https://ria.ru/20240119/ukraina-1922423030.html

"Пришло время". В США заговорили о срочной смене курса по Украине

"Пришло время". В США заговорили о срочной смене курса по Украине - РИА Новости, 19.01.2024

"Пришло время". В США заговорили о срочной смене курса по Украине

Соединенным Штатам следует прекратить выделять помощь Украине и начать мирный процесс для завершения конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T19:25

2024-01-19T19:25

2024-01-19T19:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867799428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3beb07cc4bddc5e0411746c2b319b518.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Соединенным Штатам следует прекратить выделять помощь Украине и начать мирный процесс для завершения конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Мы не можем согласовать даже собственный бюджет, а вы предлагаете отправлять деньги на постоянной основе другой стране, когда это не приведет к желаемому результату. <…> Они должны сказать, что это не сработает и что пришло время сделать что-то другое. Мы должны попытаться со всем смирением <…> начать переговоры для мирного урегулирования, пора положить этому конец", — предложил он.По мнению подполковника, для Украины нет такой перспективы, которая позволила бы ей избежать провала. ВСУ не удастся одолеть российские войска, поэтому Вашингтону следует прекратить выбрасывать деньги впустую, пояснил он."Увольте генералов сейчас, пока не стало слишком поздно. <…> Я даже не могу вам передать насколько плохи их советы, и насколько они противоречат реальной военной картине дел", — резюмировал он.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240119/krym-1922381101.html

https://ria.ru/20240119/udar-1922362630.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины