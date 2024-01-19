https://ria.ru/20240119/sekta-1922195465.html

"Называют себя князьями". В регионах бьют тревогу из-за секты

"Называют себя князьями". В регионах бьют тревогу из-за секты - РИА Новости, 19.01.2024

"Называют себя князьями". В регионах бьют тревогу из-за секты

В стране активизировалось религиозное движение, призывающее к отказу от документов, благ цивилизации и родственных связей. Основатель — Леонид Власов,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T08:00

2024-01-19T08:00

2024-01-19T08:02

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луна

волжский

волгоградская область

роман силантьев

русская православная церковь

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Глеб Подгорский. В стране активизировалось религиозное движение, призывающее к отказу от документов, благ цивилизации и родственных связей. Основатель — Леонид Власов, рецидивист, именующий себя "патриархом, царем, пророком". О том, как устроен культ, — в материале РИА Новости.Пропагандистские листовкиСвою организацию адепты называют так: "Русская православная церковь — Царская империя". Но с РПЦ тут никакой связи.Последователи движения расклеивают листовки на улицах. Особенно много — в городе Волжский (Волгоградская область). В местной Калачевской епархии РПЦ обратились в полицию.Там, впрочем, объяснили, что всерьез к этому относиться не стоит: проповеди расклеивала женщина, которая находится под наблюдением и врачей, и полицейских.Аналогичные случаи ранее фиксировали в Рязанской и Новосибирской областях. В русской церкви предупреждают об опасности секты, которая, как оказалось, действует уже несколько лет.Основал культ уроженец Казахстана Леонид Власов, который именует себя "схимитрополитом" Зосимой. О нем известно немного: родился в 1982 году, четырежды судим. В 2017-м некоторое время жил у другого сектанта — "архиепископа" Сергия (Эдуарда Агеева), который с конца нулевых проповедует отказ от паспортов и медицины. А также активно критикует РПЦ и ее предстоятеля патриарха Кирилла, призывает не молиться за него. Отсюда неофициальное название секты — "непоминающие".Его последователь пошел еще дальше: считает, что необходимо отказаться от благ цивилизации и, "спасаясь от Антихриста", ехать в лесную глушь. На увещевания поддались немногие — в 2018 году основанная Власовым община в небольшом поселке Луна (Тульская область) насчитывала 20 человек.Спустя два года лидер бросил последователей, узнав о внимании со стороны МВД."Они активизировались"Несмотря на призывы "отречься от всего мирского", самосвят активно пользовался соцсетями — выкладывал там проповеди. Это помогло завлечь людей в разных регионах. В Ульяновской области адепты самозванца стали скупать заброшенные дома. Там в итоге и обосновался "схимитрополит"."Село Айбаши они переименовали в Боголюбово. Долгое время жили тихо, но с осени активизировались, — рассказывает епископ Диодор, глава Мелекесской епархии РПЦ. — Стали устраивать провокации против нас. Как-то провели рейд: выехали в сторону Самары и по пути на каждом храме расклеивали листовки".В епархии неоднократно жаловались полицейским. Однако те ничего не предпринимали, поскольку в действиях последователей Зосимы не видели ничего противозаконного.На днях сектанты устроили крестный ход. Сельчане вызвали полицию. Адепты не стали ничего объяснять — набросились на правоохранителей с кулаками. Семерых доставили в отдел, на двоих составили административные протоколы."В нашей области около 30 последователей, — продолжает Диодор. — В основном это простые люди, некоторые вообще без образования. Не смогли реализоваться в жизни и теперь ищут того, кто займется их судьбой".Сам "схимитрополит" каждого новичка встречает радушно, обещает рай на земле. И просит внести "добровольное пожертвование" в размере "любой необременяющей суммы". Все для строительства общины и "встречи апокалипсиса"."За финансовые потоки отвечает правая рука Зосимы — Александр Кормишенко, называющий себя "митрополитом всея Руси и пророком" Енохом. Власов же на язык подвешен: в один день накричит, в другой — по голове погладит", — говорит диакон Георгий Ключников, сотрудник антисектантской службы Западного викариатства Московской епархии РПЦ."Слова не соотносятся с действиями"Точное количество сектантов неизвестно. Осенью того года они провели "поместный собор" — второй по счету. "Опубликовали поименный список — всего около 500 человек. На первом было более 700, — уточняет диакон Георгий. — Пошел отток. Все потому, что слова Власова не соотносятся с действиями".Например, адепты не раз видели, как "схимитрополит" напивался."Как-то вышел на крыльцо своего дома и начал раскидывать пачку пятитысячных купюр. Не исключено, что из общей кассы", — вспоминает Игорь (имя изменено), один из бывших последователей Зосимы.Под влияние самосвята он попал в 2019-м. Бросил пожилых родителей и отправился в поселок Луна. Утром — богослужения. Днем — "послушания": уборка, готовка, бытовая работа. Власов внушал адептам, что он — "будущий царь и патриарх людского спасения".Спустя некоторое время Игорь решил уйти, поскольку обещанного рая так и не обрел. Быт не ладился, а Власов часто появлялся нетрезвым. Адепт набросился на "учителя" с кулаками, тот вызвал Игорю такси и выпроводил из общины."Те, кому удалось вырваться, рассказывают, что Власов вынуждал разорвать все контакты с близкими. Еще одно табу — общаться с теми, кто в Московском патриархате (РПЦ. — Прим. ред.). Отступникам он угрожает, что их "Бог покарает". Кроме того, составил своего рода "расстрельный список" недругов, которые посмели перейти ему дорогу. Там сектоведы, журналисты, священники, полицейские и так далее — всех ждет "Божье наказание". Грозится "уголовными делами", как только установит свою власть. При этом уверяет адептов, что со временем они станут князьями и господами", — говорит диакон Георгий."Действуют по методичкам""Царская империя" — не первая структура, которая завлекает последователей обещанием рая и грозит Божьей карой. Как отмечают специалисты, это характерная черта многих культов.Со временем сектанты переходят от слов к делу. В 2007 году на всю страну прогремела история "пензенских затворников" во главе с Петром Кузнецовым. В начале ноября вместе с 35 адептами он укрылся в заранее оборудованном подземном убежище. Люди угрожали сжечь себя, если их попытаются насильно достать из-под земли. В мае 2008-го пещера обвалилась, но многие не захотели выходить. Суд признал предводителя невменяемым и отправил на принудительное лечение.Истоки подобных верований — "параправославная мифология", указывает религиовед Роман Силантьев."Есть учение Церкви, а есть всякие страшные тайны и удивительные мифы, непонятно от кого исходящие пророчества", — поясняет он. — В таких сектах постоянно говорят о приближающемся конце света, продаже своего имущества — квартир, домов — и передаче денег на нужды общины. И у них модно не просто царем себя провозглашать, но еще и царем-патриархом".РИА Новости удалось связаться с Власовым по телефону — тот, кстати, неоднократно призывал последователей "отказаться от мобильников". Он назвал "антихристами" всех, кто считает его структуру экстремистской. Самосвят утверждает, что ведет адептов "к воссоединению с Господом". Впрочем, как показывает судьба других одиозных культов, на этом пути могут встать правоохранительные органы и суд — привлечь к уголовной ответственности по нескольким статьям. Например, за мошенничество в особо крупном размере — до десяти лет тюрьмы, а за создание экстремистской организации — до 12 лет колонии.

https://ria.ru/20221009/sekta-1822347327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

луна, волжский, волгоградская область, роман силантьев, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение