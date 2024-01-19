https://ria.ru/20240119/vsu-1922251685.html

Эксперт: ВСУ понесли потери из-за дружественного огня под Часовым Яром

Эксперт: ВСУ понесли потери из-за дружественного огня под Часовым Яром - РИА Новости, 19.01.2024

Эксперт: ВСУ понесли потери из-за дружественного огня под Часовым Яром

ВСУ понесли потери в людях и технике из-за "дружественного огня" под городом Часов Яр в Артемовском районе ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T08:10

2024-01-19T08:10

2024-01-19T08:10

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

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андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. ВСУ понесли потери в людях и технике из-за "дружественного огня" под городом Часов Яр в Артемовском районе ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля боевых действий в районе населенного пункта Часов Яр выявлен факт "дружественного огня" по позициям украинских боевиков. Реактивной артиллерией были обстрелян район населенного пункта Богдановка, где находились позиции вооруженных формирований Украины", - сообщил эксперт. С его слов, украинские войска понесли потерях в людях и технике. "В результате удара был уничтожен опорный пункт с личным составом. По предварительной оценке, противник потерял мотострелковое отделение с штатным вооружением", - добавил Марочко. Ранее в МО РФ журналистам сообщили, что российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска и провели его "зачистку". По данным, МО расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Костромских десантников уничтожили группу украинских военнослужащих в опорных пунктах на передовых позициях в районе Артемовска.

https://ria.ru/20240118/rossiya-1922202056.html

артемовск

донецкая народная республика

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в мире, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины