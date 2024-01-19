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Глава РЖД рассказал о будущем российском высокоскоростном поезде
Глава РЖД рассказал о будущем российском высокоскоростном поезде - РИА Новости, 19.01.2024
Глава РЖД рассказал о будущем российском высокоскоростном поезде
Российский высокоскоростной поезд будет состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром, сообщил гендиректор РЖД Олег... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:52
2024-01-19T11:52
2024-01-19T14:26
ржд
выставка-форум "россия"
олег белозеров
технологии
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российский высокоскоростной поезд будет состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров."В новом высокоскоростном составе будет восемь вагонов. Мы предполагаем, мы уже утвердили внешний вид. Предусматриваем четыре класса обслуживания: первый, бизнес, комфорт и базовый. Будут оборудованы игровая зона для детей, кухня с баром в вагоне-бистро", - рассказал Белозеров в пятницу, выступая на выставке "Россия". Глава РЖД отметил, что разрабатываемые российские поезда для ВСМ будут уровнем выше существующих высокоскоростных поездов. Он напомнил, что они будут развивать скорость движения до 400 километров в час.Начало сборки первого образца запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, а в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия. Реализация первого этапа ВСМ планируется до 2030 года, напомнил глава РЖД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, олег белозеров, технологии
РЖД, Выставка-форум "Россия", Олег Белозеров, Технологии
Глава РЖД рассказал о будущем российском высокоскоростном поезде
Белозеров: российский поезд для ВСМ будет иметь восемь вагонов и четыре класса
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российский высокоскоростной поезд будет состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
"В новом высокоскоростном составе будет восемь вагонов. Мы предполагаем, мы уже утвердили внешний вид. Предусматриваем четыре класса обслуживания: первый, бизнес, комфорт и базовый. Будут оборудованы игровая зона для детей, кухня с баром в вагоне-бистро", - рассказал Белозеров в пятницу, выступая на выставке "Россия". Глава РЖД отметил, что разрабатываемые российские поезда для ВСМ будут уровнем выше существующих высокоскоростных поездов. Он напомнил, что они будут развивать скорость движения до 400 километров в час.
Начало сборки первого образца запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, а в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия. Реализация первого этапа ВСМ планируется до 2030 года, напомнил глава РЖД.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. Для них потребуются и специальные поезда . Строить их будут в России.
Путин анонсировал строительство ВСМ до новых регионов