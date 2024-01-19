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США и Британия нанесли два удара по городу Ходейда, заявили в Йемене

США и Британия нанесли два удара по городу Ходейда, заявили в Йемене - РИА Новости, 19.01.2024

США и Британия нанесли два удара по городу Ходейда, заявили в Йемене

США и Великобритания нанесли два удара по городу Ходейда на побережье Красного моря на западе Йемена, сообщил телеканал "Аль-Масира". РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T20:08

2024-01-19T20:08

2024-01-19T20:46

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ДОХА, 19 янв — РИА Новости. США и Великобритания нанесли два удара по городу Ходейда на побережье Красного моря на западе Йемена, сообщил телеканал "Аль-Масира"."Авиация США и Великобритании нанесла два удара по району Аль-Джабана в городе Ходейда", — говорится в сообщении.Накануне правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, атаковало третий по счету американский корабль в Аденском заливе и Аравийском море.Удары по ЙеменуВ середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.Соединенные Штаты и Великобритания 12 января нанесли авиаудары по объектам "Ансар Алла" в четырех провинциях Йемена. Глава Белого дома Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.

https://ria.ru/20240119/yemen-1922279698.html

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в мире, сша, йемен, великобритания, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене