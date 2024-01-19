https://ria.ru/20240119/pashinyan-1922251830.html

Россия ожидает участия Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве

Россия ожидает участия Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве - РИА Новости, 19.01.2024

Россия ожидает участия Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве

Россия ожидает участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в мае в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ереване... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T08:10

2024-01-19T08:10

2024-01-19T11:03

никол пашинян

сергей копыркин

россия

армения

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ЕРЕВАН, 19 янв - РИА Новости. Россия ожидает участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в мае в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ереване Сергей Копыркин. "Напомню, что в этом году Республика Армения председательствует в Евразийском экономическом совете. Это тоже предполагает обмен делегациями, визитами. В мае планируется проведение юбилейного саммита Евразийского экономического союза в Москве и, разумеется, российская сторона ожидает участия в нем и лидера страны – председателя, премьер-министра (Никола - ред.) Пашиняна", - сказал посол. По его словам, обоюдные визиты на высоком и высшем уровнях – обычное явление в практике межгосударственных отношений и этот вопрос был, есть и остается в повестке дня. "Напомню, совсем недавно, месяц назад, здесь в Ереване состоялось очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая возглавляется вице-премьерами наших стран. В нем принимало участие достаточно большое количество высокопоставленных представителей различных ведомств как России, так и Армении. Это было очень важное, знаковое событие в наших двусторонних отношениях. Разумеется, те решения, которые были приняты, важные решения, будут реализовываться и потребуют, естественно, контактов, визитов", - отметил Копыркин. Он добавил, что есть ряд приглашений армянским коллегам с российской стороны участвовать в планируемых значимых мероприятиях в 2024 году. "Я не буду сейчас перечислять все, мы работаем над этим вопросом. Разумеется, такого рода обмены, в том числе визиты на высоком, высшем уровне, находятся в повестке дня", - заявил посол. Читайте полный текст интервью Сергея Копыркина >>

https://ria.ru/20231225/pashinyan-1918038479.html

https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html

россия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

никол пашинян, сергей копыркин, россия, армения