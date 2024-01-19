https://ria.ru/20240119/tsik-1922320658.html

В фонды для выборов президента России поступило более 526 миллионов рублей

В фонды для выборов президента России поступило более 526 миллионов рублей - РИА Новости, 19.01.2024

В фонды для выборов президента России поступило более 526 миллионов рублей

Общая сумма поступивших в избирательные фонды претендентов в кандидаты и кандидатов на должность президента РФ средств составила более 526,8 миллиона рублей,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:03

2024-01-19T13:03

2024-01-19T13:06

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Общая сумма поступивших в избирательные фонды претендентов в кандидаты и кандидатов на должность президента РФ средств составила более 526,8 миллиона рублей, следует из сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, опубликованных на сайте ЦИК. Согласно данным, обновленным 18 января, в избирательный фонд кандидата от КПРФ Николая Харитонова поступило чуть более 1 миллиона рублей. Также пополнились фонды претендентов от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина - до 3,2 миллиона рублей, от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина - до 8,9 миллиона рублей, от Демократической партии России Ирины Свиридовой - до 166 тысячи рублей. Среди самовыдвиженцев пополнились избирательные фонды Владимира Путина - до 472,3 миллиона рублей, Рады Русских - до 539 тысяч рублей, Анатолия Баташева - до 203 тысячи рублей. Кроме того, на сегодня в избирательном фонде претендента от партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрея Богданова числятся 70 тысяч рублей, у кандидатов на должность президента от "Новых людей" Владислава Даванкова и ЛДПР Леонида Слуцкого 10 миллионов рублей и 30 миллионов рублей соответственно. Общая сумма поступивших в избирательные фонды средств составила 526,8 миллиона рублей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240112/vybory-1920948608.html

https://ria.ru/20240117/pamfilova-1921832049.html

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политика, россия