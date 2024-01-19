https://ria.ru/20240119/tviks-1922336040.html

В ФПК рассказали, почему проводница избавилась от кота Твикса

В ФПК рассказали, почему проводница избавилась от кота Твикса - РИА Новости, 19.01.2024

В ФПК рассказали, почему проводница избавилась от кота Твикса

Кота, гуляющего по поезду на станции в Кирове, заметили другие пассажиры и сообщили проводнице, она опросила всех, и никто не признался, чей он, поэтому решила... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:54

2024-01-19T13:54

2024-01-19T13:55

общество

киров

екатеринбург

санкт-петербург

федеральная пассажирская компания

ржд

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Кота, гуляющего по поезду на станции в Кирове, заметили другие пассажиры и сообщили проводнице, она опросила всех, и никто не признался, чей он, поэтому решила выпустить животное, сотрудница действовала строго в соответствии со служебными инструкциями, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Животное ищут в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения. "Во время стоянки поезда на станции Киров к проводнику поезда № 71/72 Екатеринбург – Санкт-Петербург обратились пассажиры. Они заметили кота, который ходил по вагону без присмотра. Проводник прошла по вагону, обратилась к пассажирам, но никто из них не сообщил о том, что перевозит животное. В этой связи проводник предположила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки на станции и приняла решение выпустить его, так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там", - рассказали в ФПК. "Проводник действовала строго в соответствии со служебными инструкциями", - отметили в компании. В "Правилах перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом" (п. 197) указано, что домашние животные при перевозке в транспорте должны строго находиться в переносках (сумках, контейнерах и т.д.) и помещаться на местах для размещения ручной клади. Нахождение животного вне переноски или сумки не допускается. При этом там добавили, что компания сожалеет о создавшейся ситуации и проведёт тщательный разбор этого случая. "В данный момент ведется работа по пересмотру и улучшению правил перевозки животных в поездах, что позволит повысить качество этой услуги для пассажиров", - отметили в компании.

https://ria.ru/20240119/kot-1922332510.html

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общество, киров, екатеринбург, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, ржд