https://ria.ru/20240119/sistema-1922427325.html

Избирательная система России надежно защищена, заявил Климов

Избирательная система России надежно защищена, заявил Климов - РИА Новости, 19.01.2024

Избирательная система России надежно защищена, заявил Климов

Российская избирательная система надежно защищена, сделано все необходимое в организационном плане - с учетом новых вызовов, заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T20:00

2024-01-19T20:00

2024-01-19T20:00

выборы президента россии — 2024

андрей климов

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская избирательная система надежно защищена, сделано все необходимое в организационном плане - с учетом новых вызовов, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. "Хотел бы начать с того, что российская избирательная система хорошо и надежно защищена, защищена технически. Организационно все сделано необходимое, причем с учетом новых вызовов" - сказал Климов в эфире "Россия-24". Сенатор обратил внимание на тот факт, что правосознание граждан России тоже "усилилось". "Однако наши недоброжелатели, а, точнее, враги - они пытаются использовать этот период для того, чтобы внести сумятицу в информационном пространстве, постараться поколебать веру в людей, которые есть, и веру людей, которые являются нашими избирателями. Причем это транслируется как на окружающее нас пространство через международные СМИ, так и внутри страны", - подчеркнул он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова (Новые люди). Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240119/tsik-1922320658.html

https://ria.ru/20231208/kontrol-1914584764.html

https://ria.ru/20240112/vybory-1920948608.html

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андрей климов, политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф