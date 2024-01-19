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Эксперт: ВСУ понесли потери из-за дружественного огня под Часовым Яром - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:10 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/vsu-1922251685.html
Эксперт: ВСУ понесли потери из-за дружественного огня под Часовым Яром
Эксперт: ВСУ понесли потери из-за дружественного огня под Часовым Яром - РИА Новости, 19.01.2024
Эксперт: ВСУ понесли потери из-за дружественного огня под Часовым Яром
ВСУ понесли потери в людях и технике из-за "дружественного огня" под городом Часов Яр в Артемовском районе ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T08:10
2024-01-19T08:10
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. ВСУ понесли потери в людях и технике из-за "дружественного огня" под городом Часов Яр в Артемовском районе ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля боевых действий в районе населенного пункта Часов Яр выявлен факт "дружественного огня" по позициям украинских боевиков. Реактивной артиллерией были обстрелян район населенного пункта Богдановка, где находились позиции вооруженных формирований Украины", - сообщил эксперт. С его слов, украинские войска понесли потерях в людях и технике. "В результате удара был уничтожен опорный пункт с личным составом. По предварительной оценке, противник потерял мотострелковое отделение с штатным вооружением", - добавил Марочко. Ранее в МО РФ журналистам сообщили, что российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска и провели его "зачистку". По данным, МО расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Костромских десантников уничтожили группу украинских военнослужащих в опорных пунктах на передовых позициях в районе Артемовска.
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Эксперт: ВСУ понесли потери из-за дружественного огня под Часовым Яром

Марочко: ВСУ понесли потери из-за дружественного огня под городом Часов Яр

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПулеметная лента
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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. ВСУ понесли потери в людях и технике из-за "дружественного огня" под городом Часов Яр в Артемовском районе ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В ходе объективного контроля боевых действий в районе населенного пункта Часов Яр выявлен факт "дружественного огня" по позициям украинских боевиков. Реактивной артиллерией были обстрелян район населенного пункта Богдановка, где находились позиции вооруженных формирований Украины", - сообщил эксперт.
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С его слов, украинские войска понесли потерях в людях и технике.
"В результате удара был уничтожен опорный пункт с личным составом. По предварительной оценке, противник потерял мотострелковое отделение с штатным вооружением", - добавил Марочко.
Ранее в МО РФ журналистам сообщили, что российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска и провели его "зачистку". По данным, МО расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Костромских десантников уничтожили группу украинских военнослужащих в опорных пунктах на передовых позициях в районе Артемовска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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