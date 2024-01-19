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Обвинение запросило для Треповой 28 лет колонии - РИА Новости, 19.01.2024
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14:31 19.01.2024 (обновлено: 16:27 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/trepova-1922346458.html
Обвинение запросило для Треповой 28 лет колонии
Обвинение запросило для Треповой 28 лет колонии - РИА Новости, 19.01.2024
Обвинение запросило для Треповой 28 лет колонии
Гособвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:31
2024-01-19T16:27
происшествия
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Гособвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Окончательно определить наказание Треповой в виде лишения свободы на 28 лет", — сказала представитель обвинения.Дополнительно она попросила назначить подсудимой штраф в размере 800 тысяч рублей.Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел 2 апреля 2023 года во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Бомба была вмонтирована в статуэтку, которую журналисту подарила Трепова. Татарский умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.Как рассказывал в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин, Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. В ходе расследования выяснилось, что на самом деле она была осведомлена, что именно передает военкору. За совершение теракта Трепова получила 132 тысячи рублей.В суде обвиняемая заявила, что хотела переехать на Украину и с этой целью связалась с журналистом Романом Попковым. По версии следствия, тот завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта. Еще одним соучастником ФСБ назвала гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он передал Треповой через доставку заминированную статуэтку. Денисов и Попков объявлены в розыск.Вместе с Треповой судят Дмитрия Касинцева, который прятал ее после взрыва. Третьего апреля Трепову задержали в его квартире на Парнасе.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге
Обвинение запросило для Треповой 28 лет колонии

Прокурор запросила для Треповой 28 лет лишения свободы по делу о теракте в кафе

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДарья Трепова в суде
Дарья Трепова в суде - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дарья Трепова в суде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Гособвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Окончательно определить наказание Треповой в виде лишения свободы на 28 лет", — сказала представитель обвинения.
Дополнительно она попросила назначить подсудимой штраф в размере 800 тысяч рублей.
Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел 2 апреля 2023 года во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Бомба была вмонтирована в статуэтку, которую журналисту подарила Трепова. Татарский умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Украина убивает
2 апреля 2023, 22:17
Как рассказывал в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин, Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. В ходе расследования выяснилось, что на самом деле она была осведомлена, что именно передает военкору. За совершение теракта Трепова получила 132 тысячи рублей.
В суде обвиняемая заявила, что хотела переехать на Украину и с этой целью связалась с журналистом Романом Попковым. По версии следствия, тот завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта. Еще одним соучастником ФСБ назвала гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он передал Треповой через доставку заминированную статуэтку. Денисов и Попков объявлены в розыск.
Вместе с Треповой судят Дмитрия Касинцева, который прятал ее после взрыва. Третьего апреля Трепову задержали в его квартире на Парнасе.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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