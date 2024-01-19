Рейтинг@Mail.ru
"Пришло время". В США заговорили о срочной смене курса по Украине - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922423030.html
"Пришло время". В США заговорили о срочной смене курса по Украине
"Пришло время". В США заговорили о срочной смене курса по Украине - РИА Новости, 19.01.2024
"Пришло время". В США заговорили о срочной смене курса по Украине
Соединенным Штатам следует прекратить выделять помощь Украине и начать мирный процесс для завершения конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T19:25
2024-01-19T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867799428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3beb07cc4bddc5e0411746c2b319b518.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Соединенным Штатам следует прекратить выделять помощь Украине и начать мирный процесс для завершения конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Мы не можем согласовать даже собственный бюджет, а вы предлагаете отправлять деньги на постоянной основе другой стране, когда это не приведет к желаемому результату. &lt;…&gt; Они должны сказать, что это не сработает и что пришло время сделать что-то другое. Мы должны попытаться со всем смирением &lt;…&gt; начать переговоры для мирного урегулирования, пора положить этому конец", — предложил он.По мнению подполковника, для Украины нет такой перспективы, которая позволила бы ей избежать провала. ВСУ не удастся одолеть российские войска, поэтому Вашингтону следует прекратить выбрасывать деньги впустую, пояснил он."Увольте генералов сейчас, пока не стало слишком поздно. &lt;…&gt; Я даже не могу вам передать насколько плохи их советы, и насколько они противоречат реальной военной картине дел", — резюмировал он.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240119/krym-1922381101.html
https://ria.ru/20240119/udar-1922362630.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867799428_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_5e11b71848f3338b705568fa1689b583.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Пришло время". В США заговорили о срочной смене курса по Украине

Дэвис: США должны прекратить военную помощь ВСУ и начать мирные переговоры

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Соединенным Штатам следует прекратить выделять помощь Украине и начать мирный процесс для завершения конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
"Мы не можем согласовать даже собственный бюджет, а вы предлагаете отправлять деньги на постоянной основе другой стране, когда это не приведет к желаемому результату. <…> Они должны сказать, что это не сработает и что пришло время сделать что-то другое. Мы должны попытаться со всем смирением <…> начать переговоры для мирного урегулирования, пора положить этому конец", — предложил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
"Сотни ракет". В США отреагировали на планы Зеленского по Крыму
16:31
По мнению подполковника, для Украины нет такой перспективы, которая позволила бы ей избежать провала. ВСУ не удастся одолеть российские войска, поэтому Вашингтону следует прекратить выбрасывать деньги впустую, пояснил он.
"Увольте генералов сейчас, пока не стало слишком поздно. <…> Я даже не могу вам передать насколько плохи их советы, и насколько они противоречат реальной военной картине дел", — резюмировал он.
После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
СМИ раскрыли, к чему привели российские ракетные удары по Украине
15:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала