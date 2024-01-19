https://ria.ru/20240119/nato-1922381618.html
Сенатор назвал слова представителя НАТО анонсом нападения на Россию
Сенатор назвал слова представителя НАТО анонсом нападения на Россию - РИА Новости, 19.01.2024
Сенатор назвал слова представителя НАТО анонсом нападения на Россию
Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что глава военного комитета НАТО Роб Бауэр фактически анонсировал подготовку нападения на... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:33
2024-01-19T16:33
2024-01-19T16:34
россия
сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что глава военного комитета НАТО Роб Бауэр фактически анонсировал подготовку нападения на Россию. Ранее Бауэр заявил, что нужно подготовиться к конфликту с Россией и создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет. Его слова цитирует газета Telegraph. "Своим заявлением они фактически анонсируют, что собираются напасть на Россию. Мы на страны НАТО нападать не собираемся. Эти деятели долгие годы готовились к большой войне после разрушения Советского Союза, расширяя НАТО на Восток, а также настраивая Украину против России", - сказал Цеков РИА Новости. При этом сенатор выразил уверенность, что Россия готова отразить нападение НАТО, если там решатся на столь опрометчивый и безумный шаг.
https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html
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россия, сергей цеков, роб бауэр, нато, в мире
Россия, Сергей Цеков, Роб Бауэр, НАТО, В мире
Сенатор назвал слова представителя НАТО анонсом нападения на Россию
Цеков назвал слова Бауэра о подготовке к конфликту с РФ анонсом нападения
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что глава военного комитета НАТО Роб Бауэр фактически анонсировал подготовку нападения на Россию.
Ранее Бауэр заявил, что нужно подготовиться к конфликту с Россией и создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет. Его слова цитирует газета Telegraph.
Поражение НАТО в столкновении с Россией предсказуемо
"Своим заявлением они фактически анонсируют, что собираются напасть на Россию. Мы на страны НАТО нападать не собираемся. Эти деятели долгие годы готовились к большой войне после разрушения Советского Союза, расширяя НАТО на Восток, а также настраивая Украину против России", - сказал Цеков РИА Новости.
При этом сенатор выразил уверенность, что Россия
готова отразить нападение НАТО
, если там решатся на столь опрометчивый и безумный шаг.
Франция решила повоевать с Россией