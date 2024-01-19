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"Сдавайтесь". Карта боевых действий на Украине привела американцев в шок - РИА Новости, 19.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922443818.html
"Сдавайтесь". Карта боевых действий на Украине привела американцев в шок
"Сдавайтесь". Карта боевых действий на Украине привела американцев в шок - РИА Новости, 19.01.2024
"Сдавайтесь". Карта боевых действий на Украине привела американцев в шок
удивились увиденным на карте военных действий успехам российской армии. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T22:39
2024-01-19T22:39
специальная военная операция на украине
украина
москва
россия
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читали Newsweek удивились увиденным на карте военных действий успехам российской армии.В публикации отмечается, что российские войска продвинулись вперед сразу на трех направлениях, в то время, как с началом зимнего сезона ВСУ оказались вынуждены перейти к обороне. Автор статьи также прикрепил карты военных действий, которые подтверждают информацию об успехах Москвы."Год назад Newsweek не стал бы сообщать о российских успехах. Возможно, это признак того, что вечная война Байдена сходит на нет", — заметил The other left."Но у русских ведь есть только ржавые лопаты, девять тысяч танков и 800 самолетов, которые Россия почему-то потеряла, а призрак Киева уже почти достиг Москвы. Где все те люди, которые думали, что Украина победит?" — с иронией добавил Mike De Bruxelles."Сдавайтесь, Зеленский! Цена на материалы для производства ракет и боеприпасов в этом году вырастет в два раза! Забавно, что украинцам не хватает артиллерийских снарядов, но они всегда умудряются найти несколько штук, чтобы выстрелить ими по мирным жителям Донецка и Белгорода", — написал HH Victor."Но как такое возможно?! Ведь Newsweek продолжает убеждать нас, что Украина побеждает", — поинтересовался James Daniel Carroll.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240119/udar-1922362630.html
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922423030.html
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украина, москва, россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

"Сдавайтесь". Карта боевых действий на Украине привела американцев в шок

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читали Newsweek удивились увиденным на карте военных действий успехам российской армии.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 января, 18:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.01.2024Посмотреть
В публикации отмечается, что российские войска продвинулись вперед сразу на трех направлениях, в то время, как с началом зимнего сезона ВСУ оказались вынуждены перейти к обороне. Автор статьи также прикрепил карты военных действий, которые подтверждают информацию об успехах Москвы.
"Год назад Newsweek не стал бы сообщать о российских успехах. Возможно, это признак того, что вечная война Байдена сходит на нет", — заметил The other left.
"Но у русских ведь есть только ржавые лопаты, девять тысяч танков и 800 самолетов, которые Россия почему-то потеряла, а призрак Киева уже почти достиг Москвы. Где все те люди, которые думали, что Украина победит?" — с иронией добавил Mike De Bruxelles.
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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Вчера, 15:35
"Сдавайтесь, Зеленский! Цена на материалы для производства ракет и боеприпасов в этом году вырастет в два раза! Забавно, что украинцам не хватает артиллерийских снарядов, но они всегда умудряются найти несколько штук, чтобы выстрелить ими по мирным жителям Донецка и Белгорода", — написал HH Victor.
"Но как такое возможно?! Ведь Newsweek продолжает убеждать нас, что Украина побеждает", — поинтересовался James Daniel Carroll.
После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМоскваРоссияСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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