"Пришло время". В США заговорили о срочной смене курса по Украине
Дэвис: США должны прекратить военную помощь ВСУ и начать мирные переговоры
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Соединенным Штатам следует прекратить выделять помощь Украине и начать мирный процесс для завершения конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
"Мы не можем согласовать даже собственный бюджет, а вы предлагаете отправлять деньги на постоянной основе другой стране, когда это не приведет к желаемому результату. <…> Они должны сказать, что это не сработает и что пришло время сделать что-то другое. Мы должны попытаться со всем смирением <…> начать переговоры для мирного урегулирования, пора положить этому конец", — предложил он.
По мнению подполковника, для Украины нет такой перспективы, которая позволила бы ей избежать провала. ВСУ не удастся одолеть российские войска, поэтому Вашингтону следует прекратить выбрасывать деньги впустую, пояснил он.
"Увольте генералов сейчас, пока не стало слишком поздно. <…> Я даже не могу вам передать насколько плохи их советы, и насколько они противоречат реальной военной картине дел", — резюмировал он.
После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.