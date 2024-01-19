https://ria.ru/20240119/zapad-1922251054.html

Эксперт рассказал о провале плана Запада против России в Давосе

Эксперт рассказал о провале плана Запада против России в Давосе - РИА Новости, 19.01.2024

Эксперт рассказал о провале плана Запада против России в Давосе

Запад во главе с США на прошедшем Всемирном экономическом форуме в Давосе рассчитывал настроить партнеров России против нее для того, чтобы Москва приняла... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T08:00

2024-01-19T08:00

2024-01-19T13:38

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Запад во главе с США на прошедшем Всемирном экономическом форуме в Давосе рассчитывал настроить партнеров России против нее для того, чтобы Москва приняла нарративы Вашингтона по Украине, но этого не получилось, успехом мероприятия можно считать разве что расширенный состав участников на совместной фотографии, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По мнению эксперта, Вашингтон и его союзники в рамках подобных встреч пытаются найти способы оказать давление на Москву через ее партнеров. "Они для этого и собирают этот формат в расчете на то, что те страны, которые (глава МИД России Сергей — Прим. ред.) Лавров определил как "близкий круг России", будут оказывать на Россию определенное давление. Они не собираются с Россией вслух ничего обсуждать на данный момент. (Госсекретарь США Энтони. — Прим. ред.) Блинкен много раз об этом сказал, что он не видит никакой темы для обсуждения, а Россия должна принять их нарративы", — сказал Брутер. Он добавил, что в Штатах хотели бы, к примеру, чтобы Саудовская Аравия "давила" на Москву своей нефтяной политикой. "Но не получается. Их задача не обсуждать это (мирное урегулирование. — Прим. ред.) с Россией. <...> Это очевидное усилие урегулировать конфликт без участия России. Надавить на Москву так, что она будет вынуждена принять их условия. Но пока не получилось", — подчеркнул эксперт. "Они же сами говорили, что достигли того, что на (общей. — Прим. ред.) фотографии больше участников. <...> Целью Давосского форума является коммуникация и определение между значительной частью политической элиты и политической закулисы, в каком направлении, по их мнению, они будут двигаться", — заявил Брутер.Эксперт рассказал, что, по имеющейся информации, можно судить, что согласовать позиции участников Давосского форума не вышло. "Здесь понятна причина: слишком много вызовов одновременно. Вашингтон не успевает на все реагировать. Даже на хуситов реакция не просто осторожная, а такая, чтобы обязательно отделить этот конфликт от остальных. Вашингтону очень сложно в этой ситуации приходится убеждать других занять провашингтонскую позицию, потому что она внутренне противоречива", — сказал Брутер. Он уточнил, что Штаты в состоянии привлечь, например, Саудовскую Аравию к действиям против хуситов, но повлиять на нефтяную политику Эр-Рияда США уже не в состоянии. "На Газу их (Саудовскую Аравию. — Прим. ред.) подписать теоретически можно, но надо что-то предложить взамен. Взамен предлагать нечего. Операцию остановить Вашингтон не может. В результате получается эрозия коммуникаций. Для того чтобы США всем этим процессом руководили, им нужно что-то предлагать, а они очень ограничены в предложениях", — отметил эксперт. В среду Владимир Зеленский ответил бывшему президенту США Дональду Трампу "думай — потом говори" на его слова о быстром завершении конфликта на Украине в случае избрания президентом. Брутер напомнил, что Зеленский ранее симпатизировал Трампу, а демократы даже изначально не хотели общаться с Зеленским. "Давайте вспомним, сколько времени прошло, пока Байден не позвонил Зеленскому (после начала СВО. — Прим. ред.). Сейчас ситуация другая. Зеленский целиком и полностью зависит от нынешней вашингтонской администрации. Он говорит все, что они хотят сказать", — заявил он. Кроме того, напомнил он, тот надменно заявил, что не планировал встречаться с премьером КНР Ли Цяном, поскольку не он принимает решения, а председатель КНР Си Цзиньпин. "У них (на Западе. — Прим. ред.) есть желание сфотографировать Китай на общем плане. Китай уклоняется от этого. Пока он уклоняется, они понимают, что средств давления на Москву у них нет. Поэтому они вслух высказали все, что они по этому поводу думают. Они хотели косвенно на Москву надавить или изобразить это давление, у них даже этого не получилось", — подчеркнул эксперт. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент России Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорный процесс, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.

https://ria.ru/20240118/aktivy-1922043117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, владимир брутер, в мире, нато, европа, сша