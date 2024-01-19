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Польша не подаст иск против России из-за авиакатастрофы под Смоленском - РИА Новости, 19.01.2024
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10:03 19.01.2024 (обновлено: 10:36 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/polsha-1922264509.html
Польша не подаст иск против России из-за авиакатастрофы под Смоленском
Польша не подаст иск против России из-за авиакатастрофы под Смоленском - РИА Новости, 19.01.2024
Польша не подаст иск против России из-за авиакатастрофы под Смоленском
Новое правительство Польши не будет подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:03
2024-01-19T10:36
в мире
польша
россия
смоленск
радослав сикорский
збигнев рау
бен эммерсон
европейский суд по правам человека (еспч)
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ВАРШАВА, 19 янв — РИА Новости. Новое правительство Польши не будет подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, написал министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в соцсети Х."Подача иска, у которого даже теоретически нет шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам", — пояснил министр.Он уточнил, что собирается "в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о намерениях по иску в ЕСПЧ".Этот документ в октябре 2023 года подписал прежний министр иностранных дел Збигнев Рау с юридической конторой Бена Эммерсона. Юристы должны были подготовить исковые документы, свою работу они оценили почти в миллион злотых (примерно 250 тысяч долларов). Варшава собиралась обвинить Москву в нарушении права человека на жизнь, а также в нарушении прав семей жертв.В середине декабря министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский сообщил, что власти откажутся от версий о вине России в катастрофе борта номер один.Президентский Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели.Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами — недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Пришедшая в 2015 году к власти партия "Право и справедливость" не согласилась с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решила создать вторую комиссию, которую возглавил бывший министр обороны Антони Мачеревич. Во время своей работы, которая так и не была закончена, комиссия предоставила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Выводы каждый раз делались разные — от вины российских авиадиспетчеров до взрыва бомбы на борту самолета.Новый министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы.
https://ria.ru/20231215/aviakatastrofa-1916120418.html
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в мире, польша, россия, смоленск, радослав сикорский, збигнев рау, бен эммерсон, европейский суд по правам человека (еспч), межгосударственный авиационный комитет, европейский суд, ту-154, катастрофа польского самолета под смоленском
В мире, Польша, Россия, Смоленск, Радослав Сикорский, Збигнев Рау, Бен Эммерсон, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Межгосударственный авиационный комитет, Европейский суд, Ту-154, Катастрофа польского самолета под Смоленском
Польша не подаст иск против России из-за авиакатастрофы под Смоленском

Сикорский: Польша не подаст иск против РФ из-за авиакатастрофы под Смоленском

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 янв — РИА Новости. Новое правительство Польши не будет подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, написал министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в соцсети Х.
«
"Подача иска, у которого даже теоретически нет шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам", — пояснил министр.
Он уточнил, что собирается "в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о намерениях по иску в ЕСПЧ".
Этот документ в октябре 2023 года подписал прежний министр иностранных дел Збигнев Рау с юридической конторой Бена Эммерсона. Юристы должны были подготовить исковые документы, свою работу они оценили почти в миллион злотых (примерно 250 тысяч долларов). Варшава собиралась обвинить Москву в нарушении права человека на жизнь, а также в нарушении прав семей жертв.
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В середине декабря министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский сообщил, что власти откажутся от версий о вине России в катастрофе борта номер один.
Президентский Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели.
Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами — недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
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Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана.
Пришедшая в 2015 году к власти партия "Право и справедливость" не согласилась с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решила создать вторую комиссию, которую возглавил бывший министр обороны Антони Мачеревич. Во время своей работы, которая так и не была закончена, комиссия предоставила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Выводы каждый раз делались разные — от вины российских авиадиспетчеров до взрыва бомбы на борту самолета.
Новый министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы.
На месте авиакатастрофы под Смоленском - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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В миреПольшаРоссияСмоленскРадослав СикорскийЗбигнев РауБен ЭммерсонЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Межгосударственный авиационный комитетЕвропейский судТу-154Катастрофа польского самолета под Смоленском
 
 
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