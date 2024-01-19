https://ria.ru/20240119/trepova-1922346458.html

Обвинение запросило для Треповой 28 лет колонии

Обвинение запросило для Треповой 28 лет колонии - РИА Новости, 19.01.2024

Обвинение запросило для Треповой 28 лет колонии

Гособвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:31

2024-01-19T14:31

2024-01-19T16:27

происшествия

санкт-петербург

взрыв в кафе в петербурге

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909634200_0:100:3170:1883_1920x0_80_0_0_6471c9565ebee52d59c8e8df6578fc59.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Гособвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Окончательно определить наказание Треповой в виде лишения свободы на 28 лет", — сказала представитель обвинения.Дополнительно она попросила назначить подсудимой штраф в размере 800 тысяч рублей.Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел 2 апреля 2023 года во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Бомба была вмонтирована в статуэтку, которую журналисту подарила Трепова. Татарский умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.Как рассказывал в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин, Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. В ходе расследования выяснилось, что на самом деле она была осведомлена, что именно передает военкору. За совершение теракта Трепова получила 132 тысячи рублей.В суде обвиняемая заявила, что хотела переехать на Украину и с этой целью связалась с журналистом Романом Попковым. По версии следствия, тот завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта. Еще одним соучастником ФСБ назвала гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он передал Треповой через доставку заминированную статуэтку. Денисов и Попков объявлены в розыск.Вместе с Треповой судят Дмитрия Касинцева, который прятал ее после взрыва. Третьего апреля Трепову задержали в его квартире на Парнасе.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге