https://ria.ru/20240119/vsu-1922251685.html
Эксперт: ВСУ понесли потери из-за дружественного огня под Часовым Яром
Эксперт: ВСУ понесли потери из-за дружественного огня под Часовым Яром - РИА Новости, 19.01.2024
Эксперт: ВСУ понесли потери из-за дружественного огня под Часовым Яром
ВСУ понесли потери в людях и технике из-за "дружественного огня" под городом Часов Яр в Артемовском районе ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T08:10
2024-01-19T08:10
2024-01-19T08:10
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873367940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d2eba25a4ed633bde4189eb3f6d2655.jpg
ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. ВСУ понесли потери в людях и технике из-за "дружественного огня" под городом Часов Яр в Артемовском районе ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля боевых действий в районе населенного пункта Часов Яр выявлен факт "дружественного огня" по позициям украинских боевиков. Реактивной артиллерией были обстрелян район населенного пункта Богдановка, где находились позиции вооруженных формирований Украины", - сообщил эксперт. С его слов, украинские войска понесли потерях в людях и технике. "В результате удара был уничтожен опорный пункт с личным составом. По предварительной оценке, противник потерял мотострелковое отделение с штатным вооружением", - добавил Марочко. Ранее в МО РФ журналистам сообщили, что российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска и провели его "зачистку". По данным, МО расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Костромских десантников уничтожили группу украинских военнослужащих в опорных пунктах на передовых позициях в районе Артемовска.
https://ria.ru/20240118/rossiya-1922202056.html
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873367940_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cfb5d6c80707a116d410fc3fcbc40c4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Эксперт: ВСУ понесли потери из-за дружественного огня под Часовым Яром
Марочко: ВСУ понесли потери из-за дружественного огня под городом Часов Яр