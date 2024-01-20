https://ria.ru/20240120/chikhane-1922458761.html
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасно сдерживание чиханья
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасно сдерживание чиханья - РИА Новости, 20.01.2024
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасно сдерживание чиханья
Роспотребнадзор не рекомендует сдерживать чиханье, это может привести к разрыву сосудов глаз, кровотечению из носа и повреждению барабанных перепонок, следует... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T03:25
2024-01-20T03:25
2024-01-20T03:25
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует сдерживать чиханье, это может привести к разрыву сосудов глаз, кровотечению из носа и повреждению барабанных перепонок, следует из рекомендаций ведомства "Санпросвет", с которыми ознакомились РИА Новости. "Можно ли задержать дыхание и предотвратить чиханье? Безопасно ли это? - Так делать не стоит, есть риск повредить барабанные перепонки, получить разрыв сосудов глаза, кровотечение из носа, повреждение носовых пазух, головную боль", - говорится в рекомендациях. Во время чиханья создается высокое давление в дыхательных путях, потенциально это может привести к разрыву аневризмы головного мозга, что опасно для жизни, отметили в ведомстве. Процесс чиханья – защитный рефлекс, при котором организму необходимо экстренно очистить полость носа от инородных частиц, таких как пыль или пыльца, которые попадают в верхние дыхательные пути. Для правильного чиханья необходим носовой платок из ткани или одноразовые бумажные салфетки, ими нужно прикрыть нос и рот, а после выбросить и вымыть руки с мылом, пояснили в Роспотребнадзоре.
https://rsport.ria.ru/20231210/zozh-1914959848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасно сдерживание чиханья
Роспотребнадзор: сдерживание чиханья чревато разрывом сосудов глаз
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует сдерживать чиханье, это может привести к разрыву сосудов глаз, кровотечению из носа и повреждению барабанных перепонок, следует из рекомендаций ведомства "Санпросвет", с которыми ознакомились РИА Новости.
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"Можно ли задержать дыхание и предотвратить чиханье? Безопасно ли это? - Так делать не стоит, есть риск повредить барабанные перепонки, получить разрыв сосудов глаза, кровотечение из носа, повреждение носовых пазух, головную боль", - говорится в рекомендациях.
Во время чиханья создается высокое давление в дыхательных путях, потенциально это может привести к разрыву аневризмы головного мозга, что опасно для жизни, отметили в ведомстве.
Процесс чиханья – защитный рефлекс, при котором организму необходимо экстренно очистить полость носа от инородных частиц, таких как пыль или пыльца, которые попадают в верхние дыхательные пути.
Для правильного чиханья необходим носовой платок из ткани или одноразовые бумажные салфетки, ими нужно прикрыть нос и рот, а после выбросить и вымыть руки с мылом, пояснили в Роспотребнадзоре.
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