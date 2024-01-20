https://ria.ru/20240120/chikhane-1922458761.html

В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасно сдерживание чиханья

В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасно сдерживание чиханья - РИА Новости, 20.01.2024

В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасно сдерживание чиханья

Роспотребнадзор не рекомендует сдерживать чиханье, это может привести к разрыву сосудов глаз, кровотечению из носа и повреждению барабанных перепонок, следует... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T03:25

2024-01-20T03:25

2024-01-20T03:25

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует сдерживать чиханье, это может привести к разрыву сосудов глаз, кровотечению из носа и повреждению барабанных перепонок, следует из рекомендаций ведомства "Санпросвет", с которыми ознакомились РИА Новости. "Можно ли задержать дыхание и предотвратить чиханье? Безопасно ли это? - Так делать не стоит, есть риск повредить барабанные перепонки, получить разрыв сосудов глаза, кровотечение из носа, повреждение носовых пазух, головную боль", - говорится в рекомендациях. Во время чиханья создается высокое давление в дыхательных путях, потенциально это может привести к разрыву аневризмы головного мозга, что опасно для жизни, отметили в ведомстве. Процесс чиханья – защитный рефлекс, при котором организму необходимо экстренно очистить полость носа от инородных частиц, таких как пыль или пыльца, которые попадают в верхние дыхательные пути. Для правильного чиханья необходим носовой платок из ткани или одноразовые бумажные салфетки, ими нужно прикрыть нос и рот, а после выбросить и вымыть руки с мылом, пояснили в Роспотребнадзоре.

https://rsport.ria.ru/20231210/zozh-1914959848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество