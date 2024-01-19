https://ria.ru/20240119/ukraina-1922443818.html

"Сдавайтесь". Карта боевых действий на Украине привела американцев в шок

"Сдавайтесь". Карта боевых действий на Украине привела американцев в шок - РИА Новости, 19.01.2024

"Сдавайтесь". Карта боевых действий на Украине привела американцев в шок

удивились увиденным на карте военных действий успехам российской армии. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T22:39

2024-01-19T22:39

2024-01-19T22:39

специальная военная операция на украине

украина

москва

россия

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читали Newsweek удивились увиденным на карте военных действий успехам российской армии.В публикации отмечается, что российские войска продвинулись вперед сразу на трех направлениях, в то время, как с началом зимнего сезона ВСУ оказались вынуждены перейти к обороне. Автор статьи также прикрепил карты военных действий, которые подтверждают информацию об успехах Москвы."Год назад Newsweek не стал бы сообщать о российских успехах. Возможно, это признак того, что вечная война Байдена сходит на нет", — заметил The other left."Но у русских ведь есть только ржавые лопаты, девять тысяч танков и 800 самолетов, которые Россия почему-то потеряла, а призрак Киева уже почти достиг Москвы. Где все те люди, которые думали, что Украина победит?" — с иронией добавил Mike De Bruxelles."Сдавайтесь, Зеленский! Цена на материалы для производства ракет и боеприпасов в этом году вырастет в два раза! Забавно, что украинцам не хватает артиллерийских снарядов, но они всегда умудряются найти несколько штук, чтобы выстрелить ими по мирным жителям Донецка и Белгорода", — написал HH Victor."Но как такое возможно?! Ведь Newsweek продолжает убеждать нас, что Украина побеждает", — поинтересовался James Daniel Carroll.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240119/udar-1922362630.html

https://ria.ru/20240119/ukraina-1922423030.html

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украина, москва, россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины