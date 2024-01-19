https://ria.ru/20240119/kopyrkin-1922275495.html

Сергей Копыркин: стратегические интересы России и Армении сходятся

Сергей Копыркин: стратегические интересы России и Армении сходятся - РИА Новости, 19.01.2024

Сергей Копыркин: стратегические интересы России и Армении сходятся

Стратегические интересы РФ и Армении сходятся, а отношения продолжают иметь союзнический характер, несмотря на возникающие сложности: о перспективах развития... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:00

2024-01-19T11:00

2024-01-19T11:00

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Стратегические интересы РФ и Армении сходятся, а отношения продолжают иметь союзнический характер, несмотря на возникающие сложности: о перспективах развития двусторонних связей, позиции Москвы в вопросе урегулирования армяно-азербайджанских отношений, ситуации вокруг российской военной базы в интервью РИА Новости рассказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин.– Как бы вы охарактеризовали состояние армяно-российских отношений? Это кризис или разногласия, которые можно устранить путем диалога?– Известно, что сейчас наши отношения переживают непростой этап, что связано в немалой степени с той весьма непростой обстановкой, которая есть в регионе, есть в мире. Естественно, что все то, что происходит в более широком контексте, не может не оказывать, так или иначе, свое влияние на наши отношения, тем более с учетом того, что эти отношения имеют очень комплексный характер и затрагивают практически все сферы взаимодействия, все сферы жизни наших стран, наших народов.Я исхожу из того, и не только я, но это, естественно, и позиция руководства Российской Федерации, что наши отношения имеют, продолжают иметь союзнический характер. Знаете, ведь нас очень много чего связывает исторически. Излишне говорить, упоминать о том, что связывает наши народы на протяжении многих веков истории. Помимо этого, сегодня у нас очень обширная практическая повестка взаимоотношений, которая касается ключевых аспектов жизнедеятельности государств, людей. Это поистине отношения между народами, и я убежден, что это прочная основа, прочный фундамент, который дает запас прочности нашим взаимоотношениям.Я также убежден в том, что по основным параметрам наши стратегические интересы тоже объективно сходятся, это доказывала опять-таки история как более давняя, так и история современная. Поэтому я думаю, что совершенно правильно, что с российской стороны проводится четкая установка на то, что наши отношения, несмотря на все проблемы, на какие-то недопонимания, на попытки внешних игроков внести трещины между нашими отношениями в своих конъюнктурных, геополитических интересах, они сохраняют и должны сохранять союзнический, стратегический характер. И я должен сказать, что с российской стороны делается максимум того, чтобы повестка дня наших отношений во всех сферах не только не ослабевала, но и становилась более насыщенной и охватывала как можно больше сфер, в том числе с учетом стремительно меняющегося мира и возникающих новых вызовов, задач, потребностей.– Как вы считаете, с какой целью в Армении нагнетаются антироссийские настроения? Способны ли они нанести непоправимый ущерб отношениям между народами двух стран?– Конечно, регион и Республика Армения переживают очень непростые времена. Мы понимаем, с какими трагедиями в последнее время пришлось столкнуться армянскому народу, в том числе в связи с карабахскими событиями. Россия разделяет боль армянского народа в связи с тем, что произошло, что происходит. Понятно, что эти события, эта ситуация тоже не могут не сказываться на чувствах, эмоциях людей, на настроениях.Но вы абсолютно правильно поставили вопрос именно в таком контексте, что видим целенаправленные усилия, попытки для того, чтобы использовать эти проблемы, эти объективные трагические обстоятельства, чтобы внести раскол между Россией и Арменией, между российским и армянским народами. Это, надо сказать, история не последних дней, не последних лет. Такие попытки предпринимались всегда, просто сейчас мы переживаем в качественном отношении новую ситуацию. Я имею в виду, что сюда не по воле России пытаются привнести то геополитическое противостояние, которое мы имеем в мире. Повторяю, это – не желание, не инициатива, не воля России. Но это происходит, и как результат мы видим активизацию системных попыток с использованием достаточно развитых технологий именно воздействовать на умы людей для того, чтобы решить, вот сейчас, конъюнктурные, геополитические задачи, которые абсолютно не имеют ничего общего ни с интересами армянского, российского народов, ни с интересами стран и народов региона, да и, в конечном итоге, ничего общего с интересами мира и стабильности во всем мире.– Прорабатывается ли возможность организации обоюдных визитов высокопоставленных должностных лиц двух стран, встреч на высоком и высшем уровнях?– Такого рода визиты – обычное явление в практике межгосударственных отношений. Разумеется, этот вопрос был, есть и остается в повестке дня.Напомню, совсем недавно, месяц назад, здесь, в Ереване состоялось очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая возглавляется вице-премьерами наших стран. В нем принимало участие достаточно большое количество высокопоставленных представителей различных ведомств как России, так и Армении. Это было очень важное, знаковое событие в наших двусторонних отношениях. Разумеется, те решения, которые были приняты, важные решения, будут реализовываться и потребуют, естественно, контактов, визитов.Есть ряд приглашений нашим армянским коллегам с российской стороны участвовать в планируемых значимых мероприятиях в 2024 году. Я не буду сейчас перечислять все, мы работаем над этим вопросом. Разумеется, такого рода обмены, в том числе визиты на высоком, высшем уровне, находятся в повестке дня. Напомню, что в этом году Республика Армения председательствует в Евразийском экономическом совете. Это тоже предполагает обмен делегациями, визитами. В мае планируется проведение юбилейного саммита Евразийского экономического союза в Москве и, разумеется, российская сторона ожидает участия в нем и лидера страны – премьер-министра Пашиняна.– Какую помощь оказывает российская сторона переселенцам из Нагорного Карабаха?– Я должен сказать, что когда произошли сентябрьские трагические события, российские миротворцы, хотя им предъявляют много здесь претензий, мы это знаем, делали, конечно, очень много для того, чтобы не допустить эскалации, не допустить жертв среди мирного населения. В частности, на соответствующих базах, постах давали убежище мирному населению. Делали, действительно, много для эвакуации тех, кто пострадал в том страшном взрыве под Степанакертом склада горюче-смазочных материалов.После того, как карабахцы вынуждено переселились, с самых первых дней было предпринято очень много усилий для того, чтобы внести свой вклад в оказание им помощи. По решению президента, правительства Российской Федерации по государственной линии была оказана гуманитарная помощь, включающая в себе необходимые материалы, объекты, в том числе передвижную электростанцию, для оказания непосредственного содействия в удовлетворении нужд переселенцев – это 40 тонн. Также значительная помощь была оказана по линии гуманитарного фонда "Доктор Лиза", по линии Российской гуманитарной инициативы, по линии аппарата уполномоченного по правам человека РФ. Должен сказать, что и наши российские загранучреждения инициативно организовали сбор теплых вещей, предметов гигиены для переселенцев из Нагорного Карабаха, в том числе для Русской общины Нагорного Карабаха. Причем, это было не что-то спущенное сверху, это была инициатива самих людей, самих сотрудников.Должен также отметить, что и компании с российским капиталом тоже проявили высокую социальную ответственность и человеческую солидарность. По линии "Газпрома", ЮКЖД, "Арменала", Зангезурского медно-молибденового комбината. Они сделали, действительно, очень много для того, чтобы помочь переселенцам. Это и содействие по предоставлению жилья, оказанию финансовой помощи, трудоустройства. То есть, действительно, на практике была проявлена та общность, та солидарность, которая существует между нашими странами и народами, и это очень важно.– Продолжает ли Россия оставаться крупнейшим торгово-экономическим партнером Армении? Как российский бизнес чувствует себя в республике?– Да, конечно, остается. Есть общеизвестная статистика. Более 35% внешнего товарооборота Республики Армения приходится на Россию. Есть тенденция к росту. На Россию приходится где-то порядка 40% общего объема инвестиций. Здесь действуют более 100 компаний с исключительно российским или частично российским капиталом. Ряд из них, мы это очень хорошо знаем, ежегодно публикуется статистика, являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет республики. Немаловажный фактор в плане обеспечения высоких темпов экономического развития Республики Армения в последнее время – это российские релоканты.Здесь по имеющейся статистике, по некоторым данным, открыты более 2,5 тысяч юридических лиц, которые созданы в разных сферах, в том числе в цифровой сфере, и которые вносят свой вклад в экономическое развитие Республики Армения. То есть, Россия была, есть и, я надеюсь, останется крупнейшим экономическим партнером Республики Армения, в том числе учитывая тот интерес, который проявляют российские экономоператоры, наш российский бизнес к развитию, углублению, диверсификации взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Республикой Армения. Например, в прошлом году сюда приехали девять бизнес-миссий, и это были не просто ознакомительные поездки. Это, действительно, визиты, которые зачастую заканчивались конкретными договоренностями. Я повторяю, что с российской стороны, со стороны российского бизнеса интерес к взаимоотношениям с Арменией очень высок, и это всячески поддерживается на государственном уровне. Конечно, важный фактор в этом плане – наше совместное участие в ЕАЭС.– Рассчитывает ли Россия на сохранение уровня гуманитарного и культурного сотрудничества двух стран? Продолжится ли работа по поддержке русского языка?– Конечно, рассчитывает. Не просто рассчитывает, мы активно работаем на этом направлении. В прошлом году состоялись несколько интересных, даже где-то беспрецедентных мероприятий в этой сфере. В частности, форум образования в сфере культуры, или такой научно-образовательный форум с акцентом на интеграцию образования, науки и производства с участием ректоров ряда ведущих российских и армянских вузов, руководителей профильных министерств РФ и Республики Армения. В плане культурного сотрудничества, я думаю, что мы все хорошо знаем насколько интенсивна здесь гастрольная деятельность наших ведущих исполнителей, артистов.Очень интересное событие – в государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина сейчас проходит выставка "Царство Урарту. Наследие древней Армении" с участием и ряда армянских музеев. Это знаковое событие, отражающее также те связи, которые есть между нашими музейными учреждениями. Осенью прошлого года здесь состоялся гала-концерт участников молодежных оперных программ наших ведущих театров – Большого театра и театра имени Спендиаряна (ереванского театра оперы и балета – ред.) . Это будет продолжаться, в следующем году планируется такого же рода мероприятие в Москве. То есть, связи между нами в культурной, гуманитарной сферах очень интенсивные, это абсолютно нормально, и мы всячески будем работать над тем, чтобы они развивались.Вы задали вопрос о русском языке. Конечно, это один из очень важных аспектов нашей работы. Кстати, 2023 год был объявлен в СНГ годом русского языка, и конечно мы уделяем этому большое внимание. Здесь по различным линиям, по линии Россотрудничества, по линии "Дома Москвы" работают курсы русского языка, которые охватывают практически все регионы. Оказывается очень значительное содействие преподаванию русского языка в школах, в том числе и с русским сектором. В прошлом году, к концу года была поставлена партия из 50 тысяч учебников именно для русского сектора армянских школ. Это было сделано по линии Совета Федерации РФ и Россотрудничества. Это действительно очень важная акция, важная в том числе и прежде всего с учетом того, что это действительно ответ на реальные потребности, которые испытывают учителя, ученики соответствующих школ. Продолжается сотрудничество между соответствующими учебными заведениями. Активное участие в этом принимает институт русского языка имени Пушкина. Это и методическая помощь учителям, и учебники, и школьные обмены, детские летние лагеря. То есть это все то, что работает не только на позиции русского языка здесь, но прежде всего это работает на поддержание и развитие межчеловеческих контактов. Это очень важно. Кстати, в посольстве 15 января состоялась церемония награждения победителей очередного, 14-го конкурса на лучшего учителя русского языка Армении. Было очень хорошее, очень теплое мероприятие, которое также отражает ту роль, которую играет русский язык, содействие русскому языку здесь в общем комплексе наших отношений.– Российское правительство в течение многих лет финансировало программы, в том числе в сотрудничестве с международными партнерами, направленные на поддержку в Армении регионов, малого и среднего бизнеса, молодежи. Каковы общие объемы такой помощи и планируются ли новые проекты?– Действительно, это один из таких важных и интересных аспектов работы здесь Российской Федерации во взаимодействии со структурами ООН. Здесь накоплен хороший опыт. Должен сказать что с 2010 года, по нашим оценкам, Российская Федерация выделила на реализацию соответствующих проектов порядка 90 миллионов долларов. Причем это проекты, которые реально работают на социально-экономическое развитие регионов, и на содействие реализации потенциала армянских граждан, в том числе в регионах.В качестве примера приведу такую программу, достаточно масштабную, как обеспечение устойчивым школьным питанием по линии Всемирной продовольственной программы и при экспертном и финансовом участии Российской Федерации. На эту программу с российской стороны было потрачено порядка 40 миллионов долларов. Она охватила в конечном итоге более тысячи школ, более 100 тысяч учеников. Это действительно очень важный проект с точки зрения не только обеспечения устойчивым здоровым питанием школьников, что само по себе очень важно, но это также новые рабочие места, новые технологии, и, вообще, усиление потенциала школ, в том числе и в плане воспитания и подготовки к жизни будущего поколения. В прошлом году состоялась официальная передача управления этой программой правительству Республики Армения. До осени 2024 года четвертый этап этой программы продлен, то есть проект продолжает осуществляться.Я должен сказать, что эта работа, оказание содействия, прежде всего финансового, проектам, которые осуществляются по линии структур системы ООН, – очень важное направление работы Российской Федерации, и Армения относилась и относится к числу стран, которые являются приоритетными для РФ в этой сфере.– Какова позиция России относительно процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном? Каковы перспективы заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку? Какую роль в этом процессе играет российская сторона?– Российская сторона очень активно, настойчиво, последовательно работала и продолжает работать на этом направлении. Об этом свидетельствуют и наши действия, я их не буду даже перечислять, то, что было сделано с участием, по инициативе российской стороны в этом плане. Хочу сказать, что Россия остается твердо настроенной на то, чтобы оказывать максимально возможное содействие этому процессу, достижению действительно устойчивого, справедливого мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Для нас это очень важно, мы заинтересованы в том, чтобы здесь был стабильный мир.Мы поддерживаем процесс нормализации отношений, и Россия всегда очень активно акцентировала свою готовность работать в этом направлении по всем аспектам, будь то заключение мирного договора, будь то делимитация, демаркация границы между Арменией и Азербайджаном, будь то развитие мер доверия, включая контакты по линии гражданского общества, будь то открытие коммуникаций. Соответствующие трехсторонние структуры созданы, Россия в них активно участвует. Повторяю, Россия твердо настроена на то, чтобы оказывать максимально возможное, востребованное содействие этому процессу. Разумеется, решать сторонам, это их суверенный вопрос. Но, повторяю Россия была, остается и будет оставаться приверженной активной работе на этом направлении. Для нас этот вопрос жизненно важный. Регион Южного Кавказа для нас – очень важный регион, и в наших жизненных интересах, чтобы регион был мирным, стабильным и процветающим.– Не поступали ли сигналы от Еревана о закрытии российской базы в Гюмри и выводе российских пограничников? Обсуждается ли с Арменией вопрос о выводе российских миротворцев?– Мне о таких сигналах неизвестно. Я ориентируюсь на те официальные заявления, которые делались с армянской стороны, в частности о том, что вопрос о выводе базы не стоит. С российской стороны тоже такого рода сигналов не поступало.– Известна ли дата открытия российского генконсульства в Капане?– Даты пока нет. Сейчас в Капане работает передовая российская группа под эгидой посольства, которая ведет подготовку к этой деятельности. Мы сейчас осуществляем дипломатические контакты с армянской стороной, чтобы формализовать это. То есть решение принято, оно согласовано, но сейчас нужно в правовом плане формализовать этот вопрос, и с российской стороны нет намерений затягивать с этим.

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https://ria.ru/20231230/galuzin-1919056047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, армения, россия, сергей копыркин, посольство рф в армении