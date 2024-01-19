https://ria.ru/20240119/vsm-1922299118.html

Глава РЖД рассказал о будущем российском высокоскоростном поезде

Глава РЖД рассказал о будущем российском высокоскоростном поезде - РИА Новости, 19.01.2024

Глава РЖД рассказал о будущем российском высокоскоростном поезде

Российский высокоскоростной поезд будет состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром, сообщил гендиректор РЖД Олег... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:52

2024-01-19T11:52

2024-01-19T14:26

ржд

выставка-форум "россия"

олег белозеров

технологии

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российский высокоскоростной поезд будет состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров."В новом высокоскоростном составе будет восемь вагонов. Мы предполагаем, мы уже утвердили внешний вид. Предусматриваем четыре класса обслуживания: первый, бизнес, комфорт и базовый. Будут оборудованы игровая зона для детей, кухня с баром в вагоне-бистро", - рассказал Белозеров в пятницу, выступая на выставке "Россия". Глава РЖД отметил, что разрабатываемые российские поезда для ВСМ будут уровнем выше существующих высокоскоростных поездов. Он напомнил, что они будут развивать скорость движения до 400 километров в час.Начало сборки первого образца запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, а в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия. Реализация первого этапа ВСМ планируется до 2030 года, напомнил глава РЖД.

https://ria.ru/20231215/vsm-1916033730.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ржд, олег белозеров, технологии