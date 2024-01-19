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Россия ожидает участия Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве - РИА Новости, 19.01.2024
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08:10 19.01.2024 (обновлено: 11:03 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/pashinyan-1922251830.html
Россия ожидает участия Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве
Россия ожидает участия Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве - РИА Новости, 19.01.2024
Россия ожидает участия Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве
Россия ожидает участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в мае в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ереване... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T08:10
2024-01-19T11:03
никол пашинян
сергей копыркин
россия
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ЕРЕВАН, 19 янв - РИА Новости. Россия ожидает участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в мае в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ереване Сергей Копыркин. "Напомню, что в этом году Республика Армения председательствует в Евразийском экономическом совете. Это тоже предполагает обмен делегациями, визитами. В мае планируется проведение юбилейного саммита Евразийского экономического союза в Москве и, разумеется, российская сторона ожидает участия в нем и лидера страны – председателя, премьер-министра (Никола - ред.) Пашиняна", - сказал посол. По его словам, обоюдные визиты на высоком и высшем уровнях – обычное явление в практике межгосударственных отношений и этот вопрос был, есть и остается в повестке дня. "Напомню, совсем недавно, месяц назад, здесь в Ереване состоялось очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая возглавляется вице-премьерами наших стран. В нем принимало участие достаточно большое количество высокопоставленных представителей различных ведомств как России, так и Армении. Это было очень важное, знаковое событие в наших двусторонних отношениях. Разумеется, те решения, которые были приняты, важные решения, будут реализовываться и потребуют, естественно, контактов, визитов", - отметил Копыркин. Он добавил, что есть ряд приглашений армянским коллегам с российской стороны участвовать в планируемых значимых мероприятиях в 2024 году. "Я не буду сейчас перечислять все, мы работаем над этим вопросом. Разумеется, такого рода обмены, в том числе визиты на высоком, высшем уровне, находятся в повестке дня", - заявил посол. Читайте полный текст интервью Сергея Копыркина &gt;&gt;
https://ria.ru/20231225/pashinyan-1918038479.html
https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html
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никол пашинян, сергей копыркин, россия, армения
Никол Пашинян, Сергей Копыркин, Россия, Армения
Россия ожидает участия Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве

Посол Копыркин: РФ ожидает участия Пашиняна в 10-м саммите ЕАЭС в мае в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 янв - РИА Новости. Россия ожидает участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в мае в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ереване Сергей Копыркин.
"Напомню, что в этом году Республика Армения председательствует в Евразийском экономическом совете. Это тоже предполагает обмен делегациями, визитами. В мае планируется проведение юбилейного саммита Евразийского экономического союза в Москве и, разумеется, российская сторона ожидает участия в нем и лидера страны – председателя, премьер-министра (Никола - ред.) Пашиняна", - сказал посол.
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По его словам, обоюдные визиты на высоком и высшем уровнях – обычное явление в практике межгосударственных отношений и этот вопрос был, есть и остается в повестке дня.
"Напомню, совсем недавно, месяц назад, здесь в Ереване состоялось очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая возглавляется вице-премьерами наших стран. В нем принимало участие достаточно большое количество высокопоставленных представителей различных ведомств как России, так и Армении. Это было очень важное, знаковое событие в наших двусторонних отношениях. Разумеется, те решения, которые были приняты, важные решения, будут реализовываться и потребуют, естественно, контактов, визитов", - отметил Копыркин.
Он добавил, что есть ряд приглашений армянским коллегам с российской стороны участвовать в планируемых значимых мероприятиях в 2024 году. "Я не буду сейчас перечислять все, мы работаем над этим вопросом. Разумеется, такого рода обмены, в том числе визиты на высоком, высшем уровне, находятся в повестке дня", - заявил посол.
Читайте полный текст интервью Сергея Копыркина >>
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Никол ПашинянСергей КопыркинРоссияАрмения
 
 
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