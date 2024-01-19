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Российский сенатор заявил, что Трамп разгромит Байдена на выборах - РИА Новости, 19.01.2024
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12:44 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/tramp-1922312076.html
Российский сенатор заявил, что Трамп разгромит Байдена на выборах
Российский сенатор заявил, что Трамп разгромит Байдена на выборах - РИА Новости, 19.01.2024
Российский сенатор заявил, что Трамп разгромит Байдена на выборах
Если экс-президент США Дональд Трамп будет допущен до предстоящих президентских выборов, то нынешний глава США Джо Байден потерпит сокрушительное поражение,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:44
2024-01-19T12:44
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Если экс-президент США Дональд Трамп будет допущен до предстоящих президентских выборов, то нынешний глава США Джо Байден потерпит сокрушительное поражение, уверен первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Мы помним судьбу Кеннеди и его брата, мы знаем, что США для достижения своих целей не устоят ни перед чем. Но если Трамп будет допущен к гонке и там же продолжит участие нынешний президент Джо Байден, последний потерпит сокрушительное поражение", - сказал Джабаров журналистам. Сенатор также напомнил об афере Байдена с голосами избирателей в 2020 году и выразил уверенность, что в этот раз она "не пройдет". Он также указал на то, что Байден уже "не в состоянии" быть лидером демократов. "Мы помним, как в последний день выборов посыпались почтовые переводы, в которых голоса отдавались умершими гражданами чуть ли не два-три столетия назад", - добавил парламентарий. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240116/tramp-1921559038.html
https://ria.ru/20240108/demokratiya-1920075391.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, владимир джабаров, совет федерации рф, россия
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Россия
Российский сенатор заявил, что Трамп разгромит Байдена на выборах

Джабаров: если Трампа пустят на выборы, Байден потерпит сокрушительное поражение

© AP Photo / Jim BourgДональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Jim Bourg
Дональд Трамп и Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Если экс-президент США Дональд Трамп будет допущен до предстоящих президентских выборов, то нынешний глава США Джо Байден потерпит сокрушительное поражение, уверен первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Мы помним судьбу Кеннеди и его брата, мы знаем, что США для достижения своих целей не устоят ни перед чем. Но если Трамп будет допущен к гонке и там же продолжит участие нынешний президент Джо Байден, последний потерпит сокрушительное поражение", - сказал Джабаров журналистам.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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Сенатор также напомнил об афере Байдена с голосами избирателей в 2020 году и выразил уверенность, что в этот раз она "не пройдет". Он также указал на то, что Байден уже "не в состоянии" быть лидером демократов.
"Мы помним, как в последний день выборов посыпались почтовые переводы, в которых голоса отдавались умершими гражданами чуть ли не два-три столетия назад", - добавил парламентарий.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампВладимир ДжабаровСовет Федерации РФРоссия
 
 
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