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Избирательная система России надежно защищена, заявил Климов - РИА Новости, 19.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:00 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/sistema-1922427325.html
Избирательная система России надежно защищена, заявил Климов
Избирательная система России надежно защищена, заявил Климов - РИА Новости, 19.01.2024
Избирательная система России надежно защищена, заявил Климов
Российская избирательная система надежно защищена, сделано все необходимое в организационном плане - с учетом новых вызовов, заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T20:00
2024-01-19T20:00
выборы президента россии — 2024
андрей климов
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская избирательная система надежно защищена, сделано все необходимое в организационном плане - с учетом новых вызовов, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. "Хотел бы начать с того, что российская избирательная система хорошо и надежно защищена, защищена технически. Организационно все сделано необходимое, причем с учетом новых вызовов" - сказал Климов в эфире "Россия-24". Сенатор обратил внимание на тот факт, что правосознание граждан России тоже "усилилось". "Однако наши недоброжелатели, а, точнее, враги - они пытаются использовать этот период для того, чтобы внести сумятицу в информационном пространстве, постараться поколебать веру в людей, которые есть, и веру людей, которые являются нашими избирателями. Причем это транслируется как на окружающее нас пространство через международные СМИ, так и внутри страны", - подчеркнул он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова (Новые люди). Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240119/tsik-1922320658.html
https://ria.ru/20231208/kontrol-1914584764.html
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андрей климов, политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Андрей Климов, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Избирательная система России надежно защищена, заявил Климов

Глава комиссии СФ Климов: избирательная система России надежно защищена

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредвыборные баннеры
Предвыборные баннеры - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская избирательная система надежно защищена, сделано все необходимое в организационном плане - с учетом новых вызовов, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Хотел бы начать с того, что российская избирательная система хорошо и надежно защищена, защищена технически. Организационно все сделано необходимое, причем с учетом новых вызовов" - сказал Климов в эфире "Россия-24".
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Сенатор обратил внимание на тот факт, что правосознание граждан России тоже "усилилось".
"Однако наши недоброжелатели, а, точнее, враги - они пытаются использовать этот период для того, чтобы внести сумятицу в информационном пространстве, постараться поколебать веру в людей, которые есть, и веру людей, которые являются нашими избирателями. Причем это транслируется как на окружающее нас пространство через международные СМИ, так и внутри страны", - подчеркнул он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова (Новые люди). Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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Выборы президента России — 2024Андрей КлимовПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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