятся мощнее", — говорится в материале.Как указали журналисты, украинцы используют беспилотники и дроны гражданского назначения в зоне СВО, модифицируя их под военные нужды.Такие БПЛА были одним из главных видов вооружения ВСУ, особенно на фоне нехватки боеприпасов для артиллерии, связанной с проблемами поддержки западных союзников, а из-за совершенствования российских систем РЭБ эти "обычные" дроны стали непригодными для использования, отметили обозреватели.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.Как сообщил в декабре глава Минобороны Сергей Шойгу, в зоне СВО подготовили более тысячи семисот расчетов БПЛА и свыше тысячи пятисот операторов FPV-дронов. Министр подчеркивал, что власти создали полигоны и учебные центры для обучения применению беспилотников, индивидуальных средств РЭБ и новых авиационных средств поражения.

https://ria.ru/20240120/svo-1922480668.html

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технологии, россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика, в мире