В фонды для выборов президента России поступило более 526 миллионов рублей
ЦИК РФ: в избирательные фонды кандидатов в президенты поступило 526 млн рублей
Заседание ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Общая сумма поступивших в избирательные фонды претендентов в кандидаты и кандидатов на должность президента РФ средств составила более 526,8 миллиона рублей, следует из сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, опубликованных на сайте ЦИК.
Согласно данным, обновленным 18 января, в избирательный фонд кандидата от КПРФ Николая Харитонова поступило чуть более 1 миллиона рублей. Также пополнились фонды претендентов от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина - до 3,2 миллиона рублей, от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина - до 8,9 миллиона рублей, от Демократической партии России Ирины Свиридовой - до 166 тысячи рублей.
Среди самовыдвиженцев пополнились избирательные фонды Владимира Путина - до 472,3 миллиона рублей, Рады Русских - до 539 тысяч рублей, Анатолия Баташева - до 203 тысячи рублей.
Кроме того, на сегодня в избирательном фонде претендента от партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрея Богданова числятся 70 тысяч рублей, у кандидатов на должность президента от "Новых людей" Владислава Даванкова и ЛДПР Леонида Слуцкого 10 миллионов рублей и 30 миллионов рублей соответственно.
Общая сумма поступивших в избирательные фонды средств составила 526,8 миллиона рублей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.