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США и Британия нанесли два удара по городу Ходейда, заявили в Йемене - РИА Новости, 19.01.2024
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20:08 19.01.2024 (обновлено: 20:46 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/udary-1922428494.html
США и Британия нанесли два удара по городу Ходейда, заявили в Йемене
США и Британия нанесли два удара по городу Ходейда, заявили в Йемене - РИА Новости, 19.01.2024
США и Британия нанесли два удара по городу Ходейда, заявили в Йемене
США и Великобритания нанесли два удара по городу Ходейда на побережье Красного моря на западе Йемена, сообщил телеканал "Аль-Масира". РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T20:08
2024-01-19T20:46
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джо байден
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военная операция сша и британии в йемене
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ДОХА, 19 янв — РИА Новости. США и Великобритания нанесли два удара по городу Ходейда на побережье Красного моря на западе Йемена, сообщил телеканал "Аль-Масира"."Авиация США и Великобритании нанесла два удара по району Аль-Джабана в городе Ходейда", — говорится в сообщении.Накануне правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, атаковало третий по счету американский корабль в Аденском заливе и Аравийском море.Удары по ЙеменуВ середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.Соединенные Штаты и Великобритания 12 января нанесли авиаудары по объектам "Ансар Алла" в четырех провинциях Йемена. Глава Белого дома Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
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в мире, сша, йемен, великобритания, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Великобритания, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
США и Британия нанесли два удара по городу Ходейда, заявили в Йемене

"Аль-Масира": США и Британия нанесли два авиаудара по Ходейде на западе Йемена

© AP Photo / Hani MohammedПоследствия авиаудара по Йемену
Последствия авиаудара по Йемену - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Последствия авиаудара по Йемену
Читать ria.ru в
ДОХА, 19 янв — РИА Новости. США и Великобритания нанесли два удара по городу Ходейда на побережье Красного моря на западе Йемена, сообщил телеканал "Аль-Масира".
"Авиация США и Великобритании нанесла два удара по району Аль-Джабана в городе Ходейда", — говорится в сообщении.
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Российским судам в Красном море ничего не угрожает, заявили хуситы
11:00
Накануне правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, атаковало третий по счету американский корабль в Аденском заливе и Аравийском море.

Удары по Йемену

В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.
США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
Соединенные Штаты и Великобритания 12 января нанесли авиаудары по объектам "Ансар Алла" в четырех провинциях Йемена. Глава Белого дома Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Для англосаксов настало время расплаты
13 января, 08:00
 
В миреСШАЙеменВеликобританияДжо БайденАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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