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Французские СМИ скупо отреагировали на сообщения о наемниках в Харькове - РИА Новости, 19.01.2024
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13:46 19.01.2024 (обновлено: 13:47 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/smi-1922334265.html
Французские СМИ скупо отреагировали на сообщения о наемниках в Харькове
Французские СМИ скупо отреагировали на сообщения о наемниках в Харькове - РИА Новости, 19.01.2024
Французские СМИ скупо отреагировали на сообщения о наемниках в Харькове
Французские средства массовой информации крайне скупо отреагировали на сообщения об уничтожении в Харькове французских наемников, хотя обычно смерть своих... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:46
2024-01-19T13:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
славянск
киев
вячеслав володин
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Французские средства массовой информации крайне скупо отреагировали на сообщения об уничтожении в Харькове французских наемников, хотя обычно смерть своих соотечественников за рубежом освещают очень активно. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума РФ, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину. Большинство французских изданий, в частности Point, Figaro, Sud Ouest, а также телеканалы France 24 и BFMTV описывали ситуацию сухо, при этом ставили под сомнение заявления минобороны России фразой о том, что "утверждения пока не могут быть проверены в независимых источниках". Наиболее обширный материал по теме уничтожения наемников в Харькове опубликовала газета Parisien. Она приводит мнение научного сотрудника Фонда стратегических исследований Рандала Збиенена. "По оценкам, французов должно быть несколько десятков, однако это далеко не первый (по численности – ред.) контингент", - отметил он, признав таким образом, что граждане Франции участвуют в боях на стороне украинских войск. Однако Збиенен отказывается называть ликвидированных французов наемниками. "Их статус несколько неоднозначен: так как они говорят, что участвуют в боевых действиях без существенной выгоды и в составе подразделения, состоящего из украинских вооруженных сил", - утверждает он. Две крупнейшие французские газеты – Monde и Liberation - отдельных материалов на эту тему вообще не публиковали. Издание Monde лишь посвятило новости несколько абзацев в рамках онлайн-рубрики с короткими сообщениями о ситуации на Украине. При этом, например, гибель восьми французских граждан при землетрясении в Турции в феврале прошлого года или 40 в ходе недавней эскалации ситуации в Израиле освещалась в СМИ Франции намного активнее. В частности, СМИ публиковали интервью с экспертами, родственниками. В ноябре 2023 года Следственный комитет России сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых в наемничестве заочно привлекаются в том числе граждане Франции. В том же месяце попавший в плен грузинский наемник Георгий Чубетидзе рассказал РИА Новости, что иностранных наемников из украинского "второго интернационального легиона" размещали в Славянске, они жили на съемных квартирах, опасаясь российских ракетных ударов. По его словам, среди них был французы. Он также рассказал о французах, которые издевались над гражданскими на подконтрольной Киеву территории. В частности, он сообщил о случае, когда французский наемник прострелил ногу местному жителю. В августе 2023 года депутат французского парламента от левой партии "Непокорившаяся Франция" Фредерик Матье направил обращение главе МВД Франции Жеральду Дарманену, где указал на риски для безопасности, связанные с возвращением на родину воевавших на Украине боевиков. По его информации, среди 400 французов, уехавших на Украину с начала конфликта, насчитывается около сотни боевиков, большинство из которых открыто идентифицируют себя как часть ультраправого движения. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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украина
славянск
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в мире, украина, славянск, киев, вячеслав володин, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Славянск, Киев, Вячеслав Володин, Жеральд Дарманен, Министерство внутренних дел Франции
Французские СМИ скупо отреагировали на сообщения о наемниках в Харькове

СМИ Франции скупо отреагировали на сообщения об уничтожении наемников в Харькове

© РИА НовостиКадр видео уничтожения базы иностранных наемников в Харьковской области
Кадр видео уничтожения базы иностранных наемников в Харьковской области
© РИА Новости
Кадр видео уничтожения базы иностранных наемников в Харьковской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Французские средства массовой информации крайне скупо отреагировали на сообщения об уничтожении в Харькове французских наемников, хотя обычно смерть своих соотечественников за рубежом освещают очень активно.
Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума РФ, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.
Пулеметная лента - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Украина перешла в оборону, пишут СМИ
11:31
Большинство французских изданий, в частности Point, Figaro, Sud Ouest, а также телеканалы France 24 и BFMTV описывали ситуацию сухо, при этом ставили под сомнение заявления минобороны России фразой о том, что "утверждения пока не могут быть проверены в независимых источниках".
Наиболее обширный материал по теме уничтожения наемников в Харькове опубликовала газета Parisien. Она приводит мнение научного сотрудника Фонда стратегических исследований Рандала Збиенена. "По оценкам, французов должно быть несколько десятков, однако это далеко не первый (по численности – ред.) контингент", - отметил он, признав таким образом, что граждане Франции участвуют в боях на стороне украинских войск.
Однако Збиенен отказывается называть ликвидированных французов наемниками. "Их статус несколько неоднозначен: так как они говорят, что участвуют в боевых действиях без существенной выгоды и в составе подразделения, состоящего из украинских вооруженных сил", - утверждает он.
Две крупнейшие французские газеты – Monde и Liberation - отдельных материалов на эту тему вообще не публиковали. Издание Monde лишь посвятило новости несколько абзацев в рамках онлайн-рубрики с короткими сообщениями о ситуации на Украине.
При этом, например, гибель восьми французских граждан при землетрясении в Турции в феврале прошлого года или 40 в ходе недавней эскалации ситуации в Израиле освещалась в СМИ Франции намного активнее. В частности, СМИ публиковали интервью с экспертами, родственниками.
В ноябре 2023 года Следственный комитет России сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых в наемничестве заочно привлекаются в том числе граждане Франции.
В том же месяце попавший в плен грузинский наемник Георгий Чубетидзе рассказал РИА Новости, что иностранных наемников из украинского "второго интернационального легиона" размещали в Славянске, они жили на съемных квартирах, опасаясь российских ракетных ударов. По его словам, среди них был французы. Он также рассказал о французах, которые издевались над гражданскими на подконтрольной Киеву территории. В частности, он сообщил о случае, когда французский наемник прострелил ногу местному жителю.
В августе 2023 года депутат французского парламента от левой партии "Непокорившаяся Франция" Фредерик Матье направил обращение главе МВД Франции Жеральду Дарманену, где указал на риски для безопасности, связанные с возвращением на родину воевавших на Украине боевиков. По его информации, среди 400 французов, уехавших на Украину с начала конфликта, насчитывается около сотни боевиков, большинство из которых открыто идентифицируют себя как часть ультраправого движения.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.01.2024Посмотреть
 
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