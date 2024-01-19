https://ria.ru/20240119/udar-1922362630.html

СМИ раскрыли, к чему привели российские ракетные удары по Украине

СМИ раскрыли, к чему привели российские ракетные удары по Украине - РИА Новости, 19.01.2024

СМИ раскрыли, к чему привели российские ракетные удары по Украине

Российские ракетные удары показали, что Москва способна атаковать военную инфраструктуру на всей территории Украины, пишет Asia Times. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:35

2024-01-19T15:35

2024-01-19T15:35

специальная военная операция на украине

украина

москва

харьков

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские ракетные удары показали, что Москва способна атаковать военную инфраструктуру на всей территории Украины, пишет Asia Times."Российские беспилотники и ракеты могут нанести удар по военным объектам в любой точке Украины. На данный момент ВСУ не располагают системами ПВО для эффективного противодействия таким атакам", — говорится в материале.Отмечается, что украинские наземные войска сталкиваются со все более серьезной нехваткой боеприпасов. Положение ВСУ усугубляется тем, что ее собственный оборонный сектор оказался не готов к военным действием и с большим трудом восполняет запасы на местах."Как видно из повторяющихся и все более успешных российских авиаударов по широкому кругу целей на территории Украины, включая <…> второй по величине город страны, Харьков, у России есть оружие и боеприпасы для продолжения воздушной кампании", — резюмируется в публикации.В минувшую субботу Минобороны сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240119/ukraina-1922253707.html

https://ria.ru/20240119/kiev-1922246246.html

украина

москва

харьков

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украина, москва, харьков, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины